Postingan Bitcoin – Menjelaskan mengapa penurunan harga BTC tidak seperti yang terlihat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Seberapa parah penurunan Bitcoin terbaru? Meskipun terjadi sell-off, 90% pasokan BTC tetap menguntungkan, menunjukkan kepanikan atau keluar paksa yang terbatas. Apa yang memicu koreksi? Leverage berlebihan menyebabkan $132 juta likuidasi short, tetapi pemegang jangka panjang tetap tenang, menjaga basis BTC stabil. Sell-off terbaru Bitcoin [BTC] terlihat curam, namun tidak mencerminkan keruntuhan panik seperti yang terlihat pada crash Luna atau FTX tahun 2022. Bukti menunjukkan reset leverage, bukan krisis kepercayaan. Lebih dari 90% pasokan BTC masih menguntungkan Data Glassnode menunjukkan bahwa lebih dari 90% pasokan Bitcoin yang beredar tetap menguntungkan meskipun terjadi penurunan baru-baru ini. Perbedaan itu menunjukkan sebagian besar kerugian yang terealisasi berasal dari trader yang terlalu terekspos dan pembeli puncak, bukan dari pemegang jangka panjang. Itu adalah perbedaan penting, karena menunjukkan bahwa koreksi bersifat struktural daripada emosional. Sumber: Glassnode Tidak ada tanda kapitulasi gaya 2022 Selama keruntuhan Luna dan FTX, metrik Percent Supply in Profit turun di bawah 65%, menandai fase kapitulasi yang didorong kepanikan. Itu adalah kapitulasi klasik — momen ketika semua orang bergegas mencari jalan keluar. Kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Penurunan baru-baru ini tidak dipicu oleh ketakutan atau pemegang spot yang menjual di bawah tekanan. Sebaliknya, itu berasal dari leverage berlebihan di pasar derivatif, yang akhirnya harus dilepas. Ketika pasar bergerak melawan trader yang terlalu terekspos, likuidasi paksa mereka memicu reaksi berantai mekanis yang cepat – tajam dan tiba-tiba, tetapi tidak didorong secara emosional. Sumber: X Leverage dilepas, bukan kepercayaan Data Short Liquidations CryptoQuant mengungkapkan bahwa sekitar $132 juta short dilikuidasi di dekat zona harga $112.000. Kaskade itu menghapus trader yang terlalu leverage dan menarik harga lebih rendah, tetapi juga membantu mereset struktur pasar. Short-squeeze adalah tanda jelas bahwa pasar membersihkan leverage berlebihan dan menetapkan dasar yang lebih bersih untuk fase berikutnya.…

Bitcoin – Menjelaskan mengapa penurunan harga BTC tidak seperti yang terlihat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/14 23:03
Bitcoin
Poin-Poin Utama

Seberapa parah penurunan Bitcoin terbaru?

Meskipun terjadi penjualan besar-besaran, 90% pasokan BTC tetap menguntungkan, menunjukkan kepanikan atau keluarnya paksa yang terbatas.

Apa yang memicu koreksi ini?

Leverage berlebihan menyebabkan likuidasi short senilai $132 juta, tetapi pemegang jangka panjang tetap tenang, menjaga basis BTC tetap stabil.

Penjualan besar-besaran Bitcoin [BTC] terbaru terlihat curam, namun tidak mencerminkan keruntuhan panik seperti yang terlihat pada crash Luna atau FTX tahun 2022. Bukti menunjukkan ini adalah reset leverage, bukan krisis kepercayaan.

Lebih dari 90% pasokan BTC masih menguntungkan

Data Glassnode menunjukkan bahwa lebih dari 90% pasokan Bitcoin yang beredar tetap menguntungkan meskipun terjadi penurunan baru-baru ini. Perbedaan itu menunjukkan sebagian besar kerugian yang terealisasi berasal dari trader yang terlalu terekspos dan pembeli di puncak, bukan dari pemegang jangka panjang.

Itu adalah perbedaan penting, karena menunjukkan bahwa koreksi ini bersifat struktural daripada emosional.

Sumber: Glassnode

Tidak ada tanda kapitulasi gaya 2022

Selama keruntuhan Luna dan FTX, metrik Persentase Pasokan dalam Keuntungan turun di bawah 65%, menandai fase kapitulasi yang didorong kepanikan. Itu adalah kapitulasi klasik — saat semua orang bergegas mencari jalan keluar.

Kali ini, situasinya benar-benar berbeda.

Penurunan baru-baru ini tidak dipicu oleh ketakutan atau pemegang spot yang menjual di bawah tekanan. Sebaliknya, ini berasal dari leverage berlebihan di pasar derivatif, yang akhirnya harus dilepaskan.

Ketika pasar bergerak melawan trader yang terlalu terekspos, likuidasi paksa mereka memicu reaksi berantai mekanis yang cepat – tajam dan tiba-tiba, tetapi tidak didorong oleh emosi.

Sumber: X

Leverage dilepaskan, bukan kepercayaan

Data Likuidasi Short CryptoQuant mengungkapkan bahwa sekitar $132 juta short dilikuidasi di dekat zona harga $112.000. Kaskade itu menghapus trader yang terlalu banyak menggunakan leverage dan menarik harga lebih rendah, tetapi juga membantu mereset struktur pasar.

Short-squeeze adalah tanda jelas bahwa pasar membersihkan leverage berlebihan dan menetapkan dasar yang lebih bersih untuk fase berikutnya.

Sumber: CryptoQuant

Pemegang Bitcoin jangka panjang tetap tenang

Dalam kapitulasi masa lalu, dompet jangka panjang mengirim BTC ke bursa — sinyal kepanikan klasik.

Kali ini, Pasokan Pemegang Jangka Panjang tetap stabil, sementara Pasokan Pemegang Jangka Pendek meningkat, menunjukkan trader baru yang memimpin penjualan.

Itu adalah tanda kedewasaan yang berkembang di pasar. Investor jangka panjang tidak gentar, dan kestabilan itu membantu mencegah keruntuhan yang lebih dalam.

Sumber: CryptoQuant

Valuasi Bitcoin tetap seimbang

Pada saat penulisan, MVRV Z-Score Bitcoin berada di 2,15, menunjukkan bahwa BTC tidak overvalued maupun terdiskon dalam.

Secara historis, pembacaan di bawah 1,0 menandakan titik terendah utama, sementara di atas 6,0 menandai puncak euforia.

Sumber: CoinGlass

Secara keseluruhan, data menunjukkan koreksi ini adalah reset yang sehat. Leverage dilepaskan, keyakinan tetap kuat, dan struktur Bitcoin tampak siap untuk siklus akumulasi berikutnya.

Selanjutnya: Setup 50-50 Ethereum dijelaskan: Ketakutan makro vs. akumulasi $376M

Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-explaining-why-btcs-price-drop-isnt-what-it-seems/

