Cara Multipli — Bonanza Pengganda ORB dan Kristal

Penulis: MediumSumber: Medium
2025/10/14 19:05
Multipli adalah platform yield farming lintas rantai yang menawarkan pengguna kesempatan untuk mendapatkan hadiah melalui dua mekanisme utama. Anda dapat memanen baik Crystal maupun Orb, masing-masing dengan keuntungannya sendiri!

Pengingat cepat untuk degen tentang boost Turtle Club! Jika Anda adalah "turtle" dan telah menyetor ke Multiplifi.... Anda bisa mengklaim ORB gratis Anda. Berapapun ORB yang Anda terima di situs web Multipli, Turtle Club memberi Anda boost 20%. Ini dipegang oleh Turtle dan dikonversi menjadi $TURTLE selama TGE.

Boost ini juga berlaku untuk deposit Yarm, dan diterapkan pada akhir kampanyenya. Lebih menguntungkan menjadi bagian dari Turtle Club, karena mendapatkan alokasi $TURTLE saja tidak cukup baik!

Baik Crystal maupun Orb memainkan peran berbeda dalam ekosistem Multipli, dengan Crystal berfokus pada pemberian hadiah untuk pembuatan konten dan keterlibatan komunitas, sementara Orb terkait dengan aktivitas keuangan dan investasi dalam platform.

Bersama-sama, mereka bertujuan menciptakan sistem insentif yang seimbang yang mendorong baik partisipasi aktif maupun komitmen finansial. Saya pertama kali menemukan ORB di Yarm, di mana saya mendukung kreator untuk mendapatkan yield.

Karena "Yarm" didukung oleh Multipli, jumlah dukungan juga menghasilkan ORB. Sejauh ini saya mendapatkan 8,6k ORB dengan maUSDC saya, dan saya lebih tertarik dengan sistem hadiah ganda ini.

Peluang Pasar
