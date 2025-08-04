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Treehouse ETH Fiyatı (TETH)

Listelenmedi

Treehouse ETH (TETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.313,62
$4.313,62$4.313,62
+%2,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Treehouse ETH (TETH) Fiyatı

Treehouse ETH (TETH), şu anda 4.313,62 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 384,73M USD piyasa değerine sahiptir. TETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Treehouse ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,25
Treehouse ETH 24 saatlik fiyat değişimi
89,17K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Treehouse ETH (TETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Treehouse ETH / USD fiyat değişimi, $ +94,77.
Son 30 gün içerisinde, Treehouse ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.786,3878038260.
Son 60 gün içerisinde, Treehouse ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.629,4626218460.
Son 90 gün içerisinde, Treehouse ETH / USD fiyat değişimi, $ +2.183,3308684784343.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +94,77+%2,25
30 Gün$ +1.786,3878038260+%41,41
60 Gün$ +1.629,4626218460+%37,77
90 Gün$ +2.183,3308684784343+%102,49

Treehouse ETH (TETH) Fiyat Analizi

En güncel Treehouse ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.189,84
$ 4.189,84$ 4.189,84

$ 4.321,77
$ 4.321,77$ 4.321,77

$ 4.837,52
$ 4.837,52$ 4.837,52

+%0,04

+%2,25

-%8,35

Treehouse ETH (TETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 384,73M
$ 384,73M$ 384,73M

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89,17K
89,17K 89,17K

Treehouse ETH (TETH) Nedir?

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

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Treehouse ETH (TETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Treehouse ETH (TETH) Token Ekonomisi

Treehouse ETH (TETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TETH / VND
113.512.910,3
1 TETH / AUD
A$6.642,9748
1 TETH / GBP
3.235,215
1 TETH / EUR
3.709,7132
1 TETH / USD
$4.313,62
1 TETH / MYR
RM18.246,6126
1 TETH / TRY
175.434,9254
1 TETH / JPY
¥634.102,14
1 TETH / ARS
ARS$5.884.856,085
1 TETH / RUB
344.399,4208
1 TETH / INR
378.045,6568
1 TETH / IDR
Rp70.715.070,6528
1 TETH / KRW
5.958.015,0802
1 TETH / PHP
247.127,2898
1 TETH / EGP
￡E.208.951,7528
1 TETH / BRL
R$23.811,1824
1 TETH / CAD
C$5.909,6594
1 TETH / BDT
525.312,6436
1 TETH / NGN
6.575.639,1918
1 TETH / UAH
179.964,2264
1 TETH / VES
Bs530.575,26
1 TETH / CLP
$4.171.270,54
1 TETH / PKR
Rs1.222.652,4528
1 TETH / KZT
2.329.139,119
1 TETH / THB
฿139.761,288
1 TETH / TWD
NT$128.545,876
1 TETH / AED
د.إ15.830,9854
1 TETH / CHF
Fr3.450,896
1 TETH / HKD
HK$33.861,917
1 TETH / MAD
.د.م39.081,3972
1 TETH / MXN
$81.052,9198
1 TETH / PLN
15.874,1216
1 TETH / RON
лв18.850,5194
1 TETH / SEK
kr41.626,433
1 TETH / BGN
лв7.290,0178
1 TETH / HUF
Ft1.482.850,0112
1 TETH / CZK
91.491,8802
1 TETH / KWD
د.ك1.315,6541
1 TETH / ILS
14.666,308