Apa itu Bombie? Ekosistem Game Baru yang Mengintegrasikan GameFi dan Web3





Bombie adalah proyek game inovatif yang memadukan elemen GameFi dan Web3 dengan berpusat pada inti gameplay, yaitu mendapatkan reward dengan membunuh zombie. Game ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman yang imersif beserta insentif ekonomi yang berkelanjutan bagi pemain. Sejak peluncurannya, Bombie segera menarik perhatian dan partisipasi yang luas berkat mekanisme gameplay yang unik dan tokenomi yang seimbang.









Bombie adalah proyek GameFi bertema zombie pertama di dunia yang memadukan teknologi blockchain dengan elemen game tradisional. Dalam game ini, pemain mendapatkan reward dengan menghabisi zombie yang dapat dikonversi menjadi penghasilan di dunia nyata. Proyek ini mengadopsi model tokenomi peluncuran yang adil untuk memastikan semua pemain berkompetisi secara setara guna mengatasi "keunggulan penggerak pertama" umum yang terlihat pada kebanyakan game blockchain tradisional.













Dalam Bombie, pemain berperan sebagai penyintas yang mendapatkan reward token dalam game dengan menyelesaikan misi dan melewati level yang dipenuhi zombie. Game ini menawarkan berbagai senjata dan item yang memungkinkan pemain untuk memilih perlengkapan mereka secara strategis guna memaksimalkan efisiensi pertempuran.









Bombie memiliki berbagai mode game, termasuk tantangan solo dan pertempuran multipemain kooperatif, untuk melayani berbagai preferensi pemain. Sistem papan peringkat juga diterapkan untuk mendorong kompetisi dan meningkatkan keterlibatan pemain.













BOMB adalah token tata kelola dan utilitas asli dari game Bombie dengan total suplai 10 miliar token. Sebagai proyek GameFi yang inovatif, BOMB mengadopsi model distribusi peluncuran yang adil dengan ketentuan 70% token akan dibagikan langsung kepada pemain aktif demi memastikan bahwa anggota komunitas dapat diuntungkan langsung dari pertumbuhan proyek.









LINE Distribusi Airdrop (70%): Token akan didistribusikan kepada pemain yang aktif berpartisipasi dalam game Bombie melaluiatau Telegram selama enam bulan terakhir. Jumlah alokasi akan ditentukan berdasarkan kombinasi aktivitas gameplay, peringkat di papan peringkat, dan keterlibatan secara keseluruhan.

Alokasi Tim (10%): Token tim tunduk pada periode penguncian selama 12 bulan, lalu diikuti oleh vesting linear selama 12 bulan berikutnya. Mekanisme ini memastikan keselarasan jangka panjang antara tim dan pertumbuhan proyek.

TON Ethereum Pool Likuiditas (5%): Untuk memfasilitasi trading yang lancar dan meminimalkan volatilitas harga, 5% dari total suplai akan dialokasikan ke pool likuiditas pada blockchain, termasuk, Kaia, dan

Cadangan Perbendaharaan (15%) : Dana ini akan mendukung pengembangan game yang berkelanjutan, peningkatan platform, upaya pemasaran, dan kemitraan strategis demi menyediakan landasan yang kuat untuk keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.













Ekonomi dalam Game: Pemain mendapatkan BOM dengan menyelesaikan tantangan, memenangkan pertandingan, dan berpartisipasi dalam turnamen. Token dapat digunakan untuk membuka fitur lanjutan atau meningkatkan gameplay.





Staking dan Reward: Pemain dapat melakukan staking BOMB di game lain untuk mendapatkan imbal hasil tambahan, sehingga mendorong keterlibatan jangka panjang.





Integrasi Lintas Platform: BOMB mendukung interaksi ekonomi yang lancar antara platform LINE dan Telegram, sehingga membentuk ekosistem token terpadu.









Bombie mendistribusikan token melalui model peluncuran yang adil dengan ketentuan 70% dari total suplai dialokasikan melalui airdrop langsung kepada pemain aktif. Partisipan yang memenuhi syarat mencakup pengguna yang aktif terlibat dalam game Bombie di LINE atau Telegram selama enam bulan terakhir. Jumlah token yang diterima akan ditentukan berdasarkan kombinasi aktivitas gameplay, peringkat di papan peringkat, dan keterlibatan secara keseluruhan.









Sebagai proyek GameFi yang inovatif, Bombie telah menarik perhatian global dengan gameplay yang unik, mekanisme distribusi token yang adil, dan model tata kelola terdesentralisasi. Dengan pengembangan yang berkelanjutan dan ekspansi ekosistem, Bombie siap menjadi jembatan antara game dan teknologi blockchain untuk memberikan pengalaman dan reward ekonomi yang sepenuhnya baru bagi para pemain. Ke depannya, Bombie akan terus berinovasi dan tumbuh bersama komunitasnya untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru.





biaya yang sangat rendah BOMB kini masuk listing di MEXC, dan pengguna dapat melakukan trading token ini dengan





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

2) Pada bilah pencarian, masukkan BOMB, lalu pilih trading Spot atau Futures.

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.








