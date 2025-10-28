Apa itu Meteora? Ringkasan Komprehensif Protokol Pool Likuiditas Dinamis Solana





1) Meteora berfokus pada pembangunan pool likuiditas dinamis kelas dunia yang melayani penyedia likuiditas (LP), launchpad, dan peluncuran token proyek.

2) Protokol ini menawarkan empat produk inti, yaitu DLMM, DAMM v2, DAMM v1, dan Dynamic Bonding Curve (DBC), yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan likuiditas pada berbagai skenario.

3) 48% dari total suplai token MET dialokasikan untuk komunitas, sementara 10% didistribusikan melalui Distributor Likuiditas, sehingga mencerminkan komitmen terhadap distribusi yang adil.

4) Meteora merupakan evolusi dari Mercurial. Timnya menghadirkan keahlian teknis yang mendalam dan pengalaman langsung yang luas dalam ekosistem Solana.

5) Meteora telah meluncurkan Phoenix Rising Plan, sebuah Acara Perolehan Likuiditas (LGE) yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penciptaan likuiditas bersama.









Meteora Solana adalah protokol likuiditas terdesentralisasi yang dibangun pada blockchain Solana. Misi utamanya adalah menciptakan pool likuiditas yang sangat dinamis untuk penyedia likuiditas, launchpad, dan peluncuran token. Sebagai komponen utama infrastruktur DeFi, Meteora bertujuan untuk mengubah jaringan menjadi hub utama untuk perdagangan terdesentralisasi melalui solusi likuiditas yang inovatif.









Meteora berasal dari proyek Mercurial. Menurut tim pendirinya, Mercurial adalah produk pertama mereka yang dibangun pada Solana. Anggota intinya, termasuk Meow dan Siong, merupakan para profesional berpengalaman dengan pengalaman luas dalam industri mata uang kripto. Tujuan mereka adalah mengembangkan produk bermakna dalam ekosistem Solana yang akhirnya mengarah pada terciptanya protokol Meteora.





Transisi dari Mercurial ke Meteora mewakili lebih dari sekadar perubahan merek. Hal ini mencerminkan kemajuan teknis utama dan penyelarasan ulang strategis dalam desain likuiditas. Tim ini telah mengintegrasikan keahlian yang terkumpul selama bertahun-tahun dan wawasan pasar yang mendalam ke dalam arsitektur Meteora, sehingga menjadikannya protokol likuiditas generasi berikutnya untuk Solana.









DeFi Dalam manifestonya, yaitu The Meteora Manifesto, proyek ini menyatakan: "Lembaga-lembaga sudah mendapatkan gilirannya. "Sekarang giliran kita." Pernyataan ini merangkum filosofi inti Meteora untuk mengembalikan kekuatan dan hadiahkepada pengguna sehari-hari dan penyedia likuiditas.





Meteora memandang pool likuiditas sebagai fondasi keuangan terdesentralisasi. Baik untuk membangun token baru, aplikasi terdesentralisasi (dApp), atau layanan DeFi, semuanya dimulai dengan likuiditas. Khususnya untuk peluncuran token baru, menciptakan pool likuiditas merupakan langkah awal yang penting dalam memungkinkan pertukaran token dan pembentukan pasar.









Meteora telah menghadirkan token aslinya, yaitu MET, yang dirancang dengan mekanisme distribusi inovatif yang memastikan keadilan dan keberlanjutan jangka panjang.













Total suplai MET adalah 1 miliar token, sementara 48% dialokasikan untuk komunitas. Berikut adalah uraian mendetailnya:

Kategori Alokasi Pembukaan/Peredaran Beredar Pemangku Kepentingan Mercurial 15% — Cadangan Mercurial 5% — Rencana Stimulus LP 15% — Ekosistem Launchpad & Launchpool 3% — Kontributor Off-Chain 2% — Jupiter Staker 3% — CEX & Market Maker 3% — Pemangku Kepentingan M3M3 2% — Tidak Beredar Cadangan Ekosistem Meteora 34% Vesting linear selama 6 tahun Tim 18% Vesting linear selama 6 tahun





Tokenomi MET





Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang tokenomi MET, silakan lihat hanya saluran Meteora resmi dan berhati-hatilah terhadap situs phishing.













Meteora meluncurkan Phoenix Rising Plan, sebuah Acara Perolehan Likuiditas (Liquidity Generation Event/LGE) yang dirancang sebagai model baru untuk distribusi token. Tidak seperti airdrop tradisional, mekanisme ini mendistribusikan hadiah dalam bentuk posisi likuiditas alih-alih klaim token langsung. Artinya, penerima airdrop tidak perlu menjual, tetapi justru mendapatkan biaya perdagangan sambil "menjual" airdrop mereka dalam rentang likuiditas yang besar. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Meteora memperoleh akses ke likuiditas yang berarti.





Filosofi inti di balik inisiatif ini adalah inklusivitas yang memungkinkan bukan hanya pemilik token, melainkan juga semua kontributor protokol, termasuk penyedia likuiditas, pengembang, dan anggota komunitas, untuk berbagi dalam pertumbuhan protokol.





Saat TGE, 10% dari 48% alokasi komunitas akan didistribusikan melalui LGE berdasarkan preferensi pengguna saat TGE. Ini merupakan pendekatan baru dan inovatif untuk peluncuran token.





Melalui model ini, Meteora memungkinkan komunitas untuk menyediakan likuiditas tanpa mengharuskan tim mengalokasikan token tambahan, sementara partisipan memperoleh biaya perdagangan dalam prosesnya, sehingga menciptakan fondasi likuiditas yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.





Phoenix Rising Plan









Kegunaan mendetail dari token MET belum diumumkan secara resmi. Namun, berdasarkan ekosistem produk Meteora, token ini diharapkan memiliki beberapa fungsi potensial:

Hak Tata Kelola: Berpartisipasi dalam voting terhadap keputusan protokol utama.

Bagi Hasil: Dapatkan sebagian dari biaya perdagangan yang dihasilkan oleh protokol.

Hadiah Staking: Hasilkan yield tambahan dengan staking token MET.

Insentif Produk: Nikmati potongan biaya atau manfaat tambahan saat menggunakan produk Meteora.





Harap diperhatikan bahwa utilitas sesungguhnya dari token MET bergantung pada pengumuman resmi dari tim Meteora.









Meteora telah mengembangkan rangkaian produk likuiditas komprehensif yang mencakup empat produk inti dan beberapa alat bantu guna memberikan solusi likuiditas khusus untuk berbagai jenis pengguna.









DLMM adalah salah satu produk unggulan Meteora yang dirancang untuk membantu penyedia likuiditas (LP) meraih imbal hasil dari volatilitas pasar melalui mekanisme biaya dinamis.





Fitur Utama:

Penyesuaian Biaya Dinamis: DLMM otomatis menyesuaikan biaya perdagangan secara aktual berdasarkan volatilitas pasar yang memungkinkan LP untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi selama periode pergerakan harga yang meningkat.

Presisi Likuiditas Terkonsentrasi: Penyedia likuiditas dapat memusatkan modalnya dalam kelompok harga tertentu untuk memaksimalkan efisiensi modal.

Strategi Volatilitas yang Fleksibel: Pengguna dapat memilih dari berbagai strategi berbasis volatilitas sesuai dengan toleransi risiko mereka, mulai dari konservatif hingga agresif.





Desain ini membuat DLMM sangat cocok untuk market maker profesional dan penyedia likuiditas yang mencari peluang yield yang ditingkatkan.









DAMM v2 adalah automated market maker (AMM) canggih yang dibangun berdasarkan rumus produk konstan yang merupakan desain ulang lengkap dan bukan sekadar iterasi sederhana dari DAMM v1. Produk ini menghadirkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi bagi penyedia likuiditas dan proyek token.





Fitur Utama:

Mekanisme Biaya Dinamis: Penyesuaian biaya perdagangan yang dinamis meningkatkan peluang menghasilkan pendapatan bagi LP.

Likuiditas Terkonsentrasi Opsional: LP dapat memilih untuk memusatkan likuiditas dalam rentang harga tertentu atau menyediakan likuiditas rentang penuh pada semua harga.

Posisi Likuiditas Berbasis NFT: Setiap posisi likuiditas diwakili oleh NFT Posisi yang meningkatkan komposabilitas dan transferabilitas.

Dukungan Rentang Harga yang Luas: Mendukung pasangan perdagangan pada rentang harga teoretis mulai dari 0 hingga tak terbatas.





DAMM v2 sangat cocok untuk proyek dan penyedia likuiditas yang menginginkan konfigurasi fleksibel dan kemampuan market making yang canggih.









DAMM v1 adalah salah satu produk dasar Meteora yang dibangun pada model AMM produk konstan yang mendukung pergerakan harga token pada seluruh rentang mulai dari 0 hingga tak terbatas.





Fitur unggulannya adalah mekanisme yield ganda yang memungkinkan LP untuk menghasilkan bukan hanya biaya perdagangan tradisional, melainkan juga pendapatan tambahan dengan meminjamkan aset mereka ke protokol lain. Struktur pendapatan dua tingkatan ini meningkatkan efisiensi modal dan laba LP secara signifikan.





DAMM v1 telah diadopsi secara luas dalam ekosistem Solana, sehingga menyediakan infrastruktur likuiditas yang stabil dan andal untuk berbagai proyek.









Dynamic Bonding Curve (DBC) adalah mekanisme penerbitan token inovatif Meteora yang memungkinkan proyek untuk membuat dan meluncurkan token dengan dinamika harga yang sepenuhnya dapat dikustomisasi.

Cara Kerjanya: Token awalnya diperdagangkan dalam kurva ikatan virtual. Setelah harga mencapai ambang batas yang telah ditentukan, likuiditas otomatis bermigrasi ke pool DAMM v1 atau DAMM v2 di Meteora.

Parameter yang Dapat Dikustomisasi Sepenuhnya: Proyek dapat menentukan parameter kurva untuk merancang model tokenomi unik yang sesuai dengan tujuan spesifiknya.





DBC sangat cocok untuk peluncuran proyek baru dan penerbitan koin meme, karena menyediakan pembuat token dengan solusi menyeluruh yang mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari peluncuran awal hingga perdagangan pasar sekunder.





Sistem kurva yang dapat dikustomisasi hingga 16 titik









Selain dari empat produk intinya, Meteora telah mengembangkan serangkaian produk tambahan yang meningkatkan dan melengkapi ekosistem likuiditasnya yang lebih luas.

Alpha Vault: Alpha Vault berfungsi sebagai mekanisme anti-bot yang dirancang untuk digunakan bersama dengan launchpool. Produk ini memungkinkan pengguna untuk mendepositkan dana dan membeli token sebelum perdagangan dimulai untuk secara efektif mencegah front-running dan manipulasi pasar oleh bot.

Stake2Earn: Stake2Earn memungkinkan tim proyek untuk berbagi biaya perdagangan yang dihasilkan oleh pool DAMM v1 dan v2 dengan para staker token teratas. Mekanisme ini memberikan insentif kepada pemilik jangka panjang dan memperkuat keberlanjutan ekonomi token.

Dynamic Vault: Dynamic Vault meningkatkan efisiensi modal dengan mengalokasikan aset secara dinamis ke platform peminjaman untuk menciptakan peluang yield tambahan bagi LP yang berpartisipasi dalam pool DAMM v1 dan koin meme.

Meteora Lock: Meteora Lock adalah alat penguncian sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk mengunci token berdasarkan jadwal vesting kustom. Produk ini sangat berguna untuk alokasi tim, penguncian investor, dan skenario manajemen token lainnya.

Pembagian Biaya Dinamis: Fitur ini memungkinkan proyek mengonfigurasi struktur pembagian biaya secara dinamis untuk kelompok pengguna tertentu, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam desain insentif komunitas.

Zap: Zap adalah wrapper utilitas yang memungkinkan pengguna untuk masuk atau keluar dari pool likuiditas dengan cepat dari AMM mana pun atau melalui Jupiter, sehingga menyederhanakan pengalaman pengguna dan mengurangi hambatan operasional secara signifikan.













Pada Juni 2024, Meteora mengumumkan pembentukan Dana Pasar Modal dengan mengalokasikan $1 juta untuk mendukung dan mempercepat tim yang membangun infrastruktur pasar modal terdesentralisasi di Solana. Tujuan dari dana ini adalah memberdayakan tim yang berdedikasi untuk menciptakan pasar modal internet generasi berikutnya di Solana dengan menyediakan sumber daya, bantuan teknis, dan dukungan ekosistem. Inisiatif ini menunjukkan visi Meteora yang lebih luas dengan fokus bukan hanya pada pengembangan produknya sendiri, melainkan juga pada pemeliharaan pertumbuhan seluruh ekosistem Solana.









Pada Juli 2024, Meteora menghadirkan konsep Kurva Universal yang menandai evolusi berwawasan ke depan dalam desain likuiditas dinamis. AMM tradisional telah lama dibatasi oleh model kurva yang kaku. Kurva Universal bertujuan untuk menghilangkan keterbatasan ini dengan menawarkan penyedia likuiditas fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar dalam alokasi dan penetapan harga likuiditas.









Sebagai salah satu protokol likuiditas terkemuka dalam ekosistem Solana, Meteora merombak standar likuiditas terdesentralisasi melalui arsitektur produk inovatif dan tokenomi yang adil. Mulai dari DLMM hingga rangkaian DAMM, mulai dari Dynamic Bonding Curve hingga serangkaian alat bantu, Meteora memberikan solusi menyeluruh dan komprehensif bagi penyedia likuiditas, tim proyek, dan pengguna sehari-hari.



