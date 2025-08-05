UNION Protocol Governance (UNN) Nedir?

UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

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UNION Protocol Governance (UNN) Kaynağı Resmi Websitesi

UNION Protocol Governance (UNN) Token Ekonomisi

UNION Protocol Governance (UNN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!