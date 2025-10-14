Stablecoin DJED Mempertahankan Stabilitas Peg 99%, Kata Charles Hoskinson dari Cardano

TLDR

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, telah memuji DJED, stablecoin asli jaringan, karena mempertahankan stabilitas luar biasa selama dua tahun terakhir. Selama livestream baru-baru ini, dia menekankan bahwa DJED telah mempertahankan peg dolarnya 99,9% dari waktu. Namun, dia membahas penyimpangan stablecoin baru-baru ini dari pegnya selama penjualan pasar yang lebih luas pada 10 Oktober.

Penyimpangan Peg DJED dan Pemulihan

DJED mengalami penurunan tajam dari sekitar $0,99 menjadi $0,55 selama akhir pekan. Ini terjadi di tengah ketakutan akan perang dagang yang diperbarui, setelah proposal Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan tarif pada China. Penurunan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas stabilitas DJED, tetapi Hoskinson menekankan bahwa itu pulih dalam waktu lima jam.

Hoskinson menyebut pemulihan ini sebagai "ajaib," mengingat ketahanan sistem setelah penurunan tajam. Pendiri Cardano mengakui bahwa meskipun DJED kehilangan pegnya, sistem ini dirancang untuk memastikan pemulihan seiring waktu.

Tim Cardano merancang DJED sebagai stablecoin algoritmik yang menggunakan ADA dan SHEN sebagai aset cadangan. Dengan rasio jaminan berkisar antara 400% dan 800%, sistem ini bertujuan untuk melindungi koin dari fluktuasi harga yang signifikan. Ketika volatilitas meningkat, sistem membekukan deposit baru untuk mencegah penurunan harga lebih lanjut.

Cardano Merencanakan Stablecoin Tier-1 dengan Ripple

Sejak peluncurannya pada Januari 2023, DJED sebagian besar diperdagangkan dalam rentang sempit $0,97 hingga $1,03. Menurut data on-chain, stabilitas harga DJED telah konsisten selama 99,9% waktu. Meskipun ada penyimpangan yang jarang terjadi, termasuk lonjakan singkat ke $2,46 dan penurunan baru-baru ini ke $0,55, stablecoin ini terutama mempertahankan nilainya.

Hoskinson menekankan bahwa meskipun terkadang ada volatilitas, DJED telah terbukti menjadi stablecoin yang andal dalam peg dolarnya. Dia merefleksikan eksperimen dua tahun dengan DJED sebagai tes yang sukses dari model stablecoin Cardano. "Ini telah menjadi eksperimen yang menyenangkan," kata Hoskinson, menunjukkan kebanggaan pada kemajuan proyek.

Di pasar saat ini, DJED diperdagangkan sekitar $0,99, mempertahankan pegnya. Meskipun kapitalisasi pasar yang lebih kecil sebesar $3,28 juta, dibandingkan dengan stablecoin mapan seperti USDT dan USDC, DJED telah membuktikan ketahanannya. Stabilitas dan pertumbuhan DJED dapat memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) Cardano.

Hoskinson juga membahas rencana untuk memperkenalkan stablecoin tier-1 dalam ekosistem Cardano. Dia menyebutkan pertemuan dengan eksekutif Ripple, termasuk CEO Brad Garlinghouse, untuk mengeksplorasi kemungkinan membawa stablecoin Ripple, XRP, ke Cardano. Meskipun tidak ada tanggal peluncuran resmi untuk RLUSD yang telah ditetapkan, Hoskinson percaya penambahan tersebut dapat lebih meningkatkan penawaran DeFi Cardano.

Potensi pengenalan RLUSD menggarisbawahi komitmen Cardano untuk memperluas ekosistemnya. Hoskinson tetap optimis tentang masa depan DJED dan kemampuannya untuk berfungsi sebagai fondasi yang stabil bagi pertumbuhan DeFi jaringan.

