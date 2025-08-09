WBCOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$319,18
$319,18$319,18
-%0,101D
USD

Bugünkü Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) Fiyatı

Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN), şu anda 319,21 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WBCOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Backed Coinbase Global Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,16
Wrapped Backed Coinbase Global 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WBCOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WBCOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Backed Coinbase Global / USD fiyat değişimi, $ -0,5262598917386.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Backed Coinbase Global / USD fiyat değişimi, $ -36,7855688740.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Backed Coinbase Global / USD fiyat değişimi, $ +86,5058461580.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Backed Coinbase Global / USD fiyat değişimi, $ +116,1750338427138.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,5262598917386-%0,16
30 Gün$ -36,7855688740-%11,52
60 Gün$ +86,5058461580+%27,10
90 Gün$ +116,1750338427138+%57,22

Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Backed Coinbase Global fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 319,18
$ 319,18$ 319,18

$ 319,77
$ 319,77$ 319,77

$ 432,7
$ 432,7$ 432,7

+%0,01

-%0,16

+%0,71

Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) Nedir?

Backed brings real-world assets on-chain. Backed issues permissionless tokens that track the value of real-world assets and are fully collateralized by them, such as stocks or ETFs. Tokens are MiFID II-compliant financial products issued under an approved EU prospectus. Backed offers tokenization services to institutional clients, bridging the gap between TradFi and DeFi. Backed’s native tokens are not offered, sold, or delivered within the United States, or for the account or benefit of U.S. Persons.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

