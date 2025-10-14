Strategi Michael Saylor Membeli 220 Bitcoin Lagi, Total Kepemilikan Mencapai 640.250 BTC

Strategy, perusahaan treasury yang mengutamakan Bitcoin yang dipimpin oleh Michael Saylor, telah menambah kepemilikannya yang besar minggu ini, membeli 220 BTC senilai sekitar $27,2 juta dan mendorong total simpanannya menjadi 640.250 koin. Perusahaan mengungkapkan pembelian tersebut dalam siaran pers tanggal 13 Oktober yang merangkum aktivitas untuk minggu 6-12 Oktober, menyatakan bahwa pembelian 220 koin tersebut dilakukan dengan harga rata-rata sekitar $123.561 per Bitcoin.

Langkah ini diumumkan secara publik oleh Saylor di X, di mana ia mencatat hasil Bitcoin perusahaan year-to-date sebesar 25,9% dan menegaskan kembali posisi agregat Strategy: per 12 Oktober 2025, perusahaan memegang 640.250 BTC yang diperoleh dengan biaya agregat sekitar $47,38 miliar, dengan basis biaya rata-rata sekitar $74.000 per koin. Dalam postingannya, Saylor juga menggunakan singkatan yang kini familiar, menulis, "kami hodl 640.250 $BTC."

Permintaan Bitcoin Institusional

Pembelian terbaru ini didanai melalui program at-the-market (ATM) berkelanjutan Strategy, yang menghasilkan pendapatan bersih selama periode pelaporan. Dalam distribusi Business Wire tentang pembaruan perusahaan, Strategy mengatakan mereka mengumpulkan sekitar $27,3 juta dalam periode tersebut dan menggunakan dana tersebut untuk menambah 220 BTC. Perusahaan membingkai aktivitas ini sebagai bagian dari strategi akumulasi berkelanjutan mereka.

Para analis dan pengamat pasar menunjukkan bahwa Bitcoin yang diakumulasi Strategy, dibeli dengan biaya rata-rata $74.000, mewakili salah satu treasury korporasi terbesar di pasar dan tetap menjadi sumber narasi utama untuk permintaan Bitcoin institusional. Bagi Saylor dan Strategy, pembelian bertahap seperti ini konsisten dengan pendekatan multi-tahun yang memperlakukan Bitcoin sebagai aset treasury utama perusahaan.

Meskipun jumlah yang terlibat dalam satu perdagangan 220 koin relatif kecil dibandingkan dengan total treasury Strategy, hal ini menunjukkan kesediaan perusahaan untuk terus membeli melalui program ATM mereka setiap kali mereka melihat peluang. Untuk saat ini, neraca Strategy terus bertumbuh dalam hal Bitcoin meskipun gejolak pasar yang lebih luas memengaruhi harga dan berita utama.