Wrapped Super OETH Fiyatı (WSUPEROETH)
Wrapped Super OETH (WSUPEROETH), şu anda 4.480,21 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WSUPEROETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
Gün içerisinde, Wrapped Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +281,53.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +2.260,9343923320.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +2.504,2111393950.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Super OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.779,316252013475.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +281,53
|+%6,73
|30 Gün
|$ +2.260,9343923320
|+%50,46
|60 Gün
|$ +2.504,2111393950
|+%55,89
|90 Gün
|$ +1.779,316252013475
|+%65,88
En güncel Wrapped Super OETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,45
+%6,73
+%18,08
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped Super OETH is the 4626, non-rebasing version of superOETHb. Yield is generated via price increase relative to OETH, rather than quantity increase. Anyone can unwrap wsuperOETHb back to superOETHb at any time. Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
Wrapped Super OETH (WSUPEROETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WSUPEROETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
