Citigroup Mempersiapkan Debut Layanan Kustodi Kripto Tahun Depan – Presale Kripto Terbaik untuk Diperhatikan

Fakta Singkat: 1️⃣ Citigroup bersiap meluncurkan layanan kustodi kripto miliknya sendiri tahun depan. 2️⃣ Inisiatif Web3 ini muncul setelah lebih banyak institusi TradFi beralih ke DeFi mengikuti regulasi AS yang ramah kripto baru-baru ini. 3️⃣ Mengingat Citigroup melayani lebih dari 200 juta akun pelanggan, hal ini dapat secara signifikan meningkatkan adopsi kripto, yang mungkin menjadikan saat ini waktu yang tepat untuk memeriksa presale terbaik.

Raksasa perbankan Citigroup akhirnya bersiap meluncurkan layanan kustodi kripto tahun depan.

Setelah sekitar tiga tahun dalam pengembangan, klien Citigroup akan segera dapat menyimpan dan mengelola kripto secara langsung melalui platform aset digital bank tersebut.

Mengingat Citigroup melayani lebih dari 200 juta akun pelanggan di lebih dari 160 negara, ini adalah berita fantastis untuk adopsi kripto.

Hal ini pasti akan membawa gelombang baru investor mainstream, menjadikan saat ini waktu yang tepat untuk mengeksplorasi presale kripto terbaik yang perlu diperhatikan.

TradFi Bergabung dengan DeFi saat Regulasi AS Berpihak pada Kripto

Inisiatif kripto Citigroup muncul seiring dengan iklim kripto yang jauh lebih ramah di AS.

Ini mengikuti disahkannya regulasi baru, seperti GENIUS Act dan CLARITY Act. Masing-masing memberikan aturan yang lebih jelas untuk stablecoin, operasi pertukaran, dan klasifikasi aset digital.

Dengan mendorong partisipasi institusional sambil memastikan kepatuhan dan perlindungan pelanggan, mereka menyiapkan panggung bagi bank seperti Citigroup untuk terjun ke kripto dengan percaya diri tanpa hambatan.

Sebagai imbalannya, Citi bukanlah satu-satunya perusahaan TradFi yang memperhatikan keuntungan DeFi. JPMorgan, misalnya, berencana untuk memungkinkan klien memperdagangkan $BTC di antara kripto lainnya di masa depan.

Dalam berita lain, Mastercard bersaing dengan Coinbase untuk mengambil alih perusahaan stablecoin BVNK, yang dilaporkan bernilai $1,5B-$2,5B.

Semua ini pertanda baik bagi kripto, terutama presale seperti Snorter Token ($SNORT), Pudgy Pandas ($PANDA), dan Best Wallet Token ($BEST).

Alasannya bukan hanya inovasi mereka tetapi juga harga mereka, yang saat ini berada pada titik terendah pasca-listing di bursa.

1. Snorter Token ($SNORT) – Hampir Mengumpulkan $5M Sebelum Presale Berakhir & Bot Diluncurkan

Snorter Token ($SNORT) membuat gelombang sejak awal, terbukti dengan hampir mengumpulkan lebih dari $5M sebelum presale-nya berakhir minggu depan pada 20 Oktober 2025.

Token ini mendapatkan daya tarik signifikan sebagai landasan peluncuran untuk Snorter Bot, bot trading Telegram yang akan diluncurkan di Solana kuartal ini.

Bot ini akan memanfaatkan kecepatan ultra-cepat Solana (rantai ini dapat memfasilitasi 97,94% lebih banyak transaksi per detik dibandingkan Ethereum) dan menjanjikan biaya hanya 0,85%.

Namun demikian, setelah debutnya di Solana, bot ini akan menjadi multi-chain di Ethereum dan rantai yang kompatibel dengan EVM lainnya. Dengan cara ini, Anda tidak terbatas untuk berinvestasi dalam koin meme Solana terbaik.

Terlepas dari jaringan pilihan Anda, bot ini akan sangat membantu dalam membidik token baru dengan cepat, menyalin dompet trading teratas untuk meningkatkan keuntungan Anda, dan trading langsung dalam aplikasi pesan #4 di seluruh dunia (Telegram).

Membeli $SNORT juga membuka keuntungan tambahan, mulai dari biaya trading yang lebih rendah, alat bot premium eksklusif, dan imbalan staking APY 108%.

$SNORT tersedia dalam presale dengan harga hanya $0,1079. Namun, prediksi harga Snorter Token kami memperkirakan akan menembus $0,94 tahun ini, menjadikan sekarang waktu yang tepat untuk bergabung dengan diskon 771%.

Investasikan di $SNORT sekarang untuk kemungkinan ROI 771%.

2. Pudgy Pandas ($PANDA) – Mengubah Keuntungan Token Menjadi Upaya Konservasi Panda di Dunia Nyata

Meskipun pada pandangan pertama terlihat seperti koin meme terinspirasi hewan lainnya, ada lebih banyak hal tentang Pudgy Pandas ($PANDA) daripada yang terlihat pada awalnya.

$PANDA adalah gerakan konservasi kripto yang berusaha membantu melindungi dan menambah populasi panda global. Dan inisiatif seperti itu semakin penting. Berdasarkan data September, hanya sekitar 1,9 ribu panda yang ada di alam liar di seluruh dunia.

Proyek Pudgy Panda bertujuan membantu Panda dengan mengunci 10% dari total pasokan tokennya ke badan amal panda, plus membakar token setiap kali anak panda baru lahir.

Mengurangi pasokan token $PANDA secara keseluruhan menciptakan efek deflasi yang membuat token semakin langka, dan dengan demikian berpotensi lebih berharga seiring berjalannya waktu.

Saat ini, $PANDA telah mengumpulkan lebih dari $5,4 ribu dalam presale. Satu koin saat ini hanya berharga $0,06055, menunjukkan bahwa token ini menarik perhatian pecinta beruang sejak awal.

Ingin tahu lebih banyak? Baca whitepaper Pudgy Panda.

3. Best Wallet Token ($BEST) – Biaya Gas Murah & Imbalan Staking APY 80% di Dompet Kripto

Best Wallet Token ($BEST) dengan cepat meraih lebih dari $16,5 juta dalam presale, menjadi fondasi aplikasi Best Wallet.

Sederhananya, Best Wallet adalah dompet kripto non-kustodial yang mengutamakan mobile yang memudahkan akses Web3 bagi pengguna sehari-hari. Ini dicapai melalui berbagai fitur, termasuk pertukaran token lintas rantai, pelacakan portofolio, dan integrasi dApp langsung.

Ini adalah cara yang bagus untuk memperluas portofolio kripto Anda tanpa kesulitan, berkat dukungannya terhadap lebih dari 1.000 aset digital, yang segera akan tersedia di 60 blockchain.

Dan dukungan jaringan bukanlah satu-satunya keunggulannya. Best Wallet memiliki banyak hal lain yang dinantikan, termasuk debut kartu debit kripto sendiri (Best Card), galeri NFT, dan analitik pasar intelijen.

Dan semua ini akan dicapai tanpa mengekspos Anda pada risiko yang tidak perlu. Sebagai dompet non-kustodial dengan autentikasi dua faktor (2FA) dan protokol enkripsi canggih, ini membuat sulit bagi siapa pun selain Anda untuk mengakses kekayaan digital Anda.

Anda juga dapat meningkatkan pengalaman Best Wallet Anda dengan membeli $BEST dalam presale. Saat ini tersedia dengan harga hanya $0,025785 dan diperkirakan akan mencapai $0,72 tahun ini (lihat prediksi harga Best Wallet Token kami untuk informasi lebih lanjut).

Pemegang $BEST diberikan beberapa manfaat, termasuk hak tata kelola, biaya transaksi lebih rendah, akses eksklusif ke presale teratas, dan imbalan staking saat ini sebesar APY 80%.

Beli $BEST dengan harga kurang dari satu sen, nikmati manfaatnya.

Disclaimer: Ini bukan nasihat investasi. Kripto dapat sangat volatil, jadi selalu lakukan riset Anda sendiri dan jangan investasikan lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan.

Ditulis oleh Leah Waters, Bitcoinist – https://bitcoinist.com/best-presales-amid-citigroup-crypto-custody