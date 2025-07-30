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Vanguard xStock Fiyatı (VTIX)

Vanguard xStock (VTIX) Canlı Fiyat Grafiği

$312,37
$312,37$312,37
-%0,101D
USD

Bugünkü Vanguard xStock (VTIX) Fiyatı

Vanguard xStock (VTIX), şu anda 312,37 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 137,75K USD piyasa değerine sahiptir. VTIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vanguard xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,19
Vanguard xStock 24 saatlik fiyat değişimi
440,97 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Vanguard xStock (VTIX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vanguard xStock / USD fiyat değişimi, $ -0,6002945343118.
Son 30 gün içerisinde, Vanguard xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vanguard xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vanguard xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,6002945343118-%0,19
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Vanguard xStock (VTIX) Fiyat Analizi

En güncel Vanguard xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 312,13
$ 312,13$ 312,13

$ 313,29
$ 313,29$ 313,29

$ 313,29
$ 313,29$ 313,29

-%0,00

-%0,19

--

Vanguard xStock (VTIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 137,75K
$ 137,75K$ 137,75K

--
----

440,97
440,97 440,97

Vanguard xStock (VTIX) Nedir?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

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Vanguard xStock (VTIX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Vanguard xStock (VTIX) Token Ekonomisi

Vanguard xStock (VTIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VTIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VTIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VTIX / VND
8.220.016,55
1 VTIX / AUD
A$477,9261
1 VTIX / GBP
231,1538
1 VTIX / EUR
268,6382
1 VTIX / USD
$312,37
1 VTIX / MYR
RM1.321,3251
1 VTIX / TRY
12.672,8509
1 VTIX / JPY
¥46.230,76
1 VTIX / ARS
ARS$403.575,7926
1 VTIX / RUB
25.220,7538
1 VTIX / INR
27.198,0559
1 VTIX / IDR
Rp5.120.818,8528
1 VTIX / KRW
431.448,5677
1 VTIX / PHP
17.861,3166
1 VTIX / EGP
￡E.15.193,6768
1 VTIX / BRL
R$1.739,9009
1 VTIX / CAD
C$427,9469
1 VTIX / BDT
38.412,1389
1 VTIX / NGN
477.629,3485
1 VTIX / UAH
13.069,5608
1 VTIX / VES
Bs38.109,14
1 VTIX / CLP
$299.875,2
1 VTIX / PKR
Rs88.438,1944
1 VTIX / KZT
169.857,4349
1 VTIX / THB
฿10.111,4169
1 VTIX / TWD
NT$9.268,0179
1 VTIX / AED
د.إ1.146,3979
1 VTIX / CHF
Fr249,896
1 VTIX / HKD
HK$2.448,9808
1 VTIX / MAD
.د.م2.836,3196
1 VTIX / MXN
$5.850,6901
1 VTIX / PLN
1.152,6453
1 VTIX / RON
лв1.368,1806
1 VTIX / SEK
kr3.008,1231
1 VTIX / BGN
лв527,9053
1 VTIX / HUF
Ft107.973,8142
1 VTIX / CZK
6.637,8625
1 VTIX / KWD
د.ك95,27285
1 VTIX / ILS
1.049,5632