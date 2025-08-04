WFRAGSOL Hakkında Daha Fazla Bilgi

WFRAGSOL Fiyat Bilgileri

WFRAGSOL Whitepaper

WFRAGSOL Resmi Websitesi

WFRAGSOL Token Ekonomisi

WFRAGSOL Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped fragSOL Logosu

Wrapped fragSOL Fiyatı (WFRAGSOL)

Listelenmedi

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$173,87
$173,87$173,87
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fiyatı

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), şu anda 174,01 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 68,01M USD piyasa değerine sahiptir. WFRAGSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped fragSOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,24
Wrapped fragSOL 24 saatlik fiyat değişimi
391,16K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WFRAGSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WFRAGSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ +2,13.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ +20,1139377070.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ +14,9912921190.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ +25,39673779884098.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +2,13+%1,24
30 Gün$ +20,1139377070+%11,56
60 Gün$ +14,9912921190+%8,62
90 Gün$ +25,39673779884098+%17,09

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped fragSOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 170,51
$ 170,51$ 170,51

$ 175,01
$ 175,01$ 175,01

$ 216,84
$ 216,84$ 216,84

+%0,69

+%1,24

-%14,59

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 68,01M
$ 68,01M$ 68,01M

--
----

391,16K
391,16K 391,16K

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Nedir?

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Token Ekonomisi

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WFRAGSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WFRAGSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WFRAGSOL / VND
4.579.073,15
1 WFRAGSOL / AUD
A$267,9754
1 WFRAGSOL / GBP
130,5075
1 WFRAGSOL / EUR
149,6486
1 WFRAGSOL / USD
$174,01
1 WFRAGSOL / MYR
RM736,0623
1 WFRAGSOL / TRY
7.076,9867
1 WFRAGSOL / JPY
¥25.579,47
1 WFRAGSOL / ARS
ARS$237.393,1425
1 WFRAGSOL / RUB
13.894,6985
1 WFRAGSOL / INR
15.251,9765
1 WFRAGSOL / IDR
Rp2.852.622,4944
1 WFRAGSOL / KRW
240.344,3521
1 WFRAGSOL / PHP
9.969,0329
1 WFRAGSOL / EGP
￡E.8.429,0444
1 WFRAGSOL / BRL
R$958,7951
1 WFRAGSOL / CAD
C$238,3937
1 WFRAGSOL / BDT
21.190,9378
1 WFRAGSOL / NGN
265.259,1039
1 WFRAGSOL / UAH
7.259,6972
1 WFRAGSOL / VES
Bs21.403,23
1 WFRAGSOL / CLP
$168.093,66
1 WFRAGSOL / PKR
Rs49.321,3944
1 WFRAGSOL / KZT
93.956,6995
1 WFRAGSOL / THB
฿5.639,6641
1 WFRAGSOL / TWD
NT$5.192,4584
1 WFRAGSOL / AED
د.إ638,6167
1 WFRAGSOL / CHF
Fr139,208
1 WFRAGSOL / HKD
HK$1.365,9785
1 WFRAGSOL / MAD
.د.م1.576,5306
1 WFRAGSOL / MXN
$3.269,6479
1 WFRAGSOL / PLN
642,0969
1 WFRAGSOL / RON
лв762,1638
1 WFRAGSOL / SEK
kr1.680,9366
1 WFRAGSOL / BGN
лв294,0769
1 WFRAGSOL / HUF
Ft59.878,5811
1 WFRAGSOL / CZK
3.694,2323
1 WFRAGSOL / KWD
د.ك53,07305
1 WFRAGSOL / ILS
591,634