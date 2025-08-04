WSTETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Wrapped stETH Fiyatı (WSTETH)

Listelenmedi

Wrapped stETH (WSTETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.307,64
$4.307,64$4.307,64
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped stETH (WSTETH) Fiyatı

Wrapped stETH (WSTETH), şu anda 4.309,85 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,97B USD piyasa değerine sahiptir. WSTETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped stETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,07
Wrapped stETH 24 saatlik fiyat değişimi
3,25M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped stETH (WSTETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ +87,44.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ +1.792,4692009100.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ +1.611,8640746900.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ +2.182,4302085445653.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +87,44+%2,07
30 Gün$ +1.792,4692009100+%41,59
60 Gün$ +1.611,8640746900+%37,40
90 Gün$ +2.182,4302085445653+%102,59

Wrapped stETH (WSTETH) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped stETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.181,44
$ 4.181,44$ 4.181,44

$ 4.307,71
$ 4.307,71$ 4.307,71

$ 7.256,02
$ 7.256,02$ 7.256,02

+%0,32

+%2,07

-%7,95

Wrapped stETH (WSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,97B
$ 13,97B$ 13,97B

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3,25M
3,25M 3,25M

Wrapped stETH (WSTETH) Nedir?

wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.

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Wrapped stETH (WSTETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped stETH (WSTETH) Token Ekonomisi

Wrapped stETH (WSTETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WSTETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WSTETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WSTETH / VND
113.413.702,75
1 WSTETH / AUD
A$6.637,169
1 WSTETH / GBP
3.232,3875
1 WSTETH / EUR
3.706,471
1 WSTETH / USD
$4.309,85
1 WSTETH / MYR
RM18.230,6655
1 WSTETH / TRY
175.281,5995
1 WSTETH / JPY
¥633.547,95
1 WSTETH / ARS
ARS$5.879.712,8625
1 WSTETH / RUB
344.141,5225
1 WSTETH / INR
377.758,3525
1 WSTETH / IDR
Rp70.653.267,384
1 WSTETH / KRW
5.952.807,9185
1 WSTETH / PHP
246.911,3065
1 WSTETH / EGP
￡E.208.769,134
1 WSTETH / BRL
R$23.747,2735
1 WSTETH / CAD
C$5.904,4945
1 WSTETH / BDT
524.853,533
1 WSTETH / NGN
6.569.892,2415
1 WSTETH / UAH
179.806,942
1 WSTETH / VES
Bs530.111,55
1 WSTETH / CLP
$4.163.315,1
1 WSTETH / PKR
Rs1.221.583,884
1 WSTETH / KZT
2.327.103,5075
1 WSTETH / THB
฿139.682,2385
1 WSTETH / TWD
NT$128.605,924
1 WSTETH / AED
د.إ15.817,1495
1 WSTETH / CHF
Fr3.447,88
1 WSTETH / HKD
HK$33.832,3225
1 WSTETH / MAD
.د.م39.047,241
1 WSTETH / MXN
$80.982,0815
1 WSTETH / PLN
15.903,3465
1 WSTETH / RON
лв18.877,143
1 WSTETH / SEK
kr41.633,151
1 WSTETH / BGN
лв7.283,6465
1 WSTETH / HUF
Ft1.483.062,4835
1 WSTETH / CZK
91.498,1155
1 WSTETH / KWD
د.ك1.314,50425
1 WSTETH / ILS
14.653,49