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Wrapped XRP Fiyatı (WXRP)

Listelenmedi

Wrapped XRP (WXRP) Canlı Fiyat Grafiği

$3,04
$3,04$3,04
+%5,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped XRP (WXRP) Fiyatı

Wrapped XRP (WXRP), şu anda 3,04 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 54,59M USD piyasa değerine sahiptir. WXRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped XRP Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,29
Wrapped XRP 24 saatlik fiyat değişimi
17,95M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped XRP (WXRP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +0,152916.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +1,1662525280.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +1,2104550400.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +0,9751805503617228.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,152916+%5,29
30 Gün$ +1,1662525280+%38,36
60 Gün$ +1,2104550400+%39,82
90 Gün$ +0,9751805503617228+%47,23

Wrapped XRP (WXRP) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped XRP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,87
$ 2,87$ 2,87

$ 3,04
$ 3,04$ 3,04

$ 18,37
$ 18,37$ 18,37

+%0,47

+%5,29

-%5,70

Wrapped XRP (WXRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 54,59M
$ 54,59M$ 54,59M

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17,95M
17,95M 17,95M

Wrapped XRP (WXRP) Nedir?

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

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Wrapped XRP (WXRP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped XRP (WXRP) Token Ekonomisi

Wrapped XRP (WXRP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WXRP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WXRP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WXRP / VND
79.997,6
1 WXRP / AUD
A$4,6816
1 WXRP / GBP
2,28
1 WXRP / EUR
2,6144
1 WXRP / USD
$3,04
1 WXRP / MYR
RM12,8592
1 WXRP / TRY
123,6368
1 WXRP / JPY
¥446,88
1 WXRP / ARS
ARS$4.147,32
1 WXRP / RUB
242,744
1 WXRP / INR
266,456
1 WXRP / IDR
Rp49.836,0576
1 WXRP / KRW
4.198,8784
1 WXRP / PHP
174,1616
1 WXRP / EGP
￡E.147,2576
1 WXRP / BRL
R$16,7504
1 WXRP / CAD
C$4,1648
1 WXRP / BDT
370,2112
1 WXRP / NGN
4.634,1456
1 WXRP / UAH
126,8288
1 WXRP / VES
Bs373,92
1 WXRP / CLP
$2.936,64
1 WXRP / PKR
Rs861,6576
1 WXRP / KZT
1.641,448
1 WXRP / THB
฿98,5264
1 WXRP / TWD
NT$90,7136
1 WXRP / AED
د.إ11,1568
1 WXRP / CHF
Fr2,432
1 WXRP / HKD
HK$23,864
1 WXRP / MAD
.د.م27,5424
1 WXRP / MXN
$57,1216
1 WXRP / PLN
11,2176
1 WXRP / RON
лв13,3152
1 WXRP / SEK
kr29,3664
1 WXRP / BGN
лв5,1376
1 WXRP / HUF
Ft1.046,0944
1 WXRP / CZK
64,5392
1 WXRP / KWD
د.ك0,9272
1 WXRP / ILS
10,336