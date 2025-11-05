Visa xStock (VX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 350,86 $ 350,86 $ 350,86 24 sa Düşük $ 351,69 $ 351,69 $ 351,69 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 350,86$ 350,86 $ 350,86 24 sa Yüksek $ 351,69$ 351,69 $ 351,69 Tüm Zamanların En Yükseği $ 398,5$ 398,5 $ 398,5 En Düşük Fiyat $ 343,4$ 343,4 $ 343,4 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,21 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,03

Visa xStock (VX) canlı fiyatı $350,86. VX, son 24 saat içinde en düşük $ 350,86 ve en yüksek $ 351,69 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 398,5, en düşük fiyatı ise $ 343,4 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VX son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,21 ve son 7 günde +%0,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Visa xStock (VX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 276,12K$ 276,12K $ 276,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,58M$ 7,58M $ 7,58M Dolaşım Arzı 786,99 786,99 786,99 Toplam Arz 21.610,10676253341 21.610,10676253341 21.610,10676253341

Şu anki Visa xStock piyasa değeri $ 276,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VX arzı 786,99 olup, toplam arzı 21610.10676253341. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,58M.