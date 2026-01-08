XRP telah membingungkan investor karena harganya terus turun meskipun ada perkembangan positif yang besar. Meskipun Ripple meraih kemenangan regulasi dan meluncurkan ETF spot,XRP diperdagangkan sekitaXRP telah membingungkan investor karena harganya terus turun meskipun ada perkembangan positif yang besar. Meskipun Ripple meraih kemenangan regulasi dan meluncurkan ETF spot,XRP diperdagangkan sekita
Mengapa XRP Turun? 4 Alasan Utama di Balik Penurunan Harga

Menengah
8 Januari 2026
XRP telah membingungkan investor karena harganya terus turun meskipun ada perkembangan positif yang besar.

Meskipun Ripple meraih kemenangan regulasi dan meluncurkan ETF spot,XRP diperdagangkan sekitar $1,90, turun signifikan dari tertinggi baru-baru ini.

Ketidaksesuaian antara fundamental yang kuat dan aksi harga yang lemah ini telah membuat banyak orang bertanya: mengapa XRP turun?

Artikel ini menguraikan alasan sebenarnya di balik penurunan XRP dan apa artinya bagi keputusan investasi Anda.


Poin-Poin Utama

  • XRP turun sekitar 17% meskipun peluncuran ETF mengumpulkan aset lebih dari $1 miliar dan kemenangan regulasi besar.
  • Pemegang jangka panjang merealisasikan keuntungan $220 juta per hari, menjual pada harga yang mereka anggap menguntungkan untuk keluar.
  • Kejatuhan Oktober menghapus $19 miliar posisi leverage, memicu deleveraging di seluruh pasar yang terus menekan permintaan spekulatif.
  • Pasokan XRP di bursa turun 50% dari 3,76 miliar menjadi 1,64 miliar token, level terendah sejak 2017.
  • Volume pembelian taker anjlok 95,7% dari $5,8 miliar menjadi $250 juta, menunjukkan permintaan pembelian aktif yang berkurang drastis.
  • Pasokan bursa yang lebih rendah menciptakan pedang bermata dua, mengurangi tekanan jual langsung sambil meningkatkan sensitivitas harga terhadap pergeseran permintaan yang tiba-tiba.


Mengapa XRP Turun Meskipun Ada Perkembangan Positif?

Penurunan harga XRP menghadirkan paradoks yang mencolok yang membuat frustrasi banyak investor cryptocurrency.

Ripple mencapai kemenangan regulasi yang signifikan sepanjang tahun, termasukSEC menarik gugatannyadan mendapatkan persetujuan bersyarat dari regulator perbankan.

Perusahaan memperluas jejak globalnya dengankemitraan di Singapura, Timur Tengah, dan Afrika sambilmenyelesaikan akuisisi GTreasury senilai $1 miliar.

ETF spot XRP diluncurkan dengan sukses dan mencatat 22 hari berturut-turut arus masuk bersih, mengumpulkan lebih dari $1 miliar aset.

Namun selama periode yang sama, XRP turun sekitar 17%, diperdagangkan mendekati $1,87 setelah mencapai tertinggi di atas $3,00 di awal siklus.

1. Pemegang Jangka Panjang Mengambil Keuntungan Besar

Tekanan paling langsung berasal dari investor awal yang mengakumulasi XRP pada harga jauh di bawah level saat ini.

Satu dompet berusia tujuh tahun yang membeli XRP sekitar $0,40 baru-baru ini menjual token senilai lebih dari $721 juta mendekati level $2,00.

Ini bukan kejadian yang terisolasi — data on-chain menunjukkan keuntungan yang direalisasikan melonjak 240% sejak September, naik dari sekitar $65 juta menjadi hampir $220 juta per hari.

Pemegang jangka panjang ini menjual pada harga yang mereka anggap menguntungkan untuk keluar, menciptakan tekanan turun yang berkelanjutan yang mengalahkan aliran berita positif.

Ketika investor awal mendistribusikan kepemilikan mereka, pembeli baru sering berakhir merugi, meninggalkan sedikit permintaan alami untuk menyerap pasokan.

2. Deleveraging Pasar Setelah Likuidasi Oktober

Pasar derivatif XRP mengalami reset dramatis setelah kejatuhan 10 Oktober yang menghapus $19 miliar posisi leverage di seluruh pasar crypto.

Rasio leverage yang diperkirakan di bursa utama turun menjadi sekitar 0,18, menandai salah satu pembacaan terendah dalam siklus pasar saat ini.

Deleveraging ini berarti lebih sedikit trader yang mengambil posisi long leverage, menghilangkan bahan bakar spekulatif yang sebelumnya mendorong reli harga.

Leverage yang lebih rendah mengurangi kerapuhan pasar tetapi juga menandakan berkurangnya keyakinan dari trader jangka pendek yang biasanya memperkuat pergerakan naik.

Kombinasi penutupan posisi dan berkurangnya selera spekulatif telah membuat harga XRP rentan terhadap tekanan jual apa pun.

3. Penembusan Teknis di Bawah Level Support Kunci

XRP gagal dalam beberapa upaya untuk menembus resistance antara $2,19 dan $2,29, zona yang sebelumnya bertindak sebagai support.

Formasi supply pin bar pada grafik harian menandakan kelelahan permintaan, memicu penurunan satu hari sebesar 7% menjadi $2,05.

Penembusan di bawah level Fibonacci $1,93 menandai kegagalan teknis yang jelas, dengan peningkatan volume mengonfirmasi penjualan aktif daripada drift likuiditas rendah.

Indikator teknis berubah menjadi bearish secara tegas ketika moving average 50 hari melintasi di bawah moving average 200 hari, membentuk pola "death cross" yang sering mendahului penurunan yang diperpanjang.

Dengan support langsung sekarang di $1,88-$1,90, trader dengan gugup mengamati kemungkinan rebound atau penembusan lebih lanjut menuju level $1,61.

4. Pengeringan Likuiditas Besar dari Bursa Crypto

Mungkin pergeseran struktural paling dramatis terjadi pada pasokan XRP di bursa, yang anjlok lebih dari 50% hanya dalam beberapa bulan.

Bursa terpusat secara kolektif memegang sekitar 3,76 miliar XRP pada level puncak baru-baru ini, tetapi angka itu anjlok menjadi sekitar 1,64 miliar — level terendah sejak 2017.

Volume pembelian taker di bursa utama turun 95,7%, jatuh dari lebih dari $5,8 miliar menjadi hanya $250 juta, menunjukkan betapa tajamnya permintaan pembelian aktif memudar.

Rasio beli-jual taker tetap negatif secara persisten, menunjukkan bahwa order jual secara konsisten melebihi order beli selama periode ini.

Token-token ini pindah ke dompet self-custody, kustodian institusional, dan akun penyelesaian OTC, mengurangi likuiditas yang segera tersedia sementara Bitcoin menarik modal dari altcoin.



Apa Artinya Ini Bagi Investor XRP?

Memahami mengapa XRP turun membantu investor membuat keputusan yang tepat daripada reaksi emosional.

Aksi harga saat ini mencerminkan pasar yang bertransisi dari spekulasi ke positioning yang lebih disengaja, dengan pemegang jangka panjang mengamankan keuntungan sementara pemain institusional mengakumulasi pada level yang lebih rendah.

Pasokan bursa yang lebih rendah menciptakan pedang bermata dua — mengurangi tekanan jual langsung tetapi juga membuat harga lebih sensitif terhadap pergerakan tiba-tiba di kedua arah.

Prediksi analis sangat bervariasi, dengan target bearish sekitar $1,25 berdasarkan penembusan teknis dan ekstensi Fibonacci, sementara perkiraan optimis dari Standard Chartered menunjukkan XRP bisa mencapai $5,50 hingga $8,00 jika adopsi institusional berlanjut.

Poin kunci bukan apakah XRP akan naik atau turun, tetapi struktur pasar telah berubah secara fundamental.

Investor harus fokus pada toleransi risiko mereka sendiri dan horizon investasi daripada mencoba mengatur waktu pergerakan jangka pendek dalam lingkungan yang volatil ini.

Bagi mereka yang ingin memperdagangkan XRP, platform seperti MEXC menawarkan akses ke pasar spot dan derivatif dengan likuiditas yang dalam.



Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa XRP turun sekarang?

XRP turun karena pengambilan keuntungan dari pemegang awal, leverage berkurang setelah kejatuhan Oktober, penembusan teknis di bawah support kunci, dan likuiditas berpindah dari altcoin menuju Bitcoin.

Mengapa XRP turun hari ini?

Pergerakan harga harian mencerminkan distribusi berkelanjutan dari pemegang jangka panjang yang mengakumulasi pada harga jauh lebih rendah, dikombinasikan dengan permintaan beli yang tipis dan sentimen pasar derivatif yang negatif.

Mengapa XRP turun setelah berita baik?

Perkembangan positif belum diterjemahkan ke permintaan yang meningkat karena pemegang jangka panjang menjual saat kuat, pasokan bursa menyusut tajam, dan kelemahan pasar yang lebih luas membebani semua altcoin.

Mengapa XRP anjlok?

Peristiwa likuidasi Oktober menghapus $19 miliar posisi leverage di seluruh pasar crypto, memicu deleveraging dan penutupan posisi yang terus mempengaruhi XRP bersama dengan sinyal penembusan teknis.

Akankah XRP naik lagi?

Arah harga tergantung pada apakah permintaan kembali sebelum pasokan lebih lanjut masuk ke pasar, dengan prediksi analis berkisar dari target bearish $1,25 hingga skenario bullish $5,50+ berdasarkan adopsi institusional.



Kesimpulan

Penurunan harga XRP berasal dari pergeseran struktural pasar daripada kelemahan fundamental dalam bisnis Ripple.

Pemegang jangka panjang yang mengamankan keuntungan, leverage berkurang setelah kejatuhan Oktober, penembusan teknis, dan pengeringan likuiditas besar dari bursa semuanya bertemu untuk menciptakan tekanan jual yang berkelanjutan.

Namun faktor-faktor yang sama ini — terutama penurunan pasokan bursa lebih dari 50% — memposisikan XRP untuk pergerakan yang berpotensi diperkuat ketika kondisi pasar berubah.

Investor harus memantau apakah permintaan kembali untuk menyesuaikan dengan pasokan yang diperketat atau apakah deleveraging lebih lanjut mendorong harga untuk menguji level support yang lebih rendah sekitar $1,61-$1,25.

