Penjelasan Perhitungan PNL





Dalam trading Futures, PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi mungkin membingungkan. Mengapa laba rugi yang ditampilkan saat memiliki sebuah posisi berbeda dari PNL aktual setelah menutupnya? Artikel ini menggunakan rumus dan contoh sederhana untuk membantu memperjelas perbedaan di antara keduanya.

















Perbedaan utama antara PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi terletak pada apakah posisi telah ditutup.





PNL Belum Terealisasi: Merujuk pada laba atau kerugian dari posisi terbuka yang berfluktuasi secara aktual seiring dengan perubahan harga pasar. Di MEXC, PNL belum terealisasi dihitung secara default menggunakan harga wajar. Pengguna dapat memilih dasar harga untuk PNL belum terealisasi dalam pengaturan posisi mereka saat ini.









PNL Terealisasi: Laba atau kerugian aktual yang dihasilkan setelah posisi ditutup. Ini mencakup semua PNL terealisasi dari posisi tersebut yang mencakup biaya trading, biaya pendanaan, dan PNL penutupan. PNL penutupan dihitung berdasarkan harga pasar yang dicocokkan oleh sistem pada saat penutupan.









Catatan: Harga wajar dihitung berdasarkan kombinasi harga indeks dan harga pasar, serta mungkin berbeda dari harga terakhir kontrak. Perbedaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perbedaan antara PNL belum terealisasi dengan PNL terealisasi.









Jenis Posisi Rumus Perhitungan PNL Belum Terealisasi Rumus Perhitungan PNL Terealisasi Long (Harga Wajar − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran (Harga Penutupan Rata-Rata − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran Short (Harga Masuk Rata-Rata − Harga Wajar) x Posisi x Ukuran (Harga Masuk Rata-Rata − Harga Penutupan Rata-Rata) x Posisi x Ukuran









Mengapa laba berkurang setelah menutup posisi? Mari gunakan contoh Futures USDT-M ETHUSDT





Saat memiliki posisi:





Setelah menutup posisi:





Informasi posisi:

Pasangan trading: ETHUSDT (Posisi long: Bullish pada ETH)

Harga masuk rata-rata: 2721.18 USDT

Harga wajar: 2723.92 USDT

Harga penutupan rata-rata: 2722.91 USDT

Ukuran posisi: 50 kont. (1 kont. = 0.01 ETH)

Biaya pembukaan: −0.2722 USDT

Biaya penutupan: −0.2722 USDT





PNL Belum Terealisasi = (Harga Wajar − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT

Laba Belum Terealisasi Saat Ini = 1.37 USDT





PNL Terealisasi = (Harga Penutupan Rata-Rata − Harga Masuk Rata-Rata) x Posisi x Ukuran − Biaya Trading − Biaya Pendanaan = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2722) − 0 = 0.3206 USDT

Laba Aktual = 0.3206 USDT









Alasan-alasan berikut dapat menyebabkan PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi berbeda:





Alasan 1: Jika harga wajar menyimpang dari harga pasar, PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi dapat menjadi berbeda.





PNL belum terealisasi dihitung berdasarkan harga wajar secara default, sedangkan PNL terealisasi didasarkan pada harga pasar aktual yang dicocokkan. Fluktuasi pasar yang besar dapat menyebabkan perbedaan antara harga-harga ini, sehingga mengakibatkan perbedaan antara PNL belum terealisasi dan PNL terealisasi.





Alasan 2: Pemotongan biaya trading dan biaya pendanaan.





Menutup posisi akan memotong biaya, sehingga PNL terealisasi aktual setelah biaya mungkin berbeda dari PNL belum terealisasi. Jika posisi dimiliki pada beberapa periode biaya pendanaan, biaya pendanaan juga mungkin berlaku.





Catatan: Jika tingkat pendanaan positif, posisi long membayar biaya pendanaan ke posisi short. Jika negatif, posisi short membayar posisi long.





Alasan 3: Fluktuasi harga aktual.





Harga mata uang kripto sangat bergantung pada perilaku trading pengguna. Order beli atau jual dalam jumlah besar dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar yang tajam dalam jangka pendek. Fluktuasi ini dapat menyebabkan PNL yang ditunjukkan saat memiliki posisi berbeda dari PNL aktual setelah ditutup.





Pengingat:

Mekanisme harga wajar mengurangi dampak manipulasi pasar, tetapi PNL terealisasi aktual bergantung pada harga pasar saat order cocok.

Dalam trading Futures, kerugian yang belum terealisasi dapat memicu likuidasi, sehingga pengendalian risiko posisi menjadi penting.













Dalam trading Futures, tingkat PNL adalah metrik utama untuk mengukur kinerja trade:

Tingkat PNL = (PNL / Margin Awal) x 100%

Margin Awal = (Harga Masuk Rata-Rata x Kontrak x Ukuran) / Leverage

ROI = PNL Belum Terealisasi / Margin Awal

ROI hanya bergantung pada leverage saat ini, bukan pada kenaikan atau penurunan margin.





Informasi Posisi

Pasangan trading: ETHUSDT (Posisi long – bullish pada ETH)

Leverage: 500x

Arah: Long (bullish)

Harga masuk: 2697.30 USDT

Harga wajar aktual: 2703.67 USDT

Ukuran posisi: 50 kont. (1 kont. = 0.01 ETH)

Biaya trading = 0.2697 USDT

Biaya pendanaan = 0 USDT





Margin Awal = (Harga Masuk Rata-Rata x Kontrak x Ukuran) / Leverage = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT





PNL = PNL Belum Terealisasi − Biaya Trading − Biaya Pendanaan = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT





Tingkat PNL = (PNL / Margin Awal) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%



