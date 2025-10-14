Bitcoin – Menjelaskan mengapa penurunan harga BTC tidak seperti yang terlihat

Poin-Poin Utama

Seberapa parah penurunan Bitcoin terbaru?

Meskipun terjadi penjualan besar-besaran, 90% pasokan BTC tetap menguntungkan, menunjukkan kepanikan atau keluarnya paksa yang terbatas.

Apa yang memicu koreksi ini?

Leverage berlebihan menyebabkan likuidasi short senilai $132 juta, tetapi pemegang jangka panjang tetap tenang, menjaga basis BTC tetap stabil.

Penjualan besar-besaran Bitcoin [BTC] terbaru terlihat curam, namun tidak mencerminkan keruntuhan panik seperti yang terlihat pada crash Luna atau FTX tahun 2022. Bukti menunjukkan ini adalah reset leverage, bukan krisis kepercayaan.

Lebih dari 90% pasokan BTC masih menguntungkan

Data Glassnode menunjukkan bahwa lebih dari 90% pasokan Bitcoin yang beredar tetap menguntungkan meskipun terjadi penurunan baru-baru ini. Perbedaan itu menunjukkan sebagian besar kerugian yang terealisasi berasal dari trader yang terlalu terekspos dan pembeli di puncak, bukan dari pemegang jangka panjang.

Itu adalah perbedaan penting, karena menunjukkan bahwa koreksi ini bersifat struktural daripada emosional.

Tidak ada tanda kapitulasi gaya 2022

Selama keruntuhan Luna dan FTX, metrik Persentase Pasokan dalam Keuntungan turun di bawah 65%, menandai fase kapitulasi yang didorong kepanikan. Itu adalah kapitulasi klasik — saat semua orang bergegas mencari jalan keluar.

Kali ini, situasinya benar-benar berbeda.

Penurunan baru-baru ini tidak dipicu oleh ketakutan atau pemegang spot yang menjual di bawah tekanan. Sebaliknya, ini berasal dari leverage berlebihan di pasar derivatif, yang akhirnya harus dilepaskan.

Ketika pasar bergerak melawan trader yang terlalu terekspos, likuidasi paksa mereka memicu reaksi berantai mekanis yang cepat – tajam dan tiba-tiba, tetapi tidak didorong oleh emosi.

Leverage dilepaskan, bukan kepercayaan

Data Likuidasi Short CryptoQuant mengungkapkan bahwa sekitar $132 juta short dilikuidasi di dekat zona harga $112.000. Kaskade itu menghapus trader yang terlalu banyak menggunakan leverage dan menarik harga lebih rendah, tetapi juga membantu mereset struktur pasar.

Short-squeeze adalah tanda jelas bahwa pasar membersihkan leverage berlebihan dan menetapkan dasar yang lebih bersih untuk fase berikutnya.

Pemegang Bitcoin jangka panjang tetap tenang

Dalam kapitulasi masa lalu, dompet jangka panjang mengirim BTC ke bursa — sinyal kepanikan klasik.

Kali ini, Pasokan Pemegang Jangka Panjang tetap stabil, sementara Pasokan Pemegang Jangka Pendek meningkat, menunjukkan trader baru yang memimpin penjualan.

Itu adalah tanda kedewasaan yang berkembang di pasar. Investor jangka panjang tidak gentar, dan kestabilan itu membantu mencegah keruntuhan yang lebih dalam.

Valuasi Bitcoin tetap seimbang

Pada saat penulisan, MVRV Z-Score Bitcoin berada di 2,15, menunjukkan bahwa BTC tidak overvalued maupun terdiskon dalam.

Secara historis, pembacaan di bawah 1,0 menandakan titik terendah utama, sementara di atas 6,0 menandai puncak euforia.

Secara keseluruhan, data menunjukkan koreksi ini adalah reset yang sehat. Leverage dilepaskan, keyakinan tetap kuat, dan struktur Bitcoin tampak siap untuk siklus akumulasi berikutnya.