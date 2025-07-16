Apa itu Tari? Membangun Paradigma yang Mengutamakan Privasi untuk Manajemen Aset





Tari Tari adalah protokol blockchain sumber terbuka yang berfokus pada manajemen aset digital dan perlindungan privasi. Tujuannya adalah menyediakan platform yang aman, efisien, dan mudah diskalakan bagi pengguna untuk menerbitkan dan melakukan trading aset digital. Melalui arsitektur lapisan ganda dan mekanisme token ganda yang unik,mencapai keamanan mendasar sekaligus menawarkan fleksibilitas lapisan atas untuk memenuhi beragam kebutuhan aplikasi aset digital.









Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, variasi dan volume aset digital telah tumbuh secara signifikan. Namun, platform blockchain yang ada masih menghadapi banyak tantangan dalam hal perlindungan privasi, skalabilitas, dan pengalaman pengguna. Tari diciptakan untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan membangun protokol blockchain yang berfokus pada manajemen aset digital dan perlindungan privasi demi menyediakan platform yang aman, efisien, dan mudah diskalakan bagi pengguna untuk menerbitkan dan melakukan trading aset digital.





Visi Tari adalah menciptakan platform terdesentralisasi yang mendukung penerbitan, pengelolaan, dan trading aset digital: Menggabungkan privasi, skalabilitas, dan keramahan pengguna untuk memenuhi beragam kebutuhan aplikasi aset digital.













Tari mengadopsi arsitektur lapisan ganda:





Minotari (XTM): Lapisan dasarnya adalah blockchain Proof-of-Work (PoW) yang menyediakan keamanan jaringan dan perlindungan privasi.

Ootle Network (XTR): Dengan dibangun di atas Minotari, lapisan ini berfokus pada penerbitan dan pengelolaan aset digital dengan mendukung logika aset yang kompleks dan fungsionalitas smart contract.





Arsitektur ini memungkinkan Tari memastikan keamanan yang kuat pada lapisan dasar sekaligus menawarkan fleksibilitas pada lapisan aplikasi untuk mendukung berbagai kegunaan aset digital.









Tari dibangun pada protokol Mimblewimble untuk memastikan semua transaksi bersifat rahasia secara default dengan menyembunyikan jumlah transaksi dan alamat partisipan demi melindungi privasi pengguna. Selain itu, Tari memanfaatkan Distributed Hash Table (DHT) dan jaringan Tor untuk komunikasi yang makin meningkatkan anonimitas dan ketahanan terhadap penyensoran.









Tari berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang ramah pengguna. Protokol ini menawarkan aplikasi Tari Universe yang memungkinkan pengguna untuk melakukan mining, mengelola aset, dan mengakses berbagai fitur dengan mudah. Tari juga menyediakan dompet seluler Aurora yang tersedia di Android dan iOS, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola aset digital kapan saja dan di mana saja.













Tari mengadopsi model token ganda yang terdiri dari Minotari (XTM) dan Tari Token (XTR), masing-masing dengan tujuannya sendiri:





Minotari (XTM): Token asli dari blockchain lapisan dasar yang digunakan untuk mengamankan jaringan dan mendorong mekanisme insentif.

Tari Token (XTR): XTR dicetak dengan melakukan burning XTM pada rasio 1:1. Token ini menggerakkan operasi aset digital di Tari Digital Asset Network (DAN), seperti menerbitkan NFT, tiket acara, dan item dalam game.





Desain ini memastikan keamanan lapisan dasar yang kuat sekaligus menawarkan fleksibilitas pada lapisan aplikasi. Mekanisme burning juga membantu mengontrol suplai token dan mengurangi inflasi.









XTM memiliki suplai maksimum tetap sebanyak 21 miliar token dan mengikuti jadwal penerbitan yang meluruh secara eksponensial. Sekitar 27.8 tahun setelah peluncuran, penerbitan tahunan akan stabil pada 1% dari total suplai sebagai emisi tail untuk terus memberikan reward kepada miner dan mengamankan jaringan. Saat peluncuran, 30% dari token XTM telah dipra-mine dan dialokasikan sebagai berikut: 5% untuk insentif komunitas, 9% untuk pendanaan infrastruktur, 4% untuk reward kontributor, dan 12% untuk partisipan awal. Alokasi ini tunduk pada jadwal penguncian dan vesting untuk memastikan komitmen jangka panjang.









XTR berkaitan erat dengan XTM. Untuk melakukan operasi pada Lapisan 2, pengguna harus melakukan burning XTM pada rasio 1:1 untuk mencetak XTR. Dalam Ootle Network, biaya transaksi sebagian di-burn dan sebagian didistribusikan ke validator. Tari menggunakan "Model Turbin" dan algoritma "Throttle" untuk mengatur laju burning secara dinamis demi menjaga patokan lunak antara XTM dan XTR.









Tokenomi Tari dirancang dengan fokus pada keberlanjutan. Tingkat penerbitan XTM dikontrol melalui fungsi peluruhan eksponensial yang secara efektif mencegah penerbitan berlebih dan inflasi. Pada saat yang sama, mekanisme emisi tail memastikan bahwa miner terus menerima reward yang adil dalam jangka panjang untuk menginsentifkan partisipasi jaringan yang berkelanjutan. Selain itu, Model Turbin mendukung sistem dengan mengubah XTM menjadi XTR melalui burning token dan menyesuaikan laju burning XTR secara dinamis. Hal ini menjaga keseimbangan nilai antara kedua token tersebut dan mendukung stabilitas jangka panjang seluruh ekosistem.





Dengan latar belakang proyeknya yang unik, fitur inti yang kuat, dan tokenomi yang dirancang dengan baik, proyek Tari menghadirkan peluang dan tantangan baru pada bidang blockchain. Dengan menurunkan hambatan mining, menawarkan sumber daya pendidikan yang kaya, dan menerapkan model ekonomi yang inovatif, Tari telah menarik perhatian dan partisipasi yang luas. Seiring dengan terus berkembangnya aset digital, Tari siap berperan penting dalam ekonomi digital masa depan sebagai infrastruktur yang esensial untuk manajemen aset.



