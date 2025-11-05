ZIBA (ZIB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00179616$ 0,00179616 $ 0,00179616 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,07

ZIBA (ZIB) canlı fiyatı --. ZIB, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZIB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00179616, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZIB son bir saatte -%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,68 ve son 7 günde -%41,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZIBA (ZIB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 152,99K$ 152,99K $ 152,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,99K$ 152,99K $ 152,99K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZIBA piyasa değeri $ 152,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZIB arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,99K.