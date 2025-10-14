BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan XRP ETF Approval Could Trigger Massive Supply Shock pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Pasar kripto sedang pulih dari flash crash yang keras minggu lalu yang menghapus hampir $2 triliun dalam kapitalisasi pasar total dalam hitungan jam. Harga XRP turun hampir 10% dalam 24 jam terakhir. Namun, minat institusional dan akumulasi whale semakin intensif menjelang potensi persetujuan spot XRP ETF. Perlombaan untuk spot XRP ...Postingan XRP ETF Approval Could Trigger Massive Supply Shock pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Pasar kripto sedang pulih dari flash crash yang keras minggu lalu yang menghapus hampir $2 triliun dalam kapitalisasi pasar total dalam hitungan jam. Harga XRP turun hampir 10% dalam 24 jam terakhir. Namun, minat institusional dan akumulasi whale semakin intensif menjelang potensi persetujuan spot XRP ETF. Perlombaan untuk spot XRP ...

Persetujuan ETF XRP Dapat Memicu Guncangan Pasokan Besar

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/14 19:56
XRP
XRP$2.0717-1.72%
Persetujuan XRP ETF Bisa Memicu Guncangan Pasokan Besar

Postingan Persetujuan XRP ETF Bisa Memicu Guncangan Pasokan Besar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto sedang pulih dari crash kilat yang hebat minggu lalu yang menghapus hampir $2 triliun dalam kapitalisasi pasar total dalam hitungan jam. Harga XRP turun hampir 10% dalam 24 jam terakhir. Namun, minat institusional dan akumulasi whale semakin intensif menjelang potensi persetujuan spot XRP ETF.

Perlombaan untuk Persetujuan spot XRP ETF semakin memanas, dan para analis memperingatkan bahwa hal ini bisa menyebabkan guncangan pasokan XRP yang besar setelah persetujuan diberikan.

Beberapa penerbit, termasuk Bitwise, 21Shares, dan Canary Capital, telah mengajukan atau memperbarui aplikasi spot XRP ETF mereka dengan SEC A.S., menandakan minat institusional yang berkembang dalam ekosistem XRP. Di bawah aturan ETF jalur cepat SEC yang baru, persetujuan bisa tiba dalam waktu 60 hingga 75 hari, bukan siklus 240 hari yang lama, yang berarti keputusan bisa datang sebelum akhir 2025.

Tidak seperti ETF futures yang diselesaikan dalam bentuk uang tunai, spot XRP ETF memerlukan pembelian XRP secara langsung. Itu berarti setiap dolar yang mengalir ke dana-dana ini menghapus token dari pasar terbuka, memperketat likuiditas dan mendorong harga lebih tinggi.

  • Baca Juga :
  •   Altcoin Teratas yang Dibeli Whale Kripto Di Tengah Crash Pasar
  •   ,

Analis kripto Jake Claver menjelaskan, "ETF futures tidak menggerakkan pasar; spot ETF yang melakukannya. Begitu dana institusional mulai membeli XRP aktual untuk kustodi, kita bisa melihat tekanan pasokan yang serius."

Saat ini, lebih dari 55 miliar XRP terkunci dalam escrow Ripple dan kepemilikan institusional, sementara kurang dari 2 miliar XRP tetap dalam sirkulasi ritel aktif. Para analis memperingatkan bahwa dengan whale yang sudah mengakumulasi XRP, peluncuran spot ETF bisa memicu salah satu guncangan pasokan terbesar dalam sejarah kripto.

Permintaan Institusional Meningkat oleh Pencapaian XRPL

Pada saat yang sama, XRP Ledger (XRPL) telah masuk ke dalam Guinness World Records karena mencetak 9,94 juta NFT dalam satu acara, menunjukkan skalabilitas dan kecepatannya yang tak tertandingi, faktor kunci yang mendorong kepercayaan institusional.

Jika persetujuan ETF terjadi seperti yang diharapkan, XRP bisa menjadi altcoin pertama yang meniru reli Bitcoin pasca-ETF, memulai gelombang baru permintaan institusional dan penemuan harga.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto!

Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan update real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

ikon lonceng Berlangganan Berita

FAQs

Apa itu spot XRP ETF dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga?

Spot XRP ETF membeli token XRP aktual, mengurangi pasokan pasar dan berpotensi mendorong harga lebih tinggi.

Seberapa cepat spot XRP ETF A.S. bisa disetujui?

Di bawah aturan SEC baru, spot XRP ETF bisa disetujui dalam waktu 60-75 hari, lebih cepat dari siklus 240 hari yang lama.

Mengapa permintaan institusional untuk XRP meningkat?

Whale dan institusi mengakumulasi XRP menjelang persetujuan ETF, tertarik oleh kelangkaan dan potensi kenaikan harga.

Apa peran XRP Ledger (XRPL) dalam minat ETF?

Skalabilitas, kecepatan, dan rekor pencetakan NFT XRPL meningkatkan kepercayaan, membuat XRP lebih menarik bagi investor institusional.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0717
$2.0717$2.0717
-0.86%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Lonjakan emas mengungguli penurunan cadangan mata uang Turki

Lonjakan emas mengungguli penurunan cadangan mata uang Turki

Kenaikan harga emas telah meningkatkan cadangan internasional Turki, lebih dari menutupi penurunan kepemilikan mata uang asing hingga di bawah rata-rata historis. Emas
Bagikan
Agbi2026/01/12 21:13
Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45