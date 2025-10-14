BursaDEX+
Dow turun 500 poin saat ketegangan perdagangan AS-China meningkat

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/10/14 22:04
Indeks Dow Jones Industrial Average turun hampir 500 poin saat saham dibuka lebih rendah pada hari Selasa, dengan pasar bereaksi lebih lanjut terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Ringkasan
  • Dow Jones merosot 500 poin saat saham memperpanjang kerugian pada hari Selasa.
  • Sentimen investor berubah negatif saat Tiongkok merespons langkah perang dagang AS.
  • Bitcoin jatuh di bawah $110.500 sementara emas

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot sekitar 500 poin, atau 1,78%, melepaskan lebih banyak keuntungan hari Senin. Gambaran di seluruh Wall Street serupa.

Indeks acuan S&P 500 turun 1,3%, sementara Nasdaq Composite yang didominasi teknologi anjlok 2% karena tekanan menyebar di seluruh saham. Mata uang kripto juga jatuh.

Mengapa Dow, S&P 500, Nasdaq turun hari ini?

Saham diperdagangkan lebih tinggi pada hari Senin, memulai minggu dengan catatan positif setelah "keruntuhan Black Friday" yang menenggelamkan pasar. Penurunan itu berakar saat Presiden Donald Trump memicu kegelisahan baru dengan komentar tentang ketegangan perdagangan AS-Tiongkok.

Namun meskipun laporan pendapatan bank Wall Street positif, suasana di seluruh saham kembali memburuk saat Beijing membalas. Investor khawatir tentang eskalasi perang dagang AS-Tiongkok. Trump menuduh Tiongkok berusaha merusak ekonomi global melalui kontrol ekspor atas logam tanah jarang dan mineral penting.

Tarif dan ketidakpastian perdagangan adalah kegelisahan baru di seluruh aset berisiko.

CEO JPMorgan Jamie Dimon berkomentar tentang prospek pasar saat bank melaporkan pendapatan yang lebih tinggi pada kuartal terakhir.

Dengan pendapatan bersih sebesar $14,4 miliar, JPMorgan melihat peningkatan 12% dari yang dicatat pada kuartal ketiga 2024. Ini juga sekitar $1 miliar lebih dari perkiraan analis Wall Street. Dimon memberi tahu investor:

Tekanan jual telah membuat saham-saham unggulan pasar bull dan saham perdagangan AI merosot paling banyak.

Saham Nvidia, Tesla, dan Oracle semuanya turun antara 3,6% dan 4,8% saat kerugian merambat ke kripto. Aset kripto blue-chip Bitcoin (BTC) turun 3,7% ke bawah $110.500.

