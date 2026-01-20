Bugünkü WrappedM by M0 Fiyatı

Bugünkü WrappedM by M0 (WM) fiyatı $ 0,999054 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut WM / USD dönüşüm oranı WM başına $ 0,999054 şeklindedir.

WrappedM by M0, şu anda piyasa değeri açısından $ 781.820.332 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 782,56M WM şeklindedir. Son 24 saat içinde WM, $ 0,994927 (en düşük) ile $ 1,002 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 15,4 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,969044 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WM, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WrappedM by M0 (WM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 781,82M$ 781,82M $ 781,82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 781,82M$ 781,82M $ 781,82M Dolaşım Arzı 782,56M 782,56M 782,56M Toplam Arz 782.560.591,717969 782.560.591,717969 782.560.591,717969

