Penjelasan Tokenomi Kaspa: Peluncuran yang Adil, Halving Bertahap, dan Distribusi yang Berkelanjutan





Kaspa Ekonomi tokenmerupakan komponen yang penting dari ekosistemnya yang dirancang untuk mempromosikan distribusi yang adil, desentralisasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Model penerbitan tokennya dibangun berdasarkan prinsip inti yang dihadirkan oleh Satoshi Nakamoto dalam Bitcoin, sambil mengatasi kelemahan distribusi token blockchain tradisional melalui mekanisme halving yang inovatif dan proses mining yang adil.









Token Kaspa (Pasangan Trading: *URLS-KAS_USDT*) memiliki total suplai 28.7 miliar token dan menggunakan model pengurangan emisi bertahap untuk mengatur penerbitan. Berbeda dengan siklus halving Bitcoin yang terjadi setiap empat tahun, Kaspa menerapkan pengurangan bulanan yang mulus pada tingkat (1/2)^(1/12), yaitu sekitar 8.33%, yang menghasilkan pengurangan reward blok 50% setiap tahun. Desain ini mempertahankan sifat deflasioner dari halving sambil menghindari guncangan pasar yang sering kali dikaitkan dengan penurunan emisi yang tiba-tiba.









Kaspa diluncurkan pada bulan November 2021 tanpa pra-mining, prapenjualan, dan alokasi privat. Semua token didistribusikan secara eksklusif melalui mining, sehingga memastikan proses distribusi token yang adil dan transparan. Mining awalnya mengandalkan perangkat keras CPU, lalu seiring proyek ini makin matang, kontributor komunitas mengembangkan perangkat lunak mining GPU untuk lebih mendemokratisasikan akses dan partisipasi.









Arsitektur blockDAG Kaspa mendukung pembuatan blok dalam waktu milidetik, sehingga mengurangi volatilitas reward secara signifikan dan meningkatkan kelayakan mining solo. Hal ini memungkinkan miner dengan daya komputasi yang lebih rendah untuk mencapai imbal hasil yang konsisten tanpa perlu bergabung ke pool mining besar. Hasilnya, protokol ini mengurangi risiko sentralisasi mining serta memperkuat desentralisasi dan keamanan jaringan.









Mining CPU: Pada bulan pertama setelah peluncuran mainnet, aktivitas mining utamanya dilakukan menggunakan CPU. Hal ini memberi anggota komunitas awal akses masuk ke jaringan dan kesempatan untuk berpartisipasi dari awal.





Mining GPU: Pada bulan Desember 2021, perangkat lunak mining GPU pertama dihadirkan oleh anggota komunitas Kaspa yang meningkatkan efisiensi mining secara signifikan dan menarik basis partisipan yang lebih luas.





Mining FPGA: Kemajuan selanjutnya adalah adopsi mining FPGA (Field-Programmable Gate Array) secara bertahap yang makin meningkatkan daya hash jaringan dan efisiensi operasional.





Mining ASIC: April 2023 menandai dimulainya era ASIC untuk Kaspa dengan perilisan miner sirkuit terpadu khusus aplikasi (ASIC) pertama oleh IceRiver yang dioptimalkan untuk protokol Kaspa yang makin meningkatkan kinerja dan skalabilitas dalam operasi mining.









KAS Token asli Kaspa, yaitu, didistribusikan secara eksklusif melalui mining untuk menghindari prapenjualan dan alokasi privat yang dapat menyebabkan sentralisasi dan akses yang tidak setara. Model distribusi yang adil dan transparan ini memastikan bahwa semua miner memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan token, sehingga memperkuat kepercayaan komunitas dan membina jaringan yang lebih terdesentralisasi. Mekanisme pengurangan emisi bertahap makin mendukung keberlanjutan nilai jangka panjang dengan menghadirkan suplai token yang terkontrol seiring waktu.









Token KAS berfungsi bukan hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai mekanisme insentif utama dalam ekosistem Kaspa. Miner diberi reward KAS karena menyumbangkan sumber daya komputasi untuk mengamankan jaringan, sedangkan pengguna memanfaatkan KAS untuk transaksi dan biaya jaringan. Seiring berkembangnya ekosistem, token ini diharapkan makin berperan penting di berbagai kegunaan tambahan, termasuk smart contract, keuangan terdesentralisasi (DeFi), dan aplikasi Web3 yang lebih luas, sehingga meningkatkan utilitas dan proposisi nilai keseluruhannya.









Tokenomi Kaspa berpusat pada keadilan dan keberlanjutan dengan dibangun berdasarkan prinsip desain asli Bitcoin sambil menghadirkan mekanisme penerbitan dan metode mining yang inovatif untuk mencapai desentralisasi yang lebih besar dan partisipasi yang lebih luas. Model tokennya bukan hanya menyediakan fondasi yang kuat untuk ekosistem Kaspa, melainkan juga menawarkan wawasan dan referensi yang berharga untuk pengembangan teknologi blockchain yang berkelanjutan.



