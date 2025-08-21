Tutorial Copy Trade MEXC (Situs Web)





Copy trading adalah proses mereplikasi trade yang dilakukan oleh trader lain, termasuk semua operasinya. Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan proses copy trading menggunakan situs web.









Buka situs web resmi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Di bagian atas, klik [Futures], lalu pilih [Copy Trade] untuk masuk ke halaman Copy Trade MEXC.









Pada halaman Copy Trade, gulir ke bawah untuk melihat trader teratas yang diurutkan berdasarkan kategori seperti peringkat keseluruhan, ROI tertinggi, dan PNL tertinggi. Anda juga dapat mengklik [Semua Trader] untuk melihat daftar lengkap trader saat ini. Pilih trader yang diinginkan, lalu klik [Copy Trade] untuk masuk ke halaman Pengaturan Parameter Copy Trade.









Di sisi kiri halaman Pengaturan Parameter Copy Trade, pilih pasangan futures yang trade-nya ingin Anda salin. Anda dapat mencentang "Semua" untuk memilih semua pasangan futures, atau memilih satu atau beberapa pasangan futures untuk disalin.









Di sisi kanan halaman Pengaturan Parameter Copy Trade, Anda dapat memilih dari tiga metode copy trading: [Rasio Cerdas], [Jumlah Tetap], dan [Rasio Tetap].





Rasio Cerdas: Salin alokasi jumlah per order trader untuk membuka posisi.

Jumlah Tetap: Investasikan jumlah margin yang sama setiap kali Anda melakukan copy trading.

Rasio Tetap: Jumlah order untuk masing-masing copy trade akan menjadi kelipatan tertentu dari kuantitas order trader yang terisi.









Kami akan mendemonstrasikan proses copy trading menggunakan metode Rasio Cerdas sebagai contoh. Metode copy trading lainnya beroperasi dengan cara yang sama.





Untuk melanjutkan operasi copy trading apa pun, jumlah copy trade Anda harus minimum 30 USDT. Jika saldo akun spot Anda tidak memenuhi persyaratan ini, Anda dapat mengklik [Transfer Dana] untuk menambah saldo dari akun futures atau fiat.



Jika total ekuitas di akun Copy Trading Anda mencapai jumlah Stop Loss Akun yang telah ditetapkan, copy trading Anda akan dihentikan. Semua posisi akan ditutup pada harga pasar, lalu aset yang tersisa akan ditransfer ke akun Spot Anda. Akibat fluktuasi pasar, total ekuitas aktual dalam akun copy trading pada saat penghentian mungkin sedikit berbeda dari nilai yang Anda tetapkan sebelumnya.



Dalam "Pengaturan Likuidasi Trader", Anda dapat memilih [Ikut Menutup] atau [Jangan Ikuti]. Opsi ini menentukan apakah posisi copy trading Anda akan ditutup ketika posisi trader dilikuidasi.





Dalam "Pengaturan Lainnya", Anda dapat mengonfigurasi parameter tambahan, termasuk pengaturan pengendalian risiko, margin, leverage, dan slippage.





Setelah semua pengaturan dikonfigurasi, klik [Langkah Berikutnya].









Tinjau pengaturan copy trade Anda. Setelah dikonfirmasi, klik [Kirim] untuk menyelesaikan proses copy trading.













Pada halaman [Trader Teratas] di Copy Trade MEXC, Anda dapat melihat daftar trader yang awalnya dikategorikan berdasarkan peringkat keseluruhan, ROI tertinggi, PNL tertinggi, dan pengikut terbanyak. Pada panel trader, Anda dapat melihat berbagai informasi tentang setiap trader, termasuk ROI 7 hari, PNL 7 hari, rasio untung 7 hari, frekuensi trading, rasio bagi hasil, dan banyak lagi.









Anda juga dapat memilih tab [Semua Trader]. Di halaman Copy Trade MEXC, Anda dapat mengurutkan trader berdasarkan berbagai kriteria, seperti PNL 7 hari, total ROI, total rasio untung, dan lainnya, untuk menemukan trader yang Anda sukai.





Pada kartu profil trader, Anda juga dapat melihat data trading lampau dan kata kunci mereka. Anda dapat mengacu pada poin data ini saat memilih trader.





Harap diperhatikan bahwa kinerja masa lalu seorang trader tidak menjamin laba di masa mendatang. Oleh karena itu, disarankan untuk mengalokasikan jumlah copy trade secara bijak, mengatur TP/SL, dan memastikan aset pribadi Anda tetap dalam rentang fluktuasi yang terkendali.













Di halaman Copy Trade MEXC, klik [>] pada kartu trader.









Di bagian Copy Trade Saya, klik [Trader Saya] untuk melihat copy trade saat ini dengan trader yang Anda ikuti. Anda dapat mengklik [Berhenti Mengikuti] atau [Edit].





Dengan mengklik [Edit], Anda akan kembali ke halaman Pengaturan Parameter Copy Trade untuk mengonfigurasi ulang futures yang diinginkan untuk copy trading serta melakukan perubahan pada metode copy trade dan pengaturan lainnya. Anda dapat mengklik [Berhenti Mengikuti] untuk berhenti mengikuti trader saat ini.





Dengan mengklik ikon pensil di kolom Jumlah Copy Trade, Anda dapat menambah atau mengurangi jumlah copy trade. Harap diperhatikan bahwa jumlah copy trade minimum adalah 30 USDT.







