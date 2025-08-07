Wrapped Minima (WMINIMA) Nedir?

Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient. Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA). 100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Minima (WMINIMA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Wrapped Minima (WMINIMA) Token Ekonomisi

Wrapped Minima (WMINIMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WMINIMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!