Wrapped XRP Fiyatı (WXRP)
Wrapped XRP (WXRP), şu anda 3,04 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 54,59M USD piyasa değerine sahiptir. WXRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +0,152916.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +1,1662525280.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +1,2104550400.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +0,9751805503617228.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,152916
|+%5,29
|30 Gün
|$ +1,1662525280
|+%38,36
|60 Gün
|$ +1,2104550400
|+%39,82
|90 Gün
|$ +0,9751805503617228
|+%47,23
En güncel Wrapped XRP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,47
+%5,29
-%5,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WXRP / VND
₫79.997,6
|1 WXRP / AUD
A$4,6816
|1 WXRP / GBP
￡2,28
|1 WXRP / EUR
€2,6144
|1 WXRP / USD
$3,04
|1 WXRP / MYR
RM12,8592
|1 WXRP / TRY
₺123,6368
|1 WXRP / JPY
¥446,88
|1 WXRP / ARS
ARS$4.147,32
|1 WXRP / RUB
₽242,744
|1 WXRP / INR
₹266,456
|1 WXRP / IDR
Rp49.836,0576
|1 WXRP / KRW
₩4.198,8784
|1 WXRP / PHP
₱174,1616
|1 WXRP / EGP
￡E.147,2576
|1 WXRP / BRL
R$16,7504
|1 WXRP / CAD
C$4,1648
|1 WXRP / BDT
৳370,2112
|1 WXRP / NGN
₦4.634,1456
|1 WXRP / UAH
₴126,8288
|1 WXRP / VES
Bs373,92
|1 WXRP / CLP
$2.936,64
|1 WXRP / PKR
Rs861,6576
|1 WXRP / KZT
₸1.641,448
|1 WXRP / THB
฿98,5264
|1 WXRP / TWD
NT$90,7136
|1 WXRP / AED
د.إ11,1568
|1 WXRP / CHF
Fr2,432
|1 WXRP / HKD
HK$23,864
|1 WXRP / MAD
.د.م27,5424
|1 WXRP / MXN
$57,1216
|1 WXRP / PLN
zł11,2176
|1 WXRP / RON
лв13,3152
|1 WXRP / SEK
kr29,3664
|1 WXRP / BGN
лв5,1376
|1 WXRP / HUF
Ft1.046,0944
|1 WXRP / CZK
Kč64,5392
|1 WXRP / KWD
د.ك0,9272
|1 WXRP / ILS
₪10,336