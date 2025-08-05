Wrapped USDM (WUSDM) Nedir?

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

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Wrapped USDM (WUSDM) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped USDM (WUSDM) Token Ekonomisi

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