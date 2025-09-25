Mengurutkan Ulang Informasi Posisi untuk Pengalaman Perdagangan yang Lebih Lancar





Dalam perdagangan Futures, posisi yang telah dibuka akan muncul dalam Posisi Terbuka. Daftar Posisi Terbuka mencakup Pasangan Perdagangan, Posisi, Harga Masuk Rata-Rata, Harga Wajar, Est. Harga Lik., Tingkat Margin, Margin, PNL Belum Terealisasi, PNL Terealisasi, Tutup Kilat, TP/SL, Tutup Posisi, Balikkan, serta banyak bidang data dan tombol tindakan lainnya.









Karena banyaknya informasi, beberapa bidang mungkin tidak ditampilkan sepenuhnya dan Anda perlu menggeser ke kiri atau kanan untuk melihatnya. Untuk memenuhi berbagai preferensi pengguna, MEXC telah meluncurkan fitur pengurutan untuk posisi terbuka, sehingga Anda dapat menyesuaikan urutan tampilan bidang ini dengan kebiasaan penggunaan Anda sendiri.





Jika Anda memiliki banyak posisi terbuka, Anda juga dapat mengurutkannya menggunakan berbagai filter, seperti Posisi, Harga Masuk Rata-Rata, Harga Wajar, Est. Harga Lik., Tingkat Margin, Margin, PNL Belum Terealisasi, dan PNL Terealisasi. Hal ini memudahkan Anda dalam membandingkan detail berbagai pasangan.





Dengan menyesuaikan urutan informasi secara fleksibel, pedagang dapat menempatkan data terpenting pada posisi yang menonjol sesuai dengan kebiasaan perdagangan dan area fokus mereka. Misalnya, pedagang yang memantau PNL Belum Terealisasi dengan cermat dapat memindahkan bidang ini ke bagian depan, sehingga mereka dapat mengakses data laba rugi utama segera saat membuka halaman Posisi dan mengambil keputusan yang tepat waktu.









Saat memiliki beberapa posisi, menyesuaikan urutan informasi membantu pedagang melakukan perbandingan yang komprehensif dan sistematis. Misalnya, dengan mengurutkan posisi berdasarkan PNL Belum Terealisasi dari tertinggi ke terendah, pedagang dapat dengan cepat mengidentifikasi posisi dengan kinerja terbaik dan terburuk serta menyesuaikan alokasi posisi mereka untuk mengoptimalkan portofolio dan memaksimalkan laba.









Kemampuan untuk menyesuaikan urutan informasi dalam Posisi Terbuka memungkinkan pedagang untuk mengatur data sesuai dengan preferensi dan persyaratan perdagangan unik mereka sendiri.













1) Bekukan Kolom Pertama





Cara kerja fitur ini serupa dengan fungsi Bekukan Panel di Excel. Di samping Pasangan Perdagangan dalam Posisi Terbuka, terdapat tombol pin 📌. Setelah diklik, kolom Pasangan Perdagangan akan dibekukan.





Saat Anda menggesek ke kiri atau kanan melintasi jendela, kolom Pasangan Perdagangan akan tetap diam dan tidak akan bergerak.









2) Pengurutan Ulang Kustom





Saat Anda ingin melakukan tindakan pada Posisi Terbuka seperti Balikkan atau Tutup Posisi, antarmuka Web mungkin mengharuskan Anda untuk menggesek ke kiri atau kanan guna menemukan tombol tindakan yang diperlukan sebelum melanjutkan.





Dengan fitur pengurutan kustom, Anda dapat memindahkan tombol dan bidang data yang sering digunakan ke depan, lalu menempatkan yang jarang digunakan di bagian belakang. Fitur ini membantu Anda menghemat waktu saat berdagang.





Seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah, tindakan Tutup Kilat dipindahkan ke depan. Dengan mengklik dan menahan kolom Market Close All (Tutup Semua Serentak) dalam Tutup Kilat, Anda dapat menyeretnya ke sisi kiri di samping Pasangan Perdagangan. Tindakan merilis mouse akan menyelesaikan gerakan dan memperbarui urutan tampilan.





Catatan: Kolom Pasangan Perdagangan di paling kiri tidak dapat dipindahkan dan akan selalu tetap berada di tempatnya.









3) Pengurutan Beberapa Posisi Terbuka





Jika Anda memiliki beberapa posisi dan ingin mengurutkannya berdasarkan syarat tertentu dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi untuk perbandingan yang lebih mudah, Anda dapat menggunakan fitur pengurutan multi-posisi MEXC.





Anda dapat mengklik berbagai kriteria pengurutan, seperti Posisi, Harga Masuk Rata-Rata, Harga Wajar, Est. Harga Lik., Tingkat Margin, Margin, PNL Belum Terealisasi, atau PNL Terealisasi. Setiap kriteria mendukung urutan ke atas dan ke bawah.





Seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah, dengan mengklik tombol PNL Belum Terealisasi dan memilih ▼, Anda dapat mengurutkan semua posisi dari tinggi ke rendah berdasarkan PNL Belum Terealisasi.









Di sisi Aplikasi, tersedia fitur pengurutan posisi yang sama.





Buka halaman Futures, ketuk tombol urutkan di samping Order Terbuka, lalu pilih kriteria pengurutan. Misalnya, dalam PNL Belum Terealisasi, pilih Tertinggi ke Terendah, lalu ketuk Konfirmasi untuk menyelesaikan pengurutan posisi.













Pasangan Perdagangan Futures: Mengacu pada pasangan perdagangan yang Anda lihat di Perdagangan Futures. Penting untuk membedakan antara pasangan perdagangan futures dan mata uang kripto dasarnya. Misalnya, BTC adalah mata uang kripto, tetapi pasangan perdagangan Futures Perpetual BTCUSDT dan pasangan perdagangan Futures Perpetual BTCUSD adalah dua pasangan perdagangan yang berbeda. Pada Futures MEXC, pasangan ini umumnya diberi label BTCUSDT dan BTCUSD.





Ukuran Posisi: Mengacu pada nilai posisi Futures Anda yang terbuka. Di Futures MEXC, ukuran posisi dapat ditampilkan dalam tiga macam unit: USDT, Koin, atau Kontr., dan Anda dapat memilih unit berdasarkan preferensi Anda.

USDT , ukuran posisi diubah menjadi nilai USDT. Misalnya, jika Anda memiliki 1 BTC dan harga BTC Saat ditampilkan dalam, ukuran posisi diubah menjadi nilai USDT. Misalnya, jika Anda memiliki 1 BTC dan hargaadalah $120.000, maka nilai posisi BTC Anda akan ditampilkan sebagai 120.000 USDT.

Saat ditampilkan dalam Koin , ukuran posisi mencerminkan jumlah token sebenarnya yang dimiliki.

Kontr. adalah unit khusus yang mewakili nilai token atau fiat yang berbeda tergantung pada pasangan perdagangan. Misalnya, 1 kontrak Futures Perpetual BTCUSDT ETHUSDT Futures BTCUSD Futures ETHUSD adalah unit khusus yang mewakili nilai token atau fiat yang berbeda tergantung pada pasangan perdagangan. Misalnya, 1 kontrak Futures Perpetualmewakili 0,0001 BTC, sedangkan 1 kontrak Futures Perpetualmewakili 0,01 ETH. Dalam Futures Coin-M, 1 kontrak sesuai dengan nilai USD tetap. Misalnya, 1 kontraksama dengan $100, sedangkan 1 kontraksama dengan $10.

Aturan Perdagangan Futures MEXC Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat





Harga Masuk Rata-Rata: Harga biaya rata-rata saat pengguna membuka posisi. Misalnya, jika pengguna membuka 100 kontrak long Futures Perpetual XRPUSDT Harga biaya rata-rata saat pengguna membuka posisi. Misalnya, jika pengguna membuka 100 kontrak long Futures Perpetualseharga 2 USDT, lalu membuka 100 kontrak long lainnya pada pasangan perdagangan yang sama seharga 2,1 USDT, Harga Masuk Rata-Rata pengguna adalah:

(2 × 100 + 2,1 × 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT





Harga Wajar: Mekanisme yang dihadirkan untuk mencegah pengguna mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang tidak normal pada satu platform. Angka ini dihitung menggunakan rata-rata tertimbang dari data harga dari bursa utama, sehingga memberikan gambaran yang lebih adil tentang harga pasar sebenarnya. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang Harga Wajar, silakan lihat: Harga Indeks, Harga Wajar, dan Harga Terakhir Mekanisme yang dihadirkan untuk mencegah pengguna mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang tidak normal pada satu platform. Angka ini dihitung menggunakan rata-rata tertimbang dari data harga dari bursa utama, sehingga memberikan gambaran yang lebih adil tentang harga pasar sebenarnya. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang Harga Wajar, silakan lihat:





Est. Harga Lik.: Ketika Harga Wajar mencapai Estimasi Harga Likuidasi, posisi Anda akan dilikuidasi. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang likuidasi, silakan lihat: Apa itu Likuidasi? Ketika Harga Wajar mencapai Estimasi Harga Likuidasi, posisi Anda akan dilikuidasi. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang likuidasi, silakan lihat:





Kuantitas Order dan Kuantitas Terisi: Kuantitas Order mengacu pada ekspektasi jumlah yang ditetapkan oleh pengguna saat memasang order. Jika ukurannya besar, order biasanya dibagi menjadi beberapa order lebih kecil yang dieksekusi secara berurutan. Kuantitas Terisi mengacu pada jumlah aktual yang telah dieksekusi. Jika Kuantitas Order sama dengan Kuantitas Terisi, maka order telah berhasil terisi.





Harga Order dan Harga Terisi Rata-Rata: Harga Order mengacu pada ekspektasi harga yang dimasukkan oleh pengguna saat memasang order. Jika pengguna memilih limit order, Harga Order sama dengan harga yang dimasukkan. Jika pengguna memilih market order, Harga Order akan bergantung pada hasil perdagangan aktual. Jika ukurannya besar, order biasanya dibagi menjadi beberapa order lebih kecil yang dieksekusi secara berurutan. Karena fluktuasi pasar, harga terisi aktual untuk order yang lebih kecil ini mungkin berbeda. Rata-rata dari harga terisi ini menjadi Harga Terisi Rata-Rata.





PNL Terealisasi: Semua laba rugi yang direalisasikan dari posisi tersebut, termasuk biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan PNL dari penutupan posisi (tidak termasuk bagian biaya yang dipotong menggunakan voucher atau MX). Untuk mengetahui penjelasan selengkapnya mengenai terminologi perdagangan futures, silakan lihat: Penjelasan Terminologi pada Halaman Perdagangan Futures Semua laba rugi yang direalisasikan dari posisi tersebut, termasuk biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan PNL dari penutupan posisi (tidak termasuk bagian biaya yang dipotong menggunakan voucher atau MX). Untuk mengetahui penjelasan selengkapnya mengenai terminologi perdagangan futures, silakan lihat:





