MEXC Meluncurkan Pertarungan Era Keemasan dengan Giveaway Emas Batangan & BTC: Pool Hadiah 10,000,000 USDT Menanti!





Pertarungan Era Keemasan: Giveaway Emas Batangan & BTC MEXC telah resmi meluncurkan acara "" dengan total pool hadiah 10 juta USDT. Acara ini terbuka bagi semua pengguna, baik baru maupun yang berpengalaman, dengan kesempatan unik untuk berpartisipasi dan memenangkan reward eksklusif. Acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna global demi memudahkan untuk bergabung dan menerima hadiah besar.









Pendaftaran Early Bird: Jun 13, 23:00 – Jun 17, 22:55 (UTC+7)

Pendaftaran Umum: Jun 13, 23:00 – Jul 4, 15:00 (UTC+7)

Durasi Acara: Jun 13, 23:00 – Jul 4, 15:00 (UTC+7)

Periode Undian: Jun 13, 23:00 – Jul 5, 15:00 (UTC+7)

Pemilihan Hash Blok BTC: Nomor pemenang akan didasarkan pada lima digit terakhir dari hash blok Bitcoin pertama setelah Jul 4, 2025 pukul 19:00:00 (UTC+7).









1）Pengguna dari negara atau wilayah yang tidak dibatasi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini.

2）Akun market maker dan akun sekunder institusional tidak memenuhi syarat.

3）Hanya trade Futures dengan biaya bukan nol yang akan diperhitungkan dalam partisipasi acara.

4）Sebagian besar reward tidak memerlukan verifikasi KYC. Namun, pemenang hadiah utama (senilai lebih dari 10,000 USDT) harus menyelesaikan verifikasi KYC lanjutan dalam waktu 7 hari untuk memastikan keberhasilan distribusi hadiah.









Acara pertengahan tahun MEXC ini terdiri dari empat bagian utama: Bonus Pendaftaran Early Bird, Kartu Gosok Harian, Putaran Roda Mingguan, dan Undian Hadiah Utama.





Untuk berpartisipasi, cukup klik tombol Daftar Sekarang selama periode acara, lalu selesaikan trade Futures. Jumlah kesempatan undian keberuntungan akan ditentukan berdasarkan volume trading Anda yang memungkinkan Anda untuk bergabung ke aktivitas Kartu Gosok Harian, Putaran Mingguan, dan Undian Hadiah Utama.













Cara Berpartisipasi:

1) Selama periode pendaftaran early bird, kunjungi halaman acara ini, lalu klik tombol Daftar Sekarang untuk menyelesaikan pendaftaran Anda.

2) Akumulasikan total volume trading minimum 50,000 USDT selama acara.

3) 2,000 pengguna terdaftar tercepat yang memenuhi syarat trading akan berbagi voucher total senilai 40,000 USDT. Reward bersifat terbatas dan tersedia dengan dasar siapa cepat, dia dapat.

4) Semua reward akan didistribusikan setelah acara berakhir.













Cara Berpartisipasi:

1) Kunjungi halaman acara ini, lalu klik tombol Daftar Sekarang untuk mendaftar.

2) Untuk setiap hari selama acara berlangsung, setiap akumulasi volume trading sebesar 50,000 USDT akan menghasilkan 1 kesempatan menggosok. Maksimum 5 kartu gosok bisa didapatkan per hari.

3) Setelah memenuhi syarat, kunjungi bagian Reward Harian, lalu gunakan Zona Gosok untuk mengungkap reward. Setiap gosokan akan mengungkap jumlah bonus acak. Pool reward bersifat terbatas dan tersedia selama persediaan masih ada.

4) Reward akan didistribusikan secara aktual atau paling lambat dalam waktu 24 jam. Validitas bonus: 7 hari.





Catatan:

1) Klik Gosok Sekarang untuk menggunakan satu kesempatan atau Gosok Semua untuk menggunakan semua kesempatan yang tersedia sekaligus.

2) Kesempatan menggosok dapat diakumulasikan dan digunakan kapan saja selama periode undian acara. Contoh: Jika 5 kesempatan didapatkan pada Hari ke-1 tetapi pool reward kosong, lalu 5 kesempatan lagi didapatkan pada Hari ke-2 saat pool reward aktif, pengguna dapat menggunakan 10 kesempatan seluruhnya pada Hari ke-2.













Cara Berpartisipasi:

1) Buka halaman acara ini, lalu klik tombol Daftar Sekarang untuk mendaftar.

2) Selama acara, untuk setiap akumulasi volume trading mingguan sebesar 2,000,000 USDT, partisipan mendapatkan 1 kesempatan memutar (hingga 5 per minggu).

3) Setelah memenuhi syarat, kunjungi bagian Kejutan Mingguan, lalu gunakan roda putar untuk mengundi reward. Setiap putaran memberikan bonus acak. Hadiah bergantung pada ketersediaan.

4) Reward didistribusikan secara aktual atau paling lambat dalam waktu 24 jam. Validitas bonus: 7 hari.





Catatan:

1) Klik tombol Putar di tengah roda untuk menggunakan satu putaran atau Undi Semua untuk menggunakan semua putaran yang tersedia sekaligus.

2) Kesempatan memutar dapat diakumulasikan dan digunakan kapan saja selama periode undian. Contoh: Jika 5 kesempatan didapatkan pada Minggu ke-1 tetapi pool hadiah kosong, lalu 5 kesempatan lainnya didapatkan pada Minggu ke-2 saat pool aktif, pengguna dapat memutar total 10 kali selama Minggu ke-2.













Cara Berpartisipasi:

1) Kunjungi halaman acara ini, lalu klik tombol Daftar Sekarang untuk bergabung.

2) Untuk setiap akumulasi volume trading sebesar 10,000,000 USDT selama acara, partisipan menerima satu kode lotre yang dibuat secara unik. Tidak ada batasan jumlah entri.

Juli 4, 2025, 19:00 UTC+7. Entri dengan kecocokan terdekat akan memenangkan Hadiah Utama Pemungkas yang mencakup emas batangan dan BTC. Demi transparansi, hasilnya dapat diverifikasi di blockchain.com 3) Nomor pemenang akan ditentukan berdasarkan lima digit terakhir dari hash blok Bitcoin pertama yang dihasilkan setelah. Entri dengan kecocokan terdekat akan memenangkan Hadiah Utama Pemungkas yang mencakup. Demi transparansi, hasilnya dapat diverifikasi di

4) Hadiah akan didistribusikan dalam waktu 7 hari kerja setelah acara berakhir.









Anda dapat melihat kode lotre Anda untuk undian Hadiah Utama Pemungkas di halaman acara dan memeriksa apakah entri Anda menang.









Untuk mengetahui detail lengkap tentang distribusi hadiah, aturan partisipasi, dan kebijakan reward, silakan lihat aturan acara lengkap di halaman acara resmi.





https://www.mexc.com/id-ID/futures-activity/golden-age








