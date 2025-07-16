Dalam trading Futures, PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi mungkin membingungkan. Mengapa laba rugi yang ditampilkan saat memiliki sebuah posisi berbeda dari PNL aktual setelah menutupnya? ArtikDalam trading Futures, PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi mungkin membingungkan. Mengapa laba rugi yang ditampilkan saat memiliki sebuah posisi berbeda dari PNL aktual setelah menutupnya? Artik
Penjelasan Perhitungan PNL

Dalam trading Futures, PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi mungkin membingungkan. Mengapa laba rugi yang ditampilkan saat memiliki sebuah posisi berbeda dari PNL aktual setelah menutupnya? Artikel ini menggunakan rumus dan contoh sederhana untuk membantu memperjelas perbedaan di antara keduanya.


1. Perbedaan antara PNL Belum Terealisasi dan PNL Terealisasi


1.1 Definisi Dasar


Perbedaan utama antara PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi terletak pada apakah posisi telah ditutup.

PNL Belum Terealisasi: Merujuk pada laba atau kerugian dari posisi terbuka yang berfluktuasi secara aktual seiring dengan perubahan harga pasar. Di MEXC, PNL belum terealisasi dihitung secara default menggunakan harga wajar. Pengguna dapat memilih dasar harga untuk PNL belum terealisasi dalam pengaturan posisi mereka saat ini.


PNL Terealisasi: Laba atau kerugian aktual yang dihasilkan setelah posisi ditutup. Ini mencakup semua PNL terealisasi dari posisi tersebut yang mencakup biaya trading, biaya pendanaan, dan PNL penutupan. PNL penutupan dihitung berdasarkan harga pasar yang dicocokkan oleh sistem pada saat penutupan.


Catatan: Harga wajar dihitung berdasarkan kombinasi harga indeks dan harga pasar, serta mungkin berbeda dari harga terakhir kontrak. Perbedaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perbedaan antara PNL belum terealisasi dengan PNL terealisasi.

1.2 Perbandingan Rumus Perhitungan


Jenis Posisi
Rumus Perhitungan PNL Belum Terealisasi
Rumus Perhitungan PNL Terealisasi
Long
(Harga Wajar − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran
(Harga Penutupan Rata-Rata − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran
Short
(Harga Masuk Rata-Rata − Harga Wajar) x Posisi x Ukuran
(Harga Masuk Rata-Rata − Harga Penutupan Rata-Rata) x Posisi x Ukuran

1.3 Contoh


Mengapa laba berkurang setelah menutup posisi? Mari gunakan contoh Futures USDT-M ETHUSDT.

Saat memiliki posisi:

Setelah menutup posisi:

Informasi posisi:
  • Pasangan trading: ETHUSDT (Posisi long: Bullish pada ETH)
  • Harga masuk rata-rata: 2721.18 USDT
  • Harga wajar: 2723.92 USDT
  • Harga penutupan rata-rata: 2722.91 USDT
  • Ukuran posisi: 50 kont. (1 kont. = 0.01 ETH)
  • Biaya pembukaan: −0.2722 USDT
  • Biaya penutupan: −0.2722 USDT

PNL Belum Terealisasi = (Harga Wajar − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
Laba Belum Terealisasi Saat Ini = 1.37 USDT

PNL Terealisasi = (Harga Penutupan Rata-Rata − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran − Biaya Trading − Biaya Pendanaan = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT
Laba Aktual = 0.3206 USDT

1.4 Mengapa PNL Berbeda Sebelum dan Sesudah Menutup Posisi?


Alasan-alasan berikut dapat menyebabkan PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi berbeda:

Alasan 1: Jika harga wajar menyimpang dari harga pasar, PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi dapat menjadi berbeda.

PNL belum terealisasi dihitung berdasarkan harga wajar secara default, sedangkan PNL terealisasi didasarkan pada harga pasar aktual yang dicocokkan. Fluktuasi pasar yang besar dapat menyebabkan perbedaan antara harga-harga ini, sehingga mengakibatkan perbedaan antara PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi.

Alasan 2: Pemotongan biaya trading dan biaya pendanaan.

Menutup posisi akan memotong biaya, sehingga PNL terealisasi aktual setelah biaya mungkin berbeda dari PNL belum terealisasi. Jika posisi dimiliki pada beberapa periode biaya pendanaan, biaya pendanaan juga mungkin berlaku.

Catatan: Jika tingkat pendanaan positif, posisi long membayar biaya pendanaan ke posisi short. Jika negatif, posisi short membayar posisi long.

Alasan 3: Fluktuasi harga aktual.

Harga mata uang kripto sangat bergantung pada perilaku trading pengguna. Order beli atau jual dalam jumlah besar dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar yang tajam dalam jangka pendek. Fluktuasi ini dapat menyebabkan PNL yang ditunjukkan saat memiliki posisi berbeda dari PNL aktual setelah ditutup.

Pengingat:
  • Mekanisme harga wajar mengurangi dampak manipulasi pasar, tetapi PNL terealisasi aktual bergantung pada harga pasar saat order cocok.
  • Dalam trading Futures, kerugian yang belum terealisasi dapat memicu likuidasi, sehingga pengendalian risiko posisi menjadi penting.

2. Cara Menghitung Tingkat PNL


2.1 Rumus Perhitungan


Dalam trading Futures, tingkat PNL adalah metrik utama untuk mengukur kinerja trade:
Tingkat PNL = (PNL / Margin Awal) x 100%
Margin Awal = (Harga Masuk Rata-Rata x Kontrak x Ukuran) / Leverage
ROI = PNL Belum Terealisasi / Margin Awal
ROI hanya bergantung pada leverage saat ini, bukan pada kenaikan atau penurunan margin.

2.2 Contoh

Informasi Posisi
  • Pasangan trading: ETHUSDT (Posisi long – bullish pada ETH)
  • Leverage: 500x
  • Arah: Long (bullish)
  • Harga masuk: 2697.30 USDT
  • Harga wajar aktual: 2703.67 USDT
  • Ukuran posisi: 50 kont. (1 kont. = 0.01 ETH)
  • Biaya trading = 0.2697 USDT
  • Biaya pendanaan = 0 USDT

Margin Awal = (Harga Masuk Rata-Rata x Kontrak x Ukuran) / Leverage = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

PNL = PNL Belum Terealisasi − Biaya Trading − Biaya Pendanaan = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

Tingkat PNL = (PNL / Margin Awal) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

