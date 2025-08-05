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XSwap Treasure Fiyatı (XTT)

Listelenmedi

XSwap Treasure (XTT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00108774
$0,00108774$0,00108774
+%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü XSwap Treasure (XTT) Fiyatı

XSwap Treasure (XTT), şu anda 0,00108774 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,29M USD piyasa değerine sahiptir. XTT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XSwap Treasure Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,53
XSwap Treasure 24 saatlik fiyat değişimi
1,18B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında XSwap Treasure (XTT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XSwap Treasure / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XSwap Treasure / USD fiyat değişimi, $ +0,0005924219.
Son 60 gün içerisinde, XSwap Treasure / USD fiyat değişimi, $ +0,0009382880.
Son 90 gün içerisinde, XSwap Treasure / USD fiyat değişimi, $ -0,000015677126952297.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,53
30 Gün$ +0,0005924219+%54,46
60 Gün$ +0,0009382880+%86,26
90 Gün$ -0,000015677126952297-%1,42

XSwap Treasure (XTT) Fiyat Analizi

En güncel XSwap Treasure fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00106001
$ 0,00106001$ 0,00106001

$ 0,00108782
$ 0,00108782$ 0,00108782

$ 0,00307663
$ 0,00307663$ 0,00307663

-%0,00

+%2,53

+%49,77

XSwap Treasure (XTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

--
----

1,18B
1,18B 1,18B

XSwap Treasure (XTT) Nedir?

XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

XSwap Treasure (XTT) Kaynağı

Resmi Websitesi

XSwap Treasure (XTT) Token Ekonomisi

XSwap Treasure (XTT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XTT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XTT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XTT / VND
28,6238781
1 XTT / AUD
A$0,0016751196
1 XTT / GBP
0,000815805
1 XTT / EUR
0,0009354564
1 XTT / USD
$0,00108774
1 XTT / MYR
RM0,0046011402
1 XTT / TRY
0,0442275084
1 XTT / JPY
¥0,15989778
1 XTT / ARS
ARS$1,483949295
1 XTT / RUB
0,0868234068
1 XTT / INR
0,095503572
1 XTT / IDR
Rp17,8318004256
1 XTT / KRW
1,5086518704
1 XTT / PHP
0,0623492568
1 XTT / EGP
￡E.0,052701003
1 XTT / BRL
R$0,0060043248
1 XTT / CAD
C$0,0014902038
1 XTT / BDT
0,1324649772
1 XTT / NGN
1,6581399786
1 XTT / UAH
0,0453805128
1 XTT / VES
Bs0,1359675
1 XTT / CLP
$1,05075684
1 XTT / PKR
Rs0,309190095
1 XTT / KZT
0,587325213
1 XTT / THB
฿0,035242776
1 XTT / TWD
NT$0,0325125486
1 XTT / AED
د.إ0,0039920058
1 XTT / CHF
Fr0,000870192
1 XTT / HKD
HK$0,008538759
1 XTT / MAD
.د.م0,0098549244
1 XTT / MXN
$0,0205365312
1 XTT / PLN
0,004024638
1 XTT / RON
лв0,0047643012
1 XTT / SEK
kr0,0105184458
1 XTT / BGN
лв0,0018382806
1 XTT / HUF
Ft0,3754660932
1 XTT / CZK
0,023114475
1 XTT / KWD
د.ك0,0003317607
1 XTT / ILS
0,0037091934