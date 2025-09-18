Vibe Coding Meta (VIBECODER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00041146 $ 0,00041146 $ 0,00041146 24 sa Düşük $ 0,00065667 $ 0,00065667 $ 0,00065667 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00041146$ 0,00041146 $ 0,00041146 24 sa Yüksek $ 0,00065667$ 0,00065667 $ 0,00065667 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00065667$ 0,00065667 $ 0,00065667 En Düşük Fiyat $ 0,00041146$ 0,00041146 $ 0,00041146 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%26,15 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Vibe Coding Meta (VIBECODER) canlı fiyatı $0,00045315. VIBECODER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00041146 ve en yüksek $ 0,00065667 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIBECODER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00065667, en düşük fiyatı ise $ 0,00041146 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIBECODER son bir saatte -%11,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%26,15 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 438,72K$ 438,72K $ 438,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 438,72K$ 438,72K $ 438,72K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.997.765,912276 999.997.765,912276 999.997.765,912276

Şu anki Vibe Coding Meta piyasa değeri $ 438,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBECODER arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999997765.912276. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 438,72K.