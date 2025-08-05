ZenMemory AI (ZMEN) Nedir?

ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.

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ZenMemory AI (ZMEN) Kaynağı Resmi Websitesi

ZenMemory AI (ZMEN) Token Ekonomisi

ZenMemory AI (ZMEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZMEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!