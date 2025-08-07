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WETH yVault Fiyatı (YVWETH)

Listelenmedi

WETH yVault (YVWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.021,23
$4.021,23$4.021,23
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü WETH yVault (YVWETH) Fiyatı

WETH yVault (YVWETH), şu anda 4.021,23 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

WETH yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,00
WETH yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında WETH yVault (YVWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +78,87.
Son 30 gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +1.781,9111628570.
Son 60 gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +1.814,2760325120.
Son 90 gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +1.778,4807267777687.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +78,87+%2,00
30 Gün$ +1.781,9111628570+%44,31
60 Gün$ +1.814,2760325120+%45,12
90 Gün$ +1.778,4807267777687+%79,30

WETH yVault (YVWETH) Fiyat Analizi

En güncel WETH yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.915,5
$ 3.915,5$ 3.915,5

$ 4.039,68
$ 4.039,68$ 4.039,68

$ 4.435,99
$ 4.435,99$ 4.435,99

-%0,32

+%2,00

-%3,80

WETH yVault (YVWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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WETH yVault (YVWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

WETH yVault (YVWETH) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

YVWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVWETH / VND
105.818.667,45
1 YVWETH / AUD
A$6.152,4819
1 YVWETH / GBP
2.975,7102
1 YVWETH / EUR
3.418,0455
1 YVWETH / USD
$4.021,23
1 YVWETH / MYR
RM16.969,5906
1 YVWETH / TRY
163.503,2118
1 YVWETH / JPY
¥591.120,81
1 YVWETH / ARS
ARS$5.354.468,8065
1 YVWETH / RUB
321.698,4
1 YVWETH / INR
352.782,5079
1 YVWETH / IDR
Rp65.921.792,7312
1 YVWETH / KRW
5.569.564,3992
1 YVWETH / PHP
230.456,6913
1 YVWETH / EGP
￡E.194.788,3812
1 YVWETH / BRL
R$21.996,1281
1 YVWETH / CAD
C$5.509,0851
1 YVWETH / BDT
489.343,4787
1 YVWETH / NGN
6.148.661,7315
1 YVWETH / UAH
167.283,168
1 YVWETH / VES
Bs506.674,98
1 YVWETH / CLP
$3.924.720,48
1 YVWETH / PKR
Rs1.136.238,7488
1 YVWETH / KZT
2.160.767,7282
1 YVWETH / THB
฿130.046,5782
1 YVWETH / TWD
NT$120.315,2016
1 YVWETH / AED
د.إ14.757,9141
1 YVWETH / CHF
Fr3.216,984
1 YVWETH / HKD
HK$31.526,4432
1 YVWETH / MAD
.د.م36.512,7684
1 YVWETH / MXN
$74.955,7272
1 YVWETH / PLN
14.757,9141
1 YVWETH / RON
лв17.532,5628
1 YVWETH / SEK
kr38.724,4449
1 YVWETH / BGN
лв6.755,6664
1 YVWETH / HUF
Ft1.375.702,9953
1 YVWETH / CZK
84.847,953
1 YVWETH / KWD
د.ك1.226,47515
1 YVWETH / ILS
13.752,6066