Bugünkü WHY Fiyatı

Bugünkü WHY (WHY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 27,99 değişim gösterdi. Mevcut WHY / USD dönüşüm oranı WHY başına $ 0 şeklindedir.

WHY, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.990.818 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,00T WHY şeklindedir. Son 24 saat içinde WHY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHY, son bir saatte -%1,47 ve son 7 günde +%6,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WHY (WHY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,99M$ 7,99M $ 7,99M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,99M$ 7,99M $ 7,99M Dolaşım Arzı 420,00T 420,00T 420,00T Toplam Arz 420.000.000.000.000,0 420.000.000.000.000,0 420.000.000.000.000,0

Şu anki WHY piyasa değeri $ 7,99M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHY arzı 420,00T olup, toplam arzı 420000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,99M.