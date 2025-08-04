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Wrapped gBera Fiyatı (WGBERA)

Listelenmedi

Wrapped gBera (WGBERA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,69
$1,69$1,69
+%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped gBera (WGBERA) Fiyatı

Wrapped gBera (WGBERA), şu anda 1,69 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,69M USD piyasa değerine sahiptir. WGBERA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped gBera Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,08
Wrapped gBera 24 saatlik fiyat değişimi
4,56M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped gBera (WGBERA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped gBera / USD fiyat değişimi, $ +0,03457196.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped gBera / USD fiyat değişimi, $ +0,0778082760.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped gBera / USD fiyat değişimi, $ -0,4639739520.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped gBera / USD fiyat değişimi, $ -1,009034545671125.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03457196+%2,08
30 Gün$ +0,0778082760+%4,60
60 Gün$ -0,4639739520-%27,45
90 Gün$ -1,009034545671125-%37,38

Wrapped gBera (WGBERA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped gBera fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,66
$ 1,66$ 1,66

$ 1,71
$ 1,71$ 1,71

$ 8,81
$ 8,81$ 8,81

+%0,73

+%2,08

-%21,73

Wrapped gBera (WGBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,69M
$ 7,69M$ 7,69M

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4,56M
4,56M 4,56M

Wrapped gBera (WGBERA) Nedir?

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Wrapped gBera (WGBERA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped gBera (WGBERA) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WGBERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WGBERA / VND
44.472,35
1 WGBERA / AUD
A$2,6026
1 WGBERA / GBP
1,2675
1 WGBERA / EUR
1,4534
1 WGBERA / USD
$1,69
1 WGBERA / MYR
RM7,1487
1 WGBERA / TRY
68,7323
1 WGBERA / JPY
¥248,43
1 WGBERA / ARS
ARS$2.305,5825
1 WGBERA / RUB
134,9465
1 WGBERA / INR
148,1285
1 WGBERA / IDR
Rp27.704,9136
1 WGBERA / KRW
2.334,2449
1 WGBERA / PHP
96,8201
1 WGBERA / EGP
￡E.81,8636
1 WGBERA / BRL
R$9,3119
1 WGBERA / CAD
C$2,3153
1 WGBERA / BDT
205,8082
1 WGBERA / NGN
2.576,2191
1 WGBERA / UAH
70,5068
1 WGBERA / VES
Bs207,87
1 WGBERA / CLP
$1.632,54
1 WGBERA / PKR
Rs479,0136
1 WGBERA / KZT
912,5155
1 WGBERA / THB
฿54,7729
1 WGBERA / TWD
NT$50,4296
1 WGBERA / AED
د.إ6,2023
1 WGBERA / CHF
Fr1,352
1 WGBERA / HKD
HK$13,2665
1 WGBERA / MAD
.د.م15,3114
1 WGBERA / MXN
$31,7551
1 WGBERA / PLN
6,2361
1 WGBERA / RON
лв7,4022
1 WGBERA / SEK
kr16,3254
1 WGBERA / BGN
лв2,8561
1 WGBERA / HUF
Ft581,5459
1 WGBERA / CZK
35,8787
1 WGBERA / KWD
د.ك0,51545
1 WGBERA / ILS
5,746