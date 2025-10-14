Optimism Meluncur Menuju $0,45 karena Momentum Melemah dan Penjual Mempertahankan Kendali

Aset ini telah memasuki tren menurun yang berkepanjangan, menunjukkan sedikit tanda pemulihan karena momentum bearish mendominasi grafik. Dengan open interest yang menurun dan sentimen pasar yang lemah, koin ini sekarang menghadapi tantangan untuk mempertahankan wilayah dukungan multi-bulannya untuk menghindari kerugian yang lebih dalam pada minggu-minggu mendatang.

Sorotan Penurunan di Bawah Dukungan "Dead Zone"

Analis Lamatrade mencatat di X bahwa $OP telah turun di bawah "dead zone" kritisnya, level yang sebelumnya berfungsi sebagai dukungan struktural. Grafik mingguan menunjukkan bahwa koin ini secara konsisten membentuk level tertinggi yang lebih rendah di bawah trendline menurun sejak pertengahan 2024, mengkonfirmasi struktur bearish yang terdefinisi dengan baik.

Zona bertanda kuning sekitar $0,48–$0,58 kini telah berubah dari dukungan menjadi resistensi, menandai titik kegagalan kritis untuk token tersebut.

Sumber: X

Lamatrade menekankan bahwa penolakan yang berkepanjangan dari trendline dan penurunan di bawah awan Ichimoku menunjukkan bahwa pembeli kehilangan kendali atas struktur jangka menengah. RSI yang berkisar di sekitar rentang pertengahan 40 semakin mencerminkan momentum yang melemah.

Kecuali koin tersebut dapat merebut kembali area resistensi $0,58, koin ini berisiko memperpanjang penurunannya menuju $0,45, dukungan signifikan berikutnya yang teridentifikasi pada timeframe yang lebih tinggi.

Data Pasar Mengkonfirmasi Tren Menurun yang Persisten

Di satu sisi, data BraveNewCoin menunjukkan Optimism saat ini dihargai pada $0,48, menandai penurunan 3,11% selama 24 jam terakhir. Jaringan ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $846,06 juta dan mencatat volume perdagangan sebesar $355,65 juta pada periode yang sama.

Dengan pasokan yang tersedia sebanyak 1,77 miliar token, proyek ini menempati peringkat ke-124 dalam peringkat pasar global, mencerminkan periode kinerja yang rendah secara berkelanjutan dibandingkan dengan aset Layer-2 lainnya.

Sumber: BraveNewCoin

Meskipun mempertahankan tingkat likuiditas yang solid, erosi harga yang konsisten menunjukkan permintaan spekulatif yang menurun. Lonjakan volume perdagangan selama sell-off menunjukkan bahwa pemegang jangka pendek mungkin keluar dari posisi, sementara peserta jangka panjang tampaknya menunggu sinyal pasar yang lebih jelas sebelum masuk kembali.

Agar koin ini mendapatkan kembali momentum, koin ini harus merebut kembali koridor resistensi $0,50–$0,58 dan membentuk level terendah yang lebih tinggi pada grafik mingguan. Kegagalan untuk melakukannya kemungkinan akan membuat sentimen tetap bearish menjelang akhir Oktober.

Indikator TradingView Memperkuat Prospek Bearish

Pada saat penulisan, OP/USDT diperdagangkan pada $0,4732, menunjukkan kerugian harian sekitar 5,76%, menurut data TradingView. Grafik mencerminkan penurunan intraday yang tajam, dengan sumbu candlestick besar di kedua ujungnya, menandakan volatilitas yang tinggi dan tekanan jual yang berat.

Sumber: TradingView

Chaikin Money Flow (CMF) tetap sedikit positif pada 0,10, menunjukkan bahwa beberapa pembeli berusaha mengakumulasi pada level diskon. Namun, histogram MACD pada -0,0262 dan garis sinyal pada -0,0349 mengkonfirmasi momentum bearish yang persisten, dengan penjual mempertahankan dominasi. Setup ini menunjukkan bahwa rebound jangka pendek kemungkinan akan menghadapi resistensi kuat di dekat $0,50 sebelum tren menurun yang lebih luas berlanjut.

Secara keseluruhan, lanskap teknis koin ini menggambarkan gambaran yang hati-hati. Dengan token yang diperdagangkan di bawah level resistensi utama dan indikator momentum yang condong bearish, fokus langsung akan pada apakah bulls dapat menstabilkan aksi harga di sekitar $0,45. Pemulihan berkelanjutan di atas $0,58 tetap menjadi ambang batas kunci yang akan menandai awal dari potensi pembalikan tren.