Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Nedir?

Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.

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Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Token Ekonomisi

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOLFUNMEME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!