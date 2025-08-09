WTAO Hakkında Daha Fazla Bilgi

WTAO Fiyat Bilgileri

WTAO Whitepaper

WTAO Resmi Websitesi

WTAO Token Ekonomisi

WTAO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped TAO Logosu

Wrapped TAO Fiyatı (WTAO)

Listelenmedi

Wrapped TAO (WTAO) Canlı Fiyat Grafiği

$383,66
$383,66$383,66
+%3,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped TAO (WTAO) Fiyatı

Wrapped TAO (WTAO), şu anda 384,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WTAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped TAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,10
Wrapped TAO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WTAO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WTAO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped TAO (WTAO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped TAO / USD fiyat değişimi, $ +15,16.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped TAO / USD fiyat değişimi, $ +38,9130924000.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped TAO / USD fiyat değişimi, $ -39,5908406400.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped TAO / USD fiyat değişimi, $ -75,479176776965.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +15,16+%4,10
30 Gün$ +38,9130924000+%10,11
60 Gün$ -39,5908406400-%10,28
90 Gün$ -75,479176776965-%16,39

Wrapped TAO (WTAO) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped TAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 364,86
$ 364,86$ 364,86

$ 386,63
$ 386,63$ 386,63

$ 776,39
$ 776,39$ 776,39

+%1,91

+%4,10

+%9,53

Wrapped TAO (WTAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped TAO (WTAO) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped TAO (WTAO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wrapped TAO (WTAO) Token Ekonomisi

Wrapped TAO (WTAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WTAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped TAO (WTAO) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WTAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WTAO / VND
10.126.012
1 WTAO / AUD
A$588,744
1 WTAO / GBP
284,752
1 WTAO / EUR
327,08
1 WTAO / USD
$384,8
1 WTAO / MYR
RM1.631,552
1 WTAO / TRY
15.649,816
1 WTAO / JPY
¥56.565,6
1 WTAO / ARS
ARS$506.312,144
1 WTAO / RUB
30.780,152
1 WTAO / INR
33.754,656
1 WTAO / IDR
Rp6.206.450,744
1 WTAO / KRW
534.441,024
1 WTAO / PHP
21.837,4
1 WTAO / EGP
￡E.18.678,192
1 WTAO / BRL
R$2.089,464
1 WTAO / CAD
C$527,176
1 WTAO / BDT
46.714,72
1 WTAO / NGN
589.278,872
1 WTAO / UAH
15.903,784
1 WTAO / VES
Bs49.254,4
1 WTAO / CLP
$372.486,4
1 WTAO / PKR
Rs109.098,496
1 WTAO / KZT
207.772,76
1 WTAO / THB
฿12.436,736
1 WTAO / TWD
NT$11.505,52
1 WTAO / AED
د.إ1.412,216
1 WTAO / CHF
Fr307,84
1 WTAO / HKD
HK$3.016,832
1 WTAO / MAD
.د.م3.478,592
1 WTAO / MXN
$7.149,584
1 WTAO / PLN
1.400,672
1 WTAO / RON
лв1.673,88
1 WTAO / SEK
kr3.682,536
1 WTAO / BGN
лв642,616
1 WTAO / HUF
Ft130.658,84
1 WTAO / CZK
8.073,104
1 WTAO / KWD
د.ك117,364
1 WTAO / ILS
1.319,864