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Wrapped KLAY Fiyatı (WKLAY)

Listelenmedi

Wrapped KLAY (WKLAY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,143498
$0,143498$0,143498
+%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped KLAY (WKLAY) Fiyatı

Wrapped KLAY (WKLAY), şu anda 0,143498 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WKLAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped KLAY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,82
Wrapped KLAY 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped KLAY (WKLAY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped KLAY / USD fiyat değişimi, $ +0,00256877.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped KLAY / USD fiyat değişimi, $ -0,0063018581.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped KLAY / USD fiyat değişimi, $ +0,0487369862.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped KLAY / USD fiyat değişimi, $ +0,0254849067345787.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00256877+%1,82
30 Gün$ -0,0063018581-%4,39
60 Gün$ +0,0487369862+%33,96
90 Gün$ +0,0254849067345787+%21,59

Wrapped KLAY (WKLAY) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped KLAY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,13814
$ 0,13814$ 0,13814

$ 0,144808
$ 0,144808$ 0,144808

$ 22,82
$ 22,82$ 22,82

-%0,90

+%1,82

-%9,60

Wrapped KLAY (WKLAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Wrapped KLAY (WKLAY) Nedir?

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Wrapped KLAY (WKLAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped KLAY (WKLAY) Token Ekonomisi

Wrapped KLAY (WKLAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WKLAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WKLAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WKLAY / VND
3.776,14987
1 WKLAY / AUD
A$0,21955194
1 WKLAY / GBP
0,10618852
1 WKLAY / EUR
0,1219733
1 WKLAY / USD
$0,143498
1 WKLAY / MYR
RM0,60556156
1 WKLAY / TRY
5,83462868
1 WKLAY / JPY
¥21,094206
1 WKLAY / ARS
ARS$191,0747619
1 WKLAY / RUB
11,47984
1 WKLAY / INR
12,58907954
1 WKLAY / IDR
Rp2.352,42585312
1 WKLAY / KRW
198,75046992
1 WKLAY / PHP
8,22387038
1 WKLAY / EGP
￡E.6,95104312
1 WKLAY / BRL
R$0,78493406
1 WKLAY / CAD
C$0,19659226
1 WKLAY / BDT
17,46227162
1 WKLAY / NGN
219,4156169
1 WKLAY / UAH
5,9695168
1 WKLAY / VES
Bs18,080748
1 WKLAY / CLP
$140,054048
1 WKLAY / PKR
Rs40,54679488
1 WKLAY / KZT
77,10721532
1 WKLAY / THB
฿4,64072532
1 WKLAY / TWD
NT$4,29346016
1 WKLAY / AED
د.إ0,52663766
1 WKLAY / CHF
Fr0,1147984
1 WKLAY / HKD
HK$1,12502432
1 WKLAY / MAD
.د.م1,30296184
1 WKLAY / MXN
$2,67480272
1 WKLAY / PLN
0,52663766
1 WKLAY / RON
лв0,62565128
1 WKLAY / SEK
kr1,38188574
1 WKLAY / BGN
лв0,24107664
1 WKLAY / HUF
Ft49,09210078
1 WKLAY / CZK
3,0278078
1 WKLAY / KWD
د.ك0,04376689
1 WKLAY / ILS
0,49076316