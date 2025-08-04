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VANA Fiyatı(VANA)

VANA (VANA) Canlı Fiyat Grafiği

$4,196
$4,196$4,196
+%0,551D
USD

VANA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

VANA (VANA), şu anda 4,198 USD fiyatından işlem görmektedir ve 126,29M USD piyasa değerine sahiptir. VANA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VANA Ana Piyasa Performansı:

$ 422,44K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,55
VANA 24 saatlik fiyat değişimi
30,08M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VANA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VANA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

VANA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için VANA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02295+%0,55
30 Gün$ -0,046-%1,09
60 Gün$ -2,211-%34,50
90 Gün$ -1,128-%21,18
Bugünkü VANA Fiyatı Değişimi

Bugün, VANA, $ +0,02295 (+%0,55) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

VANA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,046 (-%1,09) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

VANA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VANA değişimi $ -2,211 (-%34,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

VANA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,128 (-%21,18) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

VANA Fiyat Bilgisi

En güncel VANA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4,148
$ 4,148$ 4,148

$ 4,242
$ 4,242$ 4,242

$ 35,517
$ 35,517$ 35,517

+%0,59

+%0,55

-%18,32

VANA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 126,29M
$ 126,29M$ 126,29M

$ 422,44K
$ 422,44K$ 422,44K

30,08M
30,08M 30,08M

VANA (VANA) Nedir?

Vana ($VANA), kişisel verileri alınıp satılabilir bir finansal varlığa dönüştüren, kullanıcıları Veri DAO'ları ( Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşlar) ve Katkı Kanıtı (Proof-of-Contribution) gibi yenilikçi kanıt mekanizmaları aracılığıyla özel verilerinden güvenli bir şekilde gelir elde etme konusunda güçlendiren EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Veri Likidite Havuzları (DLP'ler) aracılığıyla verileri toplayan ve doğrulayan Vana, veri gizliliğini ve kullanıcı mülkiyetini sağlarken yapay zekâ modeli eğitimini mümkün kılmaktadır. VANA token, ekosistemin temelini oluşturarak işlemleri, stake etmeyi ve yönetimi kolaylaştırır. Veri tokenlerinden oluşan yeni bir varlık sınıfı yaratmaya odaklanan Vana, Web2 ve Web3 arasında köprü kurarak veri mülkiyetinde ve yapay zeka ekonomisinde devrim yaratmayı hedefliyor.

VANA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VANA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- VANA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda VANA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, VANA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

VANA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, VANA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VANA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen VANA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

VANA Fiyat Geçmişi

VANA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VANA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen VANA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

VANA (VANA) Token Ekonomisi

VANA (VANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

VANA (VANA) Satın Alma

Nasıl VANA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım VANA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VANA / VND
110.470,37
1 VANA / AUD
A$6,46492
1 VANA / GBP
3,1485
1 VANA / EUR
3,61028
1 VANA / USD
$4,198
1 VANA / MYR
RM17,75754
1 VANA / TRY
170,73266
1 VANA / JPY
¥621,304
1 VANA / ARS
ARS$5.727,1215
1 VANA / RUB
335,84
1 VANA / INR
367,7448
1 VANA / IDR
Rp68.819,66112
1 VANA / KRW
5.814,39792
1 VANA / PHP
241,30104
1 VANA / EGP
￡E.203,72894
1 VANA / BRL
R$23,42484
1 VANA / CAD
C$5,75126
1 VANA / BDT
506,78256
1 VANA / NGN
6.370,2551
1 VANA / UAH
173,1675
1 VANA / VES
Bs516,354
1 VANA / CLP
$4.034,278
1 VANA / PKR
Rs1.175,56594
1 VANA / KZT
2.249,7082
1 VANA / THB
฿136,39302
1 VANA / TWD
NT$125,47822
1 VANA / AED
د.إ15,40666
1 VANA / CHF
Fr3,3584
1 VANA / HKD
HK$32,91232
1 VANA / MAD
.د.م37,90794
1 VANA / MXN
$79,25824
1 VANA / PLN
15,5326
1 VANA / RON
лв18,42922
1 VANA / SEK
kr40,63664
1 VANA / BGN
лв7,09462
1 VANA / HUF
Ft1.447,55436
1 VANA / CZK
89,29146
1 VANA / KWD
د.ك1,28039
1 VANA / ILS
14,31518

VANA Kaynağı

VANA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi VANA Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

VANA
VANA
USD
USD

1 VANA = 4,198 USD

Al-Sat

VANAUSDT
$4,198
$4,198$4,198
+%1,18

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