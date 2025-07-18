Laporan Futures: Panduan Lengkap Manajemen Aset di Futures MEXC

Laporan Futures manajemen aset Di pasar derivatif kripto, pelacakan arus modal aktual dan data PNL sangat penting bagi setiap trader Futures yang ingin beroperasi dengan disiplin dan presisi. FiturMEXC dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan profesional pengguna dalam meninjau aset dan mengoptimalkan strategi. Alat ini memungkinkan pengguna untuk melacak semua arus masuk dan arus keluar di akun Futures mereka secara komprehensif, mengidentifikasi sumber keuntungan dan kerugian dengan cepat, dan membangun sistemyang lebih efektif. Artikel ini menyediakan panduan lengkap tentang fitur Laporan Futures yang mencakup definisi, keunggulan, cara menggunakannya, dan penerapan di dunia nyata.









Laporan Futures Order Laporan Futures berfokus pada arus dana aktual dan catatan PNL di dalam akun. Misalnya, selama penutupan posisi, likuidasi, atau pembayaran biaya, pengguna dapat melihat dengan jelas stempel waktu, jumlah, jenis transaksi, dan sumber spesifik setiap arus modal dalam Laporan Futures. Alat ini sangat berharga untuk analisis trade lampau, evaluasi strategi, dan manajemen risiko. pada MEXC adalah modul khusus yang dirancang untuk melacak arus modal dalam akun futures Anda. Alat ini berfokus pada catatan keuangan mendetail dari setiap trade yang diselesaikan, termasuk deposit dan penarikan, PNL terealisasi, biaya trading, likuidasi, dan peristiwa deleveraging otomatis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan peninjauan aktual dan analisis yang tepat demi membantu mengoptimalkan strategi trading dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Tidak seperti tabyang berfokus pada pemasangan order dan data pengisian,berfokus pada arus dana aktual dan catatan PNL di dalam akun. Misalnya, selama penutupan posisi, likuidasi, atau pembayaran biaya, pengguna dapat melihat dengan jelas stempel waktu, jumlah, jenis transaksi, dan sumber spesifik setiap arus modal dalam. Alat ini sangat berharga untuk analisis trade lampau, evaluasi strategi, dan manajemen risiko.









Meskipun kedua alat ini termasuk dalam alat akun Futures, masing-masing memiliki tujuan berbeda dan berfokus pada jenis informasi yang berbeda.





Laporan Futures berpusat pada perspektif keuangan dengan memberikan pandangan terkonsolidasi dari trade yang terisi. Alat ini mencatat semua pergerakan dana aktual di dalam akun Futures, seperti PNL, biaya, dan transfer, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola aset dan menghitung biaya trading secara akurat.





Sebaliknya, tab Order mengambil perspektif trading dengan menyajikan riwayat tindakan yang terkait dengan aktivitas order. Data ini mencakup order terbuka saat ini, harga terisi, status order, dan banyak lagi. Alat ini membantu pengguna meninjau strategi trading dan membuat penyesuaian taktis berdasarkan perilaku order lampau.





Perbandingan Fungsi Laporan Futures Order Tujuan Inti Melihat pergerakan aset dan detail PNL Melihat status order dan riwayat trade Fokus Data Arus modal, biaya, likuidasi, dll. Order terbuka, riwayat trade, dll. Keunggulan Utama analisis PNL Mendukung manajemen aset dan Mendukung peninjauan strategi dan penyesuaian trading





Singkatnya, Laporan Futures membantu Anda melacak aliran uang Anda, sedangkan Order membantu Anda memahami keberlangsungan trade Anda.









Bagi trader futures, memahami PNL level akun, struktur biaya, dan eksposur risiko sangat penting untuk mengoptimalkan strategi dan meningkatkan efisiensi modal. Fitur Laporan Futures MEXC adalah alat profesional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. Keunggulan intinya tecermin dalam tiga aspek berikut:









Dibandingkan dengan halaman Order yang berisi data padat dan beragam dimensi, Laporan Futures berfokus pada arus modal yang telah selesai dengan menyoroti data keuangan utama melalui kategorisasi yang terorganisasi. Pengguna dapat dengan mudah melihat semua transaksi dari 30 hari terakhir secara sekilas, termasuk detail penting seperti waktu transaksi, biaya, jenis transaksi, token, jumlah, dan arah. Hal ini sangat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.





Jalur navigasi: Dompet → Futures → Laporan Futures. Mendukung pemfilteran berdasarkan rentang tanggal, token, dan jenis transaksi, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan catatan yang diinginkan.









Fitur Laporan Futures mengategorikan perubahan aset berdasarkan jenis transaksi untuk menawarkan kerangka analisis yang jelas dan praktis yang berpusat pada indikator terpenting bagi trader, kinerja PNL, dan biaya modal. Alat ini mencakup empat kategori inti:





Biaya Trading





Setiap trade futures yang dieksekusi dikenai biaya yang dapat menjadi signifikan bagi trader berfrekuensi tinggi. Misalnya, jika pengguna membuka 1 posisi kontr. BTCUSDT pada harga pasar dengan jumlah terisi 10.000 USDT dan tingkat biaya 0,02%, maka tagihan akan mencatatkan potongan 2 USDT sebagai biaya trading. Pengguna dapat menavigasi ke Laporan Futures → Jenis Transaksi → Biaya Trading untuk melihat detail potongan agar perhitungan laba lebih akurat.





PNL Terealisasi dari Posisi yang Ditutup





Item ini mencatat laba atau rugi aktual dari setiap posisi yang ditutup, sebuah metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi trading. Misalnya, jika pengguna membuka posisi long pada ETHUSDT senilai 2.500 USDT lalu menutup posisi tersebut senilai 2.600 USDT, maka Laporan Futures akan otomatis mencatat entri PNL Terealisasi sebesar + 100 USDT (sudah dipotong biaya). Hal ini membantu pengguna memahami laba bersih setiap trade secara tepat dan menyempurnakan strategi masuk/keluar.





Likuidasi





Jika margin akun Futures turun di bawah level pemeliharaan, sistem dapat memicu likuidasi atau deleveraging otomatis (ADL). Peristiwa-peristiwa ini tercatat dengan jelas dalam Laporan Futures. Misalnya, jika seorang pengguna gagal menghentikan kerugian selama penurunan pasar yang tajam dan posisi long BTC miliknya dilikuidasi, laporan akan menampilkan entri likuidasi, termasuk waktu, jumlah PNL, dan harga likuidasi, sehingga pengguna tersebut dapat meninjau kesalahan dalam manajemen risikonya.





Deleveraging Otomatis (ADL)





Selama kondisi pasar yang ekstrem atau periode leverage yang tinggi dalam cross margin, sistem dapat secara otomatis mengurangi posisi pengguna, lalu menetapkannya kembali ke pihak lawan untuk mencegah saldo negatif. Tindakan ini disebut Deleveraging Otomatis (ADL). Misalnya, jika pengguna memiliki posisi short berimbal hasil tinggi dan dikenai ADL 50% akibat likuidasi pihak lawan, Laporan Futures akan menampilkan entri ADL, termasuk pengurangan kuantitas, stempel waktu, dan dampak terhadap PNL yang memberi tahu pengguna tersebut bahwa posisinya telah disesuaikan secara pasif.





Melalui catatan yang dikategorikan dan mendetail ini, pengguna memperoleh gambaran lengkap tentang biaya dan hasil sebenarnya dari setiap trade. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku trading, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meletakkan dasar untuk membangun strategi yang lebih kuat.













MEXC Dompet → Futures → Laporan Futures untuk mengakses fitur tersebut. Masuk ke, lalu bukauntuk mengakses fitur tersebut.





















Buka Aplikasi MEXC, lalu buka Dompet → Futures → Laporan Futures untuk mengakses fitur tersebut.













Semua Laporan: Menampilkan semua catatan arus modal dari 30 hari terakhir secara default yang diurutkan dalam urutan kronologis.

Filter Jenis Transaksi: Memungkinkan pengguna untuk melihat catatan mendetail dari kategori tertentu, seperti biaya trading atau PNL terealisasi.

Biaya Pendanaan: Menunjukkan semua pembayaran pendanaan yang timbul saat memiliki posisi. Misalnya, jika seorang pengguna memiliki posisi futures perpetual long BTCUSDT dan tingkat pendanaan saat ini adalah +0,01%, sistem akan otomatis memotong jumlah yang sesuai dari akun pengguna pada waktu penyelesaian pendanaan yang dijadwalkan.

Transfer Dana: Mencatat transfer aset antara akun Spot dan Futures (tidak termasuk bonus).









Kueri data didukung untuk transaksi dalam 30 hari terakhir.

Catatan bonus dan detail PNL terkait saat ini tidak ditampilkan.

Desain antarmuka mungkin sedikit berbeda tergantung pada sistem operasi. Silakan lihat pengalaman dalam aplikasi yang sebenarnya.

















Sebagai komponen penting dari ekosistem trading Futures MEXC, fitur Laporan Futures memberi pengguna pandangan terstruktur tentang arus modal dan landasan yang kuat untuk peninjauan strategi. Dengan kategorisasi multidimensi dan penyajian data yang intuitif, trader dapat memperoleh visibilitas penuh terhadap arus modal, meningkatkan transparansi strategi, dan memastikan operasi akun yang lebih stabil.





Bagi pengguna yang ingin meningkatkan efisiensi trading dan memperkuat manajemen aset, Laporan Futures MEXC tidak diragukan lagi merupakan fitur yang layak dimanfaatkan dan diprioritaskan.



