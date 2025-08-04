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XT Stablecoin XTUSD Fiyatı (XTUSD)

Listelenmedi

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,001
$1,001$1,001
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Fiyatı

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD), şu anda 1,001 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 32,80M USD piyasa değerine sahiptir. XTUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XT Stablecoin XTUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,31
XT Stablecoin XTUSD 24 saatlik fiyat değişimi
32,80M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XT Stablecoin XTUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00307533.
Son 30 gün içerisinde, XT Stablecoin XTUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0014701687.
Son 60 gün içerisinde, XT Stablecoin XTUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0013171158.
Son 90 gün içerisinde, XT Stablecoin XTUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0011924578415782.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00307533+%0,31
30 Gün$ +0,0014701687+%0,15
60 Gün$ +0,0013171158+%0,13
90 Gün$ +0,0011924578415782+%0,12

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Fiyat Analizi

En güncel XT Stablecoin XTUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,997457
$ 0,997457$ 0,997457

$ 1,003
$ 1,003$ 1,003

$ 42,29
$ 42,29$ 42,29

+%0,18

+%0,31

+%0,11

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 32,80M
$ 32,80M$ 32,80M

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32,80M
32,80M 32,80M

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Nedir?

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XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Token Ekonomisi

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XTUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XTUSD / VND
26.341,315
1 XTUSD / AUD
A$1,54154
1 XTUSD / GBP
0,75075
1 XTUSD / EUR
0,86086
1 XTUSD / USD
$1,001
1 XTUSD / MYR
RM4,23423
1 XTUSD / TRY
40,71067
1 XTUSD / JPY
¥147,147
1 XTUSD / ARS
ARS$1.365,61425
1 XTUSD / RUB
79,92985
1 XTUSD / INR
87,73765
1 XTUSD / IDR
Rp16.409,83344
1 XTUSD / KRW
1.382,59121
1 XTUSD / PHP
57,34729
1 XTUSD / EGP
￡E.48,48844
1 XTUSD / BRL
R$5,51551
1 XTUSD / CAD
C$1,37137
1 XTUSD / BDT
121,90178
1 XTUSD / NGN
1.525,91439
1 XTUSD / UAH
41,76172
1 XTUSD / VES
Bs123,123
1 XTUSD / CLP
$966,966
1 XTUSD / PKR
Rs283,72344
1 XTUSD / KZT
540,48995
1 XTUSD / THB
฿32,44241
1 XTUSD / TWD
NT$29,86984
1 XTUSD / AED
د.إ3,67367
1 XTUSD / CHF
Fr0,8008
1 XTUSD / HKD
HK$7,85785
1 XTUSD / MAD
.د.م9,06906
1 XTUSD / MXN
$18,80879
1 XTUSD / PLN
3,69369
1 XTUSD / RON
лв4,38438
1 XTUSD / SEK
kr9,66966
1 XTUSD / BGN
лв1,69169
1 XTUSD / HUF
Ft344,45411
1 XTUSD / CZK
21,25123
1 XTUSD / KWD
د.ك0,305305
1 XTUSD / ILS
3,4034