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Wrapped OKB Fiyatı (WOKB)

Listelenmedi

Wrapped OKB (WOKB) Canlı Fiyat Grafiği

$45,34
$45,34$45,34
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped OKB (WOKB) Fiyatı

Wrapped OKB (WOKB), şu anda 45,34 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WOKB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped OKB Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,68
Wrapped OKB 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped OKB (WOKB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped OKB / USD fiyat değişimi, $ +0,306043.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped OKB / USD fiyat değişimi, $ -2,8510834820.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped OKB / USD fiyat değişimi, $ -5,7051004620.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped OKB / USD fiyat değişimi, $ -6,455943712844114.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,306043+%0,68
30 Gün$ -2,8510834820-%6,28
60 Gün$ -5,7051004620-%12,58
90 Gün$ -6,455943712844114-%12,46

Wrapped OKB (WOKB) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped OKB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 44,42
$ 44,42$ 44,42

$ 45,54
$ 45,54$ 45,54

$ 63,1
$ 63,1$ 63,1

+%0,04

+%0,68

-%6,79

Wrapped OKB (WOKB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Wrapped OKB (WOKB) Nedir?

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Wrapped OKB (WOKB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped OKB (WOKB) Token Ekonomisi

Wrapped OKB (WOKB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOKB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WOKB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WOKB / VND
1.193.122,1
1 WOKB / AUD
A$69,3702
1 WOKB / GBP
33,5516
1 WOKB / EUR
38,539
1 WOKB / USD
$45,34
1 WOKB / MYR
RM191,3348
1 WOKB / TRY
1.843,071
1 WOKB / JPY
¥6.664,98
1 WOKB / ARS
ARS$60.372,477
1 WOKB / RUB
3.627,2
1 WOKB / INR
3.977,2248
1 WOKB / IDR
Rp743.278,5696
1 WOKB / KRW
62.797,7136
1 WOKB / PHP
2.597,982
1 WOKB / EGP
￡E.2.196,2696
1 WOKB / BRL
R$248,0098
1 WOKB / CAD
C$62,1158
1 WOKB / BDT
5.517,4246
1 WOKB / NGN
69.327,127
1 WOKB / UAH
1.886,144
1 WOKB / VES
Bs5.712,84
1 WOKB / CLP
$44.251,84
1 WOKB / PKR
Rs12.811,2704
1 WOKB / KZT
24.362,9956
1 WOKB / THB
฿1.466,2956
1 WOKB / TWD
NT$1.356,5728
1 WOKB / AED
د.إ166,3978
1 WOKB / CHF
Fr36,272
1 WOKB / HKD
HK$355,4656
1 WOKB / MAD
.د.م411,6872
1 WOKB / MXN
$844,6842
1 WOKB / PLN
166,3978
1 WOKB / RON
лв197,6824
1 WOKB / SEK
kr435,7174
1 WOKB / BGN
лв76,1712
1 WOKB / HUF
Ft15.500,8392
1 WOKB / CZK
956,2206
1 WOKB / KWD
د.ك13,8287
1 WOKB / ILS
155,0628