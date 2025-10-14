Saham BigBear.ai (BBAI) Naik Berkat Kemitraan AI Pertahanan dengan Tsecond

TLDR

BigBear.ai bermitra dengan Tsecond untuk menyediakan infrastruktur edge yang didukung AI untuk operasi keamanan nasional

Kemitraan ini mengintegrasikan platform ConductorOS BigBear.ai dengan platform BRYCK Tsecond untuk penerapan di edge taktis

Saham BBAI melonjak 22% dalam satu hari setelah pengumuman dan naik lebih dari 70% dalam sebulan terakhir

Perusahaan memiliki backlog senilai $380 juta dan baru-baru ini mengamankan kontrak DoD senilai $13,2 juta

Pendapatan kuartal kedua 2025 adalah $32,5 juta, turun $7,3 juta year-over-year akibat gangguan program Angkatan Darat

BigBear.ai mengumumkan kemitraan strategis dengan Tsecond pada 13 Oktober 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur edge yang didukung AI untuk operasi keamanan nasional.

Kesepakatan ini menggabungkan platform orkestrasi ConductorOS BigBear.ai dengan platform BRYCK Tsecond. Integrasi ini membantu organisasi keamanan nasional AS menerapkan solusi kecerdasan buatan di lokasi edge taktis.

Solusi gabungan ini memproses data dan menjalankan model AI secara lokal. Ini tidak memerlukan konektivitas penuh ke sumber daya komputasi cloud.

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)

Kemampuan ini memungkinkan pemrosesan real-time data sensor multi-domain. Ini juga meningkatkan deteksi ancaman di lingkungan yang terbatas atau terputus.

Kevin McAleenan, CEO BigBear.ai, mengatakan AI edge harus cepat, aman, dan mudah diterapkan dalam tekanan. Perusahaan ini melengkapi tim keamanan nasional untuk memproses data dalam hitungan detik dan mendeteksi ancaman lebih cepat.

Platform BRYCK Tsecond menggabungkan kemampuan penyimpanan dengan daya komputasi AI. Sistem kompak ini beratnya kurang dari 15 pound.

Sahil Chawla, CEO Tsecond, menyatakan kemitraan ini membawa kemampuan AI lebih dekat ke misi. Ini memungkinkan kesadaran situasional yang lebih cepat dan operasi yang lebih andal di edge.

Respons Pasar dan Kinerja Terkini

Saham melonjak 22% dalam satu hari setelah pengumuman kemitraan. BBAI telah naik lebih dari 70% dalam sebulan terakhir saja.

Selama tahun terakhir, saham telah melonjak lebih dari 348%. Perusahaan kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $2,68 miliar.

BigBear.ai mempertahankan rasio lancar 1,91 dan memegang lebih banyak kas daripada utang di neraca keuangannya. Ini memberikan fleksibilitas finansial untuk inisiatif strategis seperti kemitraan dengan Tsecond.

Posisi Keuangan dan Pipeline Kontrak

Perusahaan melaporkan pendapatan kuartal kedua 2025 sebesar $32,5 juta. Ini menunjukkan penurunan sebesar $7,3 juta year-over-year.

Penurunan pendapatan terutama berasal dari gangguan dalam program Angkatan Darat. Ini menyoroti kerentanan terhadap penundaan atau pembatalan dalam kontrak pemerintah.

Meskipun mengalami penurunan kuartalan, BigBear.ai mengamankan kontrak DoD sumber tunggal senilai $13,2 juta selama 3,5 tahun pada Maret 2025. Kontrak ini meningkatkan platform manajemen kekuatan yang kritis.

Backlog perusahaan melonjak menjadi $380 juta. Ini menawarkan visibilitas pendapatan yang substansial ke depan.

BigBear.ai memiliki pendapatan $152,56 juta dalam dua belas bulan terakhir. Namun, analis memperkirakan penjualan akan menurun tahun ini.

Solusi ini akan menyediakan infrastruktur siap misi yang menyederhanakan penerapan dan pengelolaan sistem AI dalam operasi lapangan. Tim taktis dapat membuat keputusan lebih cepat tanpa bergantung pada konektivitas jaringan penuh.

BigBear.ai berkantor pusat di Virginia dan diperdagangkan di New York Stock Exchange. Tsecond adalah perusahaan teknologi pertahanan berbasis di Silicon Valley.

