Persetujuan ETF XRP Dapat Memicu Guncangan Pasokan Besar

Postingan Persetujuan XRP ETF Bisa Memicu Guncangan Pasokan Besar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto sedang pulih dari crash kilat yang hebat minggu lalu yang menghapus hampir $2 triliun dalam kapitalisasi pasar total dalam hitungan jam. Harga XRP turun hampir 10% dalam 24 jam terakhir. Namun, minat institusional dan akumulasi whale semakin intensif menjelang potensi persetujuan spot XRP ETF.

Perlombaan untuk Persetujuan spot XRP ETF semakin memanas, dan para analis memperingatkan bahwa hal ini bisa menyebabkan guncangan pasokan XRP yang besar setelah persetujuan diberikan.

Beberapa penerbit, termasuk Bitwise, 21Shares, dan Canary Capital, telah mengajukan atau memperbarui aplikasi spot XRP ETF mereka dengan SEC A.S., menandakan minat institusional yang berkembang dalam ekosistem XRP. Di bawah aturan ETF jalur cepat SEC yang baru, persetujuan bisa tiba dalam waktu 60 hingga 75 hari, bukan siklus 240 hari yang lama, yang berarti keputusan bisa datang sebelum akhir 2025.

Tidak seperti ETF futures yang diselesaikan dalam bentuk uang tunai, spot XRP ETF memerlukan pembelian XRP secara langsung. Itu berarti setiap dolar yang mengalir ke dana-dana ini menghapus token dari pasar terbuka, memperketat likuiditas dan mendorong harga lebih tinggi.

Baca Juga :

Altcoin Teratas yang Dibeli Whale Kripto Di Tengah Crash Pasar

,

Analis kripto Jake Claver menjelaskan, "ETF futures tidak menggerakkan pasar; spot ETF yang melakukannya. Begitu dana institusional mulai membeli XRP aktual untuk kustodi, kita bisa melihat tekanan pasokan yang serius."

Saat ini, lebih dari 55 miliar XRP terkunci dalam escrow Ripple dan kepemilikan institusional, sementara kurang dari 2 miliar XRP tetap dalam sirkulasi ritel aktif. Para analis memperingatkan bahwa dengan whale yang sudah mengakumulasi XRP, peluncuran spot ETF bisa memicu salah satu guncangan pasokan terbesar dalam sejarah kripto.

Permintaan Institusional Meningkat oleh Pencapaian XRPL

Pada saat yang sama, XRP Ledger (XRPL) telah masuk ke dalam Guinness World Records karena mencetak 9,94 juta NFT dalam satu acara, menunjukkan skalabilitas dan kecepatannya yang tak tertandingi, faktor kunci yang mendorong kepercayaan institusional.

Jika persetujuan ETF terjadi seperti yang diharapkan, XRP bisa menjadi altcoin pertama yang meniru reli Bitcoin pasca-ETF, memulai gelombang baru permintaan institusional dan penemuan harga.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto! Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan update real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

FAQs