VORTEX (VRTX) Nedir?

Setup a multi-chain DeFAI Agent in less than 5 minutes using the $VRTX Protocol with real-time deployment, customization and visual alerts. We've made all of this really easy by structuring everything in one single dApp. That is this website. VORTEX is built like a layered app. You will find from this overlay all the way to the small UI integrations that you can do everything on this website. Being multi-chain means that our Agents work on both SOL and ETH. To allow this they use a shared liquidity quote AMM system which basically makes even swapping ETH for SOL tokens possible. This way the Agents catch the best plays no matter what chain they are on.

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VORTEX (VRTX) Kaynağı Resmi Websitesi

VORTEX (VRTX) Token Ekonomisi

VORTEX (VRTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VRTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!