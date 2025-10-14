Kesuksesan Beli Saat Harga Turun: Investor Oportunistik Melihat Keuntungan 7-14% Setelah Kegelisahan Perang Dagang

Pasar kripto memulai minggu ini dengan pemulihan setelah akhir pekan likuidasi yang menyakitkan, dengan trader oportunistik yang membeli saat harga turun di tengah ketegangan perang dagang meraih keuntungan antara 7% dan 14%.

Menurut penyedia intelijen pasar Santiment, beberapa altcoin, termasuk Ethena (ENA), Bittensor (TAO), dan Sui (SUI), melambung tajam setelah penghapusan pasar senilai $19 miliar minggu lalu yang terkait dengan ancaman tarif A.S.–China yang diperbarui.

Altcoin Melakukan Comeback Cepat saat Trader Memanfaatkan Diskon

Dalam postingan 14 Oktober, Santiment mengungkapkan bahwa setelah penurunan historis minggu lalu, Senin membawa kelegaan di seluruh altcoin mid-cap, dengan ENA naik 14%, TAO naik 13%, dan SUI bertambah 7%.

Penurunan tajam terjadi menyusul ancaman Presiden A.S. Donald Trump tentang tarif baru terhadap China, yang kemudian memicu penjualan panik dan likuidasi berantai di seluruh pasar.

Di beberapa bursa, Bitcoin turun hingga serendah $101.000 dari kisaran $122.000, sebelum naik kembali ke sekitar $116.000. Namun, pada saat tulisan ini dibuat, harganya telah turun menjadi $111.000 menurut CoinGecko, perbedaan lebih dari 10% dari levelnya satu minggu lalu, meskipun tampaknya telah memberikan lantai yang cukup bagi altcoin untuk pulih.

TAO milik Bittensor, diperdagangkan pada $443 saat penulisan, telah naik lebih dari 25% selama tujuh hari terakhir dan 43% dalam dua minggu, lonjakan kuat dari titik terendahnya pada 10 Oktober di $282. Sementara itu, ENA saat ini berada di $0,43 setelah sedikit menurun dari level tertinggi intraday-nya di $0,47. Meski begitu, nilainya tetap naik sekitar 20% sejak kepanikan Jumat.

Di sisi lain, Sui, dengan harga $2,70, kesulitan mempertahankan keuntungan hariannya setelah kehilangan 4,6% dalam 24 jam sebelumnya, dan sepanjang bulan, gambarannya bahkan lebih suram, dengan aset tersebut turun hampir 29% meskipun awal minggu yang cerah.

Sentimen Pasar Berubah Menjadi Hati-hati Optimis

Aset lain yang berhasil bangkit dari abu akhir pekan termasuk token WLFI milik World Liberty Financial yang terkait dengan Trump, yang naik 8% dan NEAR dari Near Protocol, yang melonjak 7%.

Token asli HYPE milik Hyperliquid juga naik 7%, dengan protokol yang dipuji di seluruh Crypto Twitter karena tetap beroperasi penuh selama kekacauan likuidasi. Nilainya turun 5% dalam 24 jam terakhir menjadi $38,27. Meskipun demikian, analis percaya bahwa nilainya bisa bertambah momentumnya setelah aktivasi terbaru upgrade HIP-3. Pembaruan ini memungkinkan penerapan tanpa izin pasar futures perpetual on-chain, yang berpotensi memperluas perdagangan derivatif on-chain.

Pemulihan altcoin terjadi saat investor menilai kembali risiko pasar setelah gejolak minggu lalu. Analis seperti Satoshi Flipper, yang memposting di X, menggambarkan koreksi tersebut sebagai "diskon monster" di tengah ekspektasi bahwa Federal Reserve mungkin memperkenalkan pemotongan suku bunga lebih lanjut untuk mengimbangi kegelisahan pasar global.

Postingan Kesuksesan Membeli Saat Harga Turun: Investor Oportunistik Melihat Keuntungan 7-14% Setelah Kegelisahan Perang Dagang pertama kali muncul di CryptoPotato.