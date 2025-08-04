VANA (VANA) Nedir?

Vana ($VANA), kişisel verileri alınıp satılabilir bir finansal varlığa dönüştüren, kullanıcıları Veri DAO'ları ( Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşlar) ve Katkı Kanıtı (Proof-of-Contribution) gibi yenilikçi kanıt mekanizmaları aracılığıyla özel verilerinden güvenli bir şekilde gelir elde etme konusunda güçlendiren EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Veri Likidite Havuzları (DLP'ler) aracılığıyla verileri toplayan ve doğrulayan Vana, veri gizliliğini ve kullanıcı mülkiyetini sağlarken yapay zekâ modeli eğitimini mümkün kılmaktadır. VANA token, ekosistemin temelini oluşturarak işlemleri, stake etmeyi ve yönetimi kolaylaştırır. Veri tokenlerinden oluşan yeni bir varlık sınıfı yaratmaya odaklanan Vana, Web2 ve Web3 arasında köprü kurarak veri mülkiyetinde ve yapay zeka ekonomisinde devrim yaratmayı hedefliyor.

VANA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, VANA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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VANA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, VANA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VANA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen VANA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

VANA Fiyat Geçmişi

VANA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VANA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen VANA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

VANA (VANA) Token Ekonomisi

VANA (VANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

VANA (VANA) Satın Alma

Nasıl VANA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım VANA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VANA / VND ₫ 110.470,37 1 VANA / AUD A$ 6,46492 1 VANA / GBP ￡ 3,1485 1 VANA / EUR € 3,61028 1 VANA / USD $ 4,198 1 VANA / MYR RM 17,75754 1 VANA / TRY ₺ 170,73266 1 VANA / JPY ¥ 621,304 1 VANA / ARS ARS$ 5.727,1215 1 VANA / RUB ₽ 335,84 1 VANA / INR ₹ 367,7448 1 VANA / IDR Rp 68.819,66112 1 VANA / KRW ₩ 5.814,39792 1 VANA / PHP ₱ 241,30104 1 VANA / EGP ￡E. 203,72894 1 VANA / BRL R$ 23,42484 1 VANA / CAD C$ 5,75126 1 VANA / BDT ৳ 506,78256 1 VANA / NGN ₦ 6.370,2551 1 VANA / UAH ₴ 173,1675 1 VANA / VES Bs 516,354 1 VANA / CLP $ 4.034,278 1 VANA / PKR Rs 1.175,56594 1 VANA / KZT ₸ 2.249,7082 1 VANA / THB ฿ 136,39302 1 VANA / TWD NT$ 125,47822 1 VANA / AED د.إ 15,40666 1 VANA / CHF Fr 3,3584 1 VANA / HKD HK$ 32,91232 1 VANA / MAD .د.م 37,90794 1 VANA / MXN $ 79,25824 1 VANA / PLN zł 15,5326 1 VANA / RON лв 18,42922 1 VANA / SEK kr 40,63664 1 VANA / BGN лв 7,09462 1 VANA / HUF Ft 1.447,55436 1 VANA / CZK Kč 89,29146 1 VANA / KWD د.ك 1,28039 1 VANA / ILS ₪ 14,31518

VANA Kaynağı

VANA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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