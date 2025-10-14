Harga Solana Turun 15% Minggu Ini: Akankah Support $180 Tetap Kuat?

BursaDEX+
Solana (SOL) mengalami penurunan signifikan minggu ini, dengan harganya anjlok sekitar 15%. Meskipun terjadi penurunan, volume perdagangan melonjak sekitar 13%, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Saat ini, SOL sedang menguji level dukungan kritis $180, yang secara historis menjadi zona kunci untuk pembalikan harga dalam saluran naik yang sedang berlangsung. Baca Juga: Pundit: 'Ripple (XRP) Akan Menjadi Fondasi Uang' – Inilah Alasannya Zona Dukungan $180: Momen Penentu untuk Solana Pergerakan harga menunjukkan bahwa $180 bisa menjadi titik penting bagi SOL untuk konsolidasi atau menghadapi penurunan lebih lanjut. Jika pembeli dapat melewati resistensi $212 dan mempertahankan level di atasnya, harga berpotensi mencapai angka $244. Sumber: Tradingview Namun, jika dukungan $180 gagal bertahan, SOL mungkin menghadapi koreksi lebih dalam menuju $165, di mana pembeli jangka panjang sebelumnya telah menunjukkan minat. Solana Mencari Pertumbuhan di Asia: China dan Jepang dalam Radar Perjuangan terbaru Solana di dukungan $180 terjadi di tengah upaya agresifnya untuk meningkatkan kehadirannya di Asia. Untuk meningkatkan pengenalan merek di wilayah tersebut, pendiri Solana, Anatoly Yakovenko, dan akun Twitter resmi Solana telah meluncurkan kontes yang digerakkan komunitas untuk memberikan platform tersebut nama resmi dalam bahasa Mandarin. Langkah ini mengikuti kesuksesan nama Tiongkok Ethereum, Yi Ta Fang, yang memainkan peran kunci dalam adopsinya di seluruh Asia. Sementara itu, di Jepang, Solana bekerja untuk mengamankan posisinya dengan investor institusional. Kolaborasi terbaru antara DeFi Development Corp. dan Superteam Japan telah menghasilkan peluncuran DFDV Japan, treasury aset digital pertama yang berfokus pada Solana di negara tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan eksposur ke Solana melalui produk treasury terstruktur dan merupakan langkah lain menuju integrasi jaringan ke dalam ruang aset digital Jepang yang berkembang. Saat Solana terus membuat terobosan strategis ke Asia, pergerakan harganya di level dukungan $180 akan menentukan apakah platform tersebut dapat memanfaatkan peluang baru ini atau menghadapi tantangan lebih lanjut di pasar. Harga Solana Turun 15% Minggu Ini: Akankah Support $180 Tetap Kuat?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/14 21:15
  • Dukungan $180 Solana diuji, akankah bertahan terhadap tekanan penurunan
  • Volume perdagangan melonjak tetapi Solana berjuang mempertahankan dukungan kunci
  • Solana menargetkan ekspansi Asia dengan kontes nama Tiongkok dan hubungan Jepang

Solana (SOL) mengalami penurunan signifikan minggu ini, dengan harganya anjlok sekitar 15%. Meskipun terjadi penurunan, volume perdagangan meningkat sekitar 13%, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Saat ini, SOL sedang menguji level dukungan kritis $180, yang secara historis menjadi zona kunci untuk pemulihan harga dalam saluran naik yang sedang berlangsung.


Baca Juga: Pundit: 'Ripple (XRP) Akan Menjadi Fondasi Uang' – Inilah Alasannya


Zona Dukungan $180: Momen Penentu untuk Solana

Pergerakan harga menunjukkan bahwa $180 bisa menjadi titik penting bagi SOL untuk konsolidasi atau menghadapi penurunan lebih lanjut. Jika pembeli dapat menembus resistensi $212 dan mempertahankan level di atasnya, harga berpotensi mencapai angka $244.


solana

Sumber: Tradingview

Namun, jika dukungan $180 gagal bertahan, SOL mungkin menghadapi koreksi lebih dalam menuju $165, di mana pembeli jangka panjang sebelumnya telah menunjukkan minat.


Solana Mencari Pertumbuhan di Asia: Tiongkok dan Jepang dalam Radar

Perjuangan terbaru Solana di dukungan $180 terjadi di tengah upaya agresifnya untuk meningkatkan kehadirannya di Asia. Untuk meningkatkan pengenalan merek di wilayah tersebut, pendiri Solana, Anatoly Yakovenko, dan akun Twitter resmi Solana telah meluncurkan kontes yang digerakkan komunitas untuk memberikan platform tersebut nama resmi dalam bahasa Tiongkok. Langkah ini mengikuti kesuksesan nama Tiongkok Ethereum, Yi Ta Fang, yang memainkan peran kunci dalam adopsinya di seluruh Asia.


Sementara itu, di Jepang, Solana bekerja untuk mengamankan posisinya dengan investor institusional. Kolaborasi terbaru antara DeFi Development Corp. dan Superteam Japan telah menghasilkan peluncuran DFDV Japan, treasury aset digital pertama yang berfokus pada Solana di negara tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan eksposur ke Solana melalui produk treasury terstruktur dan merupakan langkah lain menuju integrasi jaringan ke dalam ruang aset digital Jepang yang berkembang.


Saat Solana terus membuat terobosan strategis ke Asia, pergerakan harganya di level dukungan $180 akan menentukan apakah platform tersebut dapat memanfaatkan peluang baru ini atau menghadapi tantangan lebih lanjut di pasar.


Baca Juga: Pendiri Black Swan Capitalist: 'Memegang XRP Akan Mengamankan Posisi Anda di Meja' – Inilah Artinya


Artikel Harga Solana Turun 15% Minggu Ini: Akankah Dukungan $180 Tetap Kuat? pertama kali muncul di 36Crypto.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

