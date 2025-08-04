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USSI Fiyatı (USSI)

Listelenmedi

USSI (USSI) Canlı Fiyat Grafiği

$1,013
$1,013$1,013
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü USSI (USSI) Fiyatı

USSI (USSI), şu anda 1,013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,13M USD piyasa değerine sahiptir. USSI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

USSI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,04
USSI 24 saatlik fiyat değişimi
8,02M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında USSI (USSI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, USSI / USD fiyat değişimi, $ -0,000489535317787.
Son 30 gün içerisinde, USSI / USD fiyat değişimi, $ +0,0014053349.
Son 60 gün içerisinde, USSI / USD fiyat değişimi, $ +0,0043774769.
Son 90 gün içerisinde, USSI / USD fiyat değişimi, $ +0,0065907904959769.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000489535317787-%0,04
30 Gün$ +0,0014053349+%0,14
60 Gün$ +0,0043774769+%0,43
90 Gün$ +0,0065907904959769+%0,65

USSI (USSI) Fiyat Analizi

En güncel USSI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,013
$ 1,013$ 1,013

$ 1,014
$ 1,014$ 1,014

$ 1,058
$ 1,058$ 1,058

-%0,00

-%0,04

-%0,08

USSI (USSI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,13M
$ 8,13M$ 8,13M

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8,02M
8,02M 8,02M

USSI (USSI) Nedir?

The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.

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USSI (USSI) Kaynağı

Resmi Websitesi

USSI (USSI) Token Ekonomisi

USSI (USSI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USSI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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USSI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USSI / VND
26.657,095
1 USSI / AUD
A$1,56002
1 USSI / GBP
0,75975
1 USSI / EUR
0,87118
1 USSI / USD
$1,013
1 USSI / MYR
RM4,28499
1 USSI / TRY
41,19871
1 USSI / JPY
¥148,911
1 USSI / ARS
ARS$1.381,98525
1 USSI / RUB
80,88805
1 USSI / INR
88,79958
1 USSI / IDR
Rp16.606,55472
1 USSI / KRW
1.399,16573
1 USSI / PHP
58,03477
1 USSI / EGP
￡E.49,06972
1 USSI / BRL
R$5,59176
1 USSI / CAD
C$1,38781
1 USSI / BDT
123,36314
1 USSI / NGN
1.544,20707
1 USSI / UAH
42,26236
1 USSI / VES
Bs124,599
1 USSI / CLP
$979,571
1 USSI / PKR
Rs287,12472
1 USSI / KZT
546,96935
1 USSI / THB
฿32,8212
1 USSI / TWD
NT$30,1874
1 USSI / AED
د.إ3,71771
1 USSI / CHF
Fr0,8104
1 USSI / HKD
HK$7,95205
1 USSI / MAD
.د.م9,17778
1 USSI / MXN
$19,03427
1 USSI / PLN
3,72784
1 USSI / RON
лв4,42681
1 USSI / SEK
kr9,77545
1 USSI / BGN
лв1,71197
1 USSI / HUF
Ft348,22888
1 USSI / CZK
21,48573
1 USSI / KWD
د.ك0,308965
1 USSI / ILS
3,4442