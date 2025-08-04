xSUSHI (XSUSHI) Nedir?

xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.

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xSUSHI (XSUSHI) Kaynağı Resmi Websitesi

xSUSHI (XSUSHI) Token Ekonomisi

xSUSHI (XSUSHI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XSUSHI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!