Pahami Risiko Perdagangan Futures untuk Memastikan Pengalaman Perdagangan yang Lebih Aman

perdagangan futures menambahkan margin tambahan Dibandingkan dengan jenis investasi lain,memiliki level risiko yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan harga dapat bergerak cepat ke arah yang tidak menguntungkan untuk posisi Anda. Kerugian Anda mungkin melebihi perkiraan dan Anda mungkin harusdemi mempertahankan posisi. Oleh karena itu, MEXC sangat menyarankan agar Anda sepenuhnya memahami dan menilai risiko terkait sebelum terlibat dalam perdagangan futures.





Perdagangan futures adalah jenis perdagangan derivatif yang memungkinkan pengguna untuk meraih laba dari pergerakan harga tanpa memiliki mata uang kripto dasarnya. Sederhananya, perdagangan ini memungkinkan pengguna untuk membuka long (beli) atau short (jual) berdasarkan prediksi pasar mereka.





Tidak seperti perdagangan spot tradisional, perdagangan futures mendukung leverage yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, sehingga berpotensi memperbesar keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko. Jenis yang paling umum adalah kontrak futures perpetual yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa dan memungkinkan pengguna untuk memiliki posisi secara fleksibel seiring waktu. Berkat fleksibilitas dan efisiensi modalnya, perdagangan futures telah menjadi alat utama bagi banyak investor mata uang kripto.









Namun, diperlukan pemahaman mendalam tentang risiko terkait untuk memperoleh laba secara konsisten di pasar futures. Karena penggunaan leverage dan volatilitas tinggi di pasar kripto, keuntungan dan kerugian dapat berlipat ganda. Satu kesalahan penilaian atau manajemen risiko yang buruk dapat menyebabkan kerugian besar, bahkan likuidasi, dalam waktu singkat. Pengguna dapat mengembangkan strategi yang tepat dan melindungi modal mereka hanya dengan sepenuhnya memahami risikonya.









Dengan menggunakan leverage secara tepat, investor dapat meningkatkan efisiensi modal secara signifikan dan membuka potensi imbal hasil yang lebih besar. Namun, seiring dengan potensi keuntungan ini, muncul pula peningkatan risiko. Oleh karena itu, penting bagi pengguna MEXC untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja leverage dalam perdagangan futures.





Futures Perpetual USDT-M BTCUSDT ETHUSDT Saat memperdagangkan futures perpetual, pengguna MEXC harus menetapkan pengali leverage berdasarkan preferensi perdagangan masing-masing.MEXC mendukung leverage yang dapat disesuaikan mulai dari 1x hingga 500x (saat ini, hanya pasangan perdagangandanyang mendukung leverage hingga 500x).





MEXC margin Misalnya, jika Anda berencana untuk membuka posisi BTCUSDT senilai 100.000 USDT, Anda dapat memilih level leverage seperti 10x, 50x, 100x, atau bahkan hingga 500x di. Leverage yang Anda pilih secara langsung memengaruhiawal yang diperlukan. Makin rendah leverage, makin tinggi jumlah margin awal yang dibutuhkan. Makin tinggi leverage, makin rendah margin awal yang diperlukan.





Perbandingan Persyaratan Margin Awal untuk Posisi yang Sama pada Berbagai Level Leverage Leverage 10x 50x 100x 200x 500x Margin Awal 10.000 USDT 2.000 USDT 1.000 USDT 500 USDT 200 USDT









Dalam perdagangan margin, konsep leverage nosional dan leverage efektif sering kali membingungkan para pemula. Penting untuk memahami perbedaannya agar dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menetapkan level leverage yang tepat.





Misalnya, seorang pengguna bernama Alice memiliki 10.000 USDT di akun Futures miliknya pada MEXC. Saat menggunakan mode cross margin, dia memilih untuk mengalokasikan 1.000 USDT sebagai margin dan memilih leverage 10x. Dengan mengabaikan biaya perdagangan dan slippage, berapakah leverage sesungguhnya dari posisi ini setelah order terisi penuh? Pada titik ini, leverage dapat dijelaskan dari dua perspektif: leverage nosional adalah pengaturan 10x yang dipilih oleh Alice sebelum perdagangan. Namun, untuk menghitung leverage efektif, seseorang harus mempertimbangkan total aset di akun cross margin Alice. Hasilnya adalah: 1.000 USDT x 10x / 10.000 USDT = 1x.





Dalam skenario lain, ketika Alice menggunakan mode isolated margin dan tidak mengaktifkan fitur penambahan margin otomatis, pengali leverage yang dipilih juga merupakan leverage efektif aktual yang diterapkan.









pemutus arus Karena sejarahnya yang relatif singkat, pasar derivatif mata uang kripto berbeda dari pasar keuangan tradisional dalam beberapa hal, terutama dalam aturan perdagangan. Misalnya, tidak seperti pasar saham AS, perdagangan futures kripto tidak mencakupatau limit fluktuasi harga. Pada saat yang sama, sebagian besar mata uang kripto memiliki kapitalisasi pasar beredar yang relatif kecil, sehingga lebih rentan terhadap pergerakan harga yang tajam dalam jangka waktu pendek.





likuidasi Harga aset kripto yang mengalami volatilitas yang signifikan dalam periode pendek dapat berdampak besar terhadap posisi futures, khususnya bagi pedagang yang menggunakan leverage tinggi. Dari sudut pandang matematika murni, pertimbangkan seorang investor bernama Alice yang menggunakan leverage efektif 10x dalam sebuah posisi futures. Jika harga aset bergerak 10% ke arah yang berlawanan, posisi akan sepenuhnya mengalami. Ambang likuidasi dapat dipahami lebih baik melalui tabel berikut:





Ambang Batas Pergerakan Harga yang Memicu Likuidasi pada Berbagai Level Leverage (Analisis Matematis) Leverage 10x 50x 100x 200x 500x Pergerakan Harga untuk Memicu Likuidasi 10% 2% 1% 0,5% 0,2%





tingkat margin pemeliharaan Contoh yang diberikan dalam tabel di atas adalah ambang batas acuan yang didasarkan murni pada perhitungan matematis. Namun, dalam perdagangan sesungguhnya, kondisi yang menyebabkan likuidasi sering kali lebih rumit. Faktor-faktor seperti perhitungandan potensi efek berantai yang terpicu oleh likuidasi skala besar dapat memengaruhi hasilnya secara signifikan.













Likuidasi bertingkat adalah mekanisme likuidasi berbasis tahap yang digunakan dalam perdagangan futures. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi posisi pedagang secara bertahap ketika margin akun menjadi tidak cukup atau ketika harga pasar mengalami fluktuasi yang signifikan. Tujuannya adalah menurunkan risiko dan mencegah posisi penuh dilikuidasi sekaligus. Mekanisme ini umumnya diadopsi pada platform yang mendukung leverage tinggi dan dianggap sebagai sebuah peningkatan dibandingkan sistem likuidasi paksa satu kali tradisional. Mekanisme ini membantu melindungi dana pedagang dan meminimalkan dampak volatilitas pasar yang lebih luas.





Jika suatu posisi sudah berada pada tingkatan risiko terendah, posisi tersebut akan langsung berlanjut ke tahap berikutnya. Jika posisi tersebut termasuk dalam tingkatan risiko yang lebih tinggi (lebih besar dari Tingkatan 1), proses pengurangan tingkatan akan terpicu. Dalam kasus ini, sebagian posisi pada tingkatan risiko saat ini akan diambil alih oleh mesin likuidasi pada ambang batas likuidasi untuk mengurangi tingkat risiko. Kemudian, sistem akan menghitung ulang tingkat margin berdasarkan tingkatan risiko baru yang lebih rendah. Jika syarat likuidasi masih terpenuhi, proses pengurangan tingkatan akan berlanjut hingga posisi mencapai tingkatan terendah.









Likuidasi dalam perdagangan futures adalah skenario ketika margin dalam akun pedagang menjadi tidak cukup untuk mempertahankan posisi akibat volatilitas pasar yang signifikan, sehingga posisi tersebut ditutup secara otomatis oleh sistem. Jika posisi sudah berada pada tingkatan risiko terendah tetapi tingkat margin masih lebih besar dari atau sama dengan 100%, posisi yang tersisa akan diambil alih oleh mesin likuidasi pada ambang batas likuidasi.









Dalam lingkungan perdagangan yang sangat volatil, pedagang yang menggunakan leverage tinggi pada posisi besar mungkin menghadapi risiko likuidasi yang signifikan. Jika dana asuransi habis, sistem Deleveraging Otomatis (ADL) dapat terpicu, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tambahan pada pedagang lain.





Untuk mengurangi hal ini, MEXC menerapkan mekanisme limit risiko pada semua akun perdagangan. Sistem ini menggunakan model margin bertingkat untuk pengendalian risiko: makin besar kuantitas posisi, makin rendah leverage maksimum yang diizinkan. Pedagang dapat menyesuaikan leverage secara manual, tetapi persyaratan margin awal ditentukan oleh leverage yang dipilih.





Margin pemeliharaan berdampak langsung terhadap harga likuidasi Anda. MEXC sangat menyarankan agar Anda menutup posisi sebelum saldo margin Anda turun ke tingkat margin pemeliharaan demi menghindari likuidasi.





Perhatikan bahwa selama periode volatilitas harga abnormal atau kondisi pasar ekstrem, sistem dapat mengambil tindakan tambahan untuk menjaga stabilitas pasar. Hal ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: menyesuaikan leverage maksimum yang diizinkan untuk Futures tertentu; memodifikasi limit posisi pada berbagai tingkatan; atau mengubah tingkat margin pemeliharaan untuk berbagai tingkatan.









Mengurangi risiko secara efektif dalam perdagangan futures bergantung pada praktik-praktik utama berikut:





Gunakan leverage secara wajar dan hati-hati

Atur stop-loss dan take-profit order

Kelola jumlah posisi dan patuhi rencana perdagangan Anda secara ketat

Hindari pengambilan keputusan yang emosional





Panduan Futures MEXC | Strategi Perdagangan Leverage & Manajemen Risiko Untuk mengetahui strategi yang lebih mendetail, lihat:









Futures perpetual merupakan instrumen keuangan yang netral. Jika digunakan secara benar dan dengan manajemen risiko yang tepat, instrumen ini dapat membantu investor mendapatkan imbal hasil yang wajar dan berfungsi sebagai alat yang efektif untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto.





Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Dapatkan wawasan yang lebih dalam tentang keunggulan dan fitur unik Futures MEXC untuk membantu Anda tetap unggul di pasar.

Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi) Pahami seluruh proses perdagangan Futures di aplikasi dan mulai dengan mudah.





